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F-16 поднимутся в небо Украины осенью
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F-16 поднимутся в небо Украины осенью

Дания и Нидерланды начали поставку Украине истребителей F-16.

Эту информацию представил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в своем выступлении на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.

Он сообщил, что в настоящее время ведется передача истребителей F-16 в Киев из Дании и Нидерландов.

По его словам, эти военные самолеты будут оперативно развернуты в небе над Украиной в летний период. Согласно Блинкену, истребители уже находятся в пути.

Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)

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