Молчаливый убийца на МКАД: как обычный задний ход оборачивается трагедией
Езда задним ходом остаётся одной из самых опасных привычек водителей в Москве. С начала 2025 года количество нарушений, связанных с этим манёвром, резко возросло, а последствия оказываются порой трагичными. Камеры на столичных дорогах зафиксировали свыше 2,2 тысячи случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено, включая Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).
Почему задний ход так опасен
В 2025 году движение задним ходом стало причиной 200 ДТП с пострадавшими. При этом половина инцидентов произошла во дворах или при выезде из них. На скоростной МКАД подобные нарушения особенно опасны: большинство аварий здесь заканчиваются летально.
В департаменте транспорта напомнили, что движение задним ходом на трассах, где это запрещено, нарушает пункт 16.1 ПДД РФ и карается штрафом в 2 500 рублей.
Как избежать проблем
-
Если водитель пропустил нужный съезд на МКАД, не стоит пытаться сразу развернуться и ехать назад. Следующий выезд обычно находится всего через пару километров, где безопаснее развернуться.
-
Во дворах и на парковках важно постоянно проверять зеркала и учитывать слепые зоны, чтобы не попасть в ДТП.
"С начала 2025 года комплексы ЦОДД выявили более 2,2 тысячи случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено правилами. Фиксация таких нарушений необходима, чтобы дисциплинировать водителей и предотвращать аварии", — пояснил глава московского Дептранса Максим Ликсутов.
Советы шаг за шагом
-
Планируйте маршрут заранее, чтобы не пропускать съезды.
-
На скоростных трассах не пытайтесь развернуться задним ходом.
-
Используйте парковочные датчики и камеры заднего вида для безопасного манёвра во дворах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Остановка и движение задним ходом на МКАД → смертельная авария → дождаться следующего съезда.
-
Невнимательное движение во дворе → столкновение с пешеходом → использовать зеркала и камеры заднего вида.
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф за движение задним ходом на МКАД?
Штраф составляет 2 500 рублей.
Что делать, если пропустил съезд?
Не пытайтесь развернуться сразу. Следующий съезд обычно через пару километров.
Как безопасно ездить задним ходом во дворах?
Смотрите в зеркала, учитывайте слепые зоны, используйте камеры заднего вида.
Интересные факты
-
Большинство ДТП с задним ходом происходят не на скоростных трассах, а во дворах.
-
Камеры ЦОДД фиксируют нарушения в автоматическом режиме, что позволяет быстрее выявлять опасные манёвры.
-
С начала года количество таких нарушений выросло, несмотря на штрафы.
Исторический контекст
-
С 2015 года движение задним ходом на скоростных трассах считается одним из самых серьёзных нарушений ПДД РФ.
-
МКАД оборудована камерами для контроля скорости и запрещённых манёвров, чтобы снижать аварийность.
