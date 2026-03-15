Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красноярск (ночной)
© commons.wikimedia.org by University2019 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:09

Соседство ям и луж: Красноярск погружается в дебри дорожных проблем после весеннего оттепеля

В середине марта 2026 года в Красноярске вместе со снегом растаял асфальт на многих улицах. Горожане в телеграм-канале NGS24.RU назвали участки с ямами, где проезд стал опасным. Администрация города начала ревизию покрытий после жалоб. Больше всего претензий к артериям Советского района, левому и правому берегу Енисея. Водители рискуют подвеской и дисками, объезжая ловушки под лужами.

Советский район в фокусе

Водители жалуются на улицу Авиаторов от "Планеты" до Октябрьской. Ямы прячутся под лужами, угрожают дискам. Пользователи отмечают весь участок от Молокова, где строят метро, до Авиаторов со стороны Октябрьского моста. Полосы в провалах, объезд сбивает с толку.

Дальше идут Аэровокзальная и Енисейский тракт. На тракте после "Кладбища Бадалык" латают без толку, развязка на 12 километре быстро развалилась. Знаки ремонта стояли долго, ямы вернулись. Северное шоссе и Взлетка добавляют проблем.

Проезд от Батурина до школы 150 между домами Батурина 20, Молокова 50 и 46 полон глубоких ям несколько лет. 9 Мая у кольца Шахтеров и Маерчака у тюрьмы тоже в ямах, ремонт был недавно.

"Жалобы красноярцев на дороги показывают реальные болевые точки городской инфраструктуры. Циклы замораживания и оттаивания разрушают асфальт: вода в порах расширяется на девять процентов, физика проста. Муниципалитет должен приоритизировать ремонты по отзывам жителей. Долговечные покрытия с учетом сибирского климата — ключ к решению."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Левый берег под ударом

На Калинина ямы такие, что подвеску можно оставить, по словам одного водителя. Участок от "Почты" до "Радиотехнического завода" напоминает рельсы. Перекресток Железнодорожников и Северо-Енисейской за "Космосом" разбит, выезжают на встречку.

Поворот на мост Бугача с Тотмина и автобусная улица в ямах. Четвертый мост весь в дырах, заезд и выезд не лучше. Дубровинского от ЗАГСа к мосту тоже под вопросом.

Правый берег не лучше

Проспект имени газеты "Красноярский рабочий" после ремонта как после бомбежки. От Вузовского до Шелковой по центру огромные провалы, в обе стороны беда. Лесников рассыпалась, съезд с Николаевского на Свердловскую опасен. Поворот с Сибирского на Красраб перед жд-путями с гигантской ямой.

Копыловский мост с ржавыми ограждениями осени, мост 777 как стиральная доска. Тамбовская после лета ремонта в ямах, Мичурина в провалах. Участок от КНП до Шинного кладбища непроезжий.

Подъезд к "Аллее" на Говорова, к "Пилону", "Посуда центр" со стороны Семафорной — ужас. Пограничников до "Сокола", где влетела машина губернатора, лепят дыры без конца. Асфальт растаял со снегом, кроты поработали везде.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet