Ветеринары предупредили владельцев собак об опасности продуктов питания со стола для животных

Собака у стола смотрит так, будто ей уже всё разрешили. Один кусок, потом второй, потом хозяин машет рукой и думает, что ничего страшного не случится. Но у пса и человека еда устроена по-разному, и то, что для нас обычный перекус, для собаки может закончиться рвотой, судорогами или визитом к ветеринару. Проблема тут не в «слабом желудке», а в том, что ряд привычных продуктов для собак токсичен или просто опасен. И чем меньше собака, тем быстрее она словит беду даже от небольшой порции.

«Шоколад для собак опасен не из-за сладости, а из-за теобромина. У человека это вещество перерабатывается иначе, а у животного накапливается и бьёт по сердцу, нервной системе и желудку. Чем меньше собака и чем больше съедено, тем выше риск тяжёлого отравления. Если питомец добрался до шоколада, ждать, что «само пройдёт», нельзя». врач-ветеринар Сергей Ермаков

Шоколад и теобромин

Шоколад первым вспоминают не зря. Многие собачники слышали, что сладкое питомцам не дают, но причина куда серьёзнее обычного запрета «без конфет». В шоколаде есть теобромин, а для собак это вещество становится ядом. У человека оно ведёт себя иначе, поэтому мы просто получаем лишние калории, а пёс — риск отравления.

Проблема бьёт сразу по нескольким системам. Страдают желудок, сердце и нервная система, а тяжёлые случаи заканчиваются очень плохо. В тексте прямо сказано, что известны даже случаи летального исхода. Риск зависит от веса собаки и количества съеденного, но играть в такие расчёты не стоит.

Если собака съела шоколад, чем раньше её покажут врачу, тем лучше. Тут не работает логика «понаблюдаем до утра». Для маленького пса даже кусок может стать лишним поводом для беды, особенно если это тёмный шоколад.

Макадамия и мускатный орех

Макадамия — продукт не самый будничный, но именно поэтому его часто недооценивают. Он дорогой, хрустящий и считается полезным для человека. Для собаки всё иначе: опасная доза начинается примерно с 2,5 грамма на килограмм веса. Отравление обычно проявляется примерно через 12 часов после того, как питомец съел орех.

Симптомы перечислены вполне конкретные: слабость, рвота, боли и учащённое сердцебиение. У собаки может на время пропасть способность нормально передвигаться, и это состояние способно тянуться до 48 часов. Похожая реакция бывает и на мускатный орех, так что и его лучше держать подальше от миски.

Лёгкое отравление иногда проходит само, но на это нельзя рассчитывать. Хозяин редко знает, сколько именно орехов съел пёс, а значит, оценить риск на глаз не выйдет. При любых подозрениях нужен ветеринар, без самодеятельности и домашних экспериментов.

«Сырые яйца опасны не только из-за сальмонеллы. В них есть авидин, который мешает усвоению биотина, а этот витамин нужен для пищеварения, обмена веществ и кожи. Если собака съела одно яйцо, это ещё не катастрофа. Но когда речь идёт о большом количестве, лучше не тянуть и показать животное специалисту». врач-ветеринар Марина Черкасова

Сырые яйца и скрытые риски

С варёными яйцами всё проще: их собаке давать можно, и вреда в них нет. Сырые — другой разговор. Там есть риск подхватить сальмонеллу, а это уже не те последствия, которые проходят без следа. Человек тоже может заразиться от животного, если заражение уже произошло, так что история неприятная для всех.

Есть и вторая угроза, о которой вспоминают реже. В сырых яйцах содержится авидин, он мешает усваивать биотин. А биотин нужен собаке для нормального обмена веществ, пищеварения и здоровья кожи. От одного сырого яйца, как сказано в исходнике, может ничего не случиться, но большие порции уже повод насторожиться.

Если пёс любит всё, что падает со стола, лучше не делать из яиц привычную подачку. Сырая еда для собаки — это не «натурально», а просто лишний риск. Особенно когда дома и так есть нормальный корм и обычная варка на плите занимает пару минут.

Что ещё нельзя давать собаке

В финальный список попали продукты, которые могут дать хотя бы минимальный вред, а иногда и серьёзные проблемы с желудком, почками или кровью. Среди них — молочные продукты для взрослых собак, сахарозаменители, алкоголь и кофеин. Туда же относятся любые другие орехи: есть риск, что питомец просто подавится.

Лук и чеснок способны вызвать анемию, а виноград и изюм — почечную недостаточность. Слишком жирная и жареная еда тоже под запретом: у собак она бьёт по желудочно-кишечному тракту так же, как у людей, только последствия часто тяжелее. Отдельно в исходнике отмечено, что орехи опасны ещё и перекрытием дыхательных путей.

Если коротко, еда со стола — не универсальное угощение для пса. Собака может съесть её с радостью, но расплачиваться потом придётся хозяину. Поэтому лучше не проверять организм питомца на прочность и не устраивать ему «дегустацию».

«Самая частая ошибка хозяев — думать, что небольшая порция безвредна. У собак реакция на шоколад, орехи или сырые продукты может меняться очень быстро, а симптомы иногда идут с задержкой. Поэтому, если питомец стащил что-то со стола, лучше не гадать, а сразу оценить, что именно он съел и сколько». врач-ветеринар Ольга Сидорова

Ответы на популярные вопросы

Можно ли собаке кусочек шоколада?

Нет, шоколад собаке давать нельзя. Даже небольшой кусок способен вызвать отравление, а риск зависит от веса пса и вида шоколада.

Почему сырые яйца вреднее варёных?

Потому что в сырых яйцах есть риск сальмонеллы и авидин, который мешает усвоению биотина. Варёные яйца этих проблем не дают.

Что делать, если собака съела макадамию?

Не ждать симптомов и не надеяться, что всё обойдётся. Лучше сразу связаться с ветеринаром и назвать примерное количество съеденного.

Какая еда со стола особенно опасна?

Шоколад, макадамия, сырые яйца, лук, чеснок, виноград, изюм, алкоголь, кофеин и сладости с сахарозаменителями. Жирная и жареная пища тоже под запретом.

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