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Власти Дании отпустили ранее подозреваемую в шпионаже россиянку
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:58

Власти Дании отпустили ранее подозреваемую в шпионаже россиянку

Датские власти после допроса освободили гражданку России, которую подозревали в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщило российское посольство в Дании, подчеркнув, что дипломатов никто не уведомлял о задержании женщины.

После допроса в полиции россиянку отпустили, и в настоящее время российские дипломаты поддерживают с ней связь.

Задержание россиянки, произошедшее 11 июня на датском острове Зеландия, вызвало широкий резонанс.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что датские власти не представили никаких доказательств противоправных действий со стороны россиянки. Она также отметила, что задержание, скорее всего, связано с публикациями журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав россиян, проживающих за рубежом.

По версии датских властей, женщина получала финансирование от российского государственного фонда "Правфонд" в течение нескольких лет.

Российское посольство в Дании резко осудило задержание россиянки, назвав его "наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб". По мнению дипломатов, цель провокации — запугать российских соотечественников и дискредитировать их общественные организации, которые поддерживают связь с Россией.

Фото: Dinkum (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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