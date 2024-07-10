Дания и Нидерланды начали поставку Украине истребителей F-16.
Эту информацию представил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в своем выступлении на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.
Он сообщил, что в настоящее время ведется передача истребителей F-16 в Киев из Дании и Нидерландов.
По его словам, эти военные самолеты будут оперативно развернуты в небе над Украиной в летний период. Согласно Блинкену, истребители уже находятся в пути.
Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)
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