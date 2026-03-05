Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:34

Зрачок обманут и беззащитен: популярный летний аксессуар незаметно выжигает сетчатку глаза

Выбор солнцезащитных аксессуаров требует не только эстетического чутья, но и глубокого понимания биомеханики зрения. Ошибочное мнение, что интенсивная пигментация линзы гарантирует безопасность глаз, может привести к тяжелым офтальмологическим последствиям в долгосрочной перспективе. Использование некачественных темных стекол без специальных покрытий дезориентирует зрачок, провоцируя его расширение и избыточную инсоляцию сетчатки. Об этом сообщает MosTimes.Ru.

Для гарантированной защиты органов зрения эксперты рекомендуют ориентироваться на международную маркировку UV400 и стандарты категории ISO. Профессор Татьяна Шилова пояснила, что для городских условий оптимален фильтр Cat 2, тогда как для морского побережья или активного отдыха под прямыми лучами необходима категория Cat 3.

"Чтобы солнцезащитные очки действительно защищали и не создавали рисков, важно понимать главное, опасен не сам солнечный свет, проходящий через линзу, а ситуация, когда линза темная, но без полноценного UV-фильтра", — рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Важным аспектом комфорта является качество оптической поверхности, отсутствие искажений по краям и устойчивость изображения при движении. По словам специалиста, возникновение головной боли или визуальных артефактов через несколько минут ношения указывает на дефекты линзы. Особое внимание защите глаз следует уделять детям, людям с повышенной светочувствительностью и пациентам в постоперационный период. Качественные очки должны сочетать в себе надежную блокировку ультрафиолета и анатомическое удобство оправы.

