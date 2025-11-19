Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Машина после аварии
Машина после аварии
© freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

Скандальный челлендж в школах Ямала: кто научил детей бросаться под машины

Среди школьников Ямала распространяется опасная игра на проезжей части — Госавтоинспекция

Госавтоинспекция Ямала бьёт тревогу: среди школьников распространяется новая опасная игра. Её участники выбегают на проезжую часть перед идущими автомобилями, подвергая свою жизнь серьёзному риску.

Как распространяется опасный "челлендж"?

Инспекторы отмечают, что этот "челлендж" активно распространяется через социальные сети и мессенджеры и уже привлёк внимание подростков по всему региону.

"Дети подвергают себя смертельному риску, участвуя в игре, где они бросают предмет на проезжую часть и бегут за ним прямо перед движущимся транспортом", — говорится в сообщении Госавтоинспекции Ямала.

Как реагируют власти?

Сотрудники ГИБДД обратились к родителям с просьбой незамедлительно поговорить с детьми о смертельной опасности подобных развлечений. Особый акцент инспекторы советуют сделать на том, что даже медленно движущийся автомобиль может стать угрозой для жизни.

Что делает Госавтоинспекция?

В маршруты патрулирования включены дороги рядом со школами и детскими садами. Параллельно инспекторы проводят уроки по правилам дорожного движения для школьников и дошкольников, объясняя важность безопасности на дорогах.

В ГИБДД ЯНАО призывают всех детей и родителей не рисковать жизнью ради сомнительных развлечений.

