Дания и Нидерланды начали поставку Украине истребителей F-16.



Эту информацию представил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в своем выступлении на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.



Он сообщил, что в настоящее время ведется передача истребителей F-16 в Киев из Дании и Нидерландов.



По его словам, эти военные самолеты будут оперативно развернуты в небе над Украиной в летний период. Согласно Блинкену, истребители уже находятся в пути.

Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)