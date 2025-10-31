Молчаливый убийца на МКАД: как обычный задний ход оборачивается трагедией

Езда задним ходом остаётся одной из самых опасных привычек водителей в Москве. С начала 2025 года количество нарушений, связанных с этим манёвром, резко возросло, а последствия оказываются порой трагичными. Камеры на столичных дорогах зафиксировали свыше 2,2 тысячи случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено, включая Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).

Почему задний ход так опасен

В 2025 году движение задним ходом стало причиной 200 ДТП с пострадавшими. При этом половина инцидентов произошла во дворах или при выезде из них. На скоростной МКАД подобные нарушения особенно опасны: большинство аварий здесь заканчиваются летально.

В департаменте транспорта напомнили, что движение задним ходом на трассах, где это запрещено, нарушает пункт 16.1 ПДД РФ и карается штрафом в 2 500 рублей.

Как избежать проблем

Если водитель пропустил нужный съезд на МКАД, не стоит пытаться сразу развернуться и ехать назад. Следующий выезд обычно находится всего через пару километров, где безопаснее развернуться. Во дворах и на парковках важно постоянно проверять зеркала и учитывать слепые зоны, чтобы не попасть в ДТП.

"С начала 2025 года комплексы ЦОДД выявили более 2,2 тысячи случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено правилами. Фиксация таких нарушений необходима, чтобы дисциплинировать водителей и предотвращать аварии", — пояснил глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Советы шаг за шагом

Планируйте маршрут заранее, чтобы не пропускать съезды. На скоростных трассах не пытайтесь развернуться задним ходом. Используйте парковочные датчики и камеры заднего вида для безопасного манёвра во дворах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Остановка и движение задним ходом на МКАД → смертельная авария → дождаться следующего съезда.

Невнимательное движение во дворе → столкновение с пешеходом → использовать зеркала и камеры заднего вида.

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф за движение задним ходом на МКАД?

Штраф составляет 2 500 рублей.

Что делать, если пропустил съезд?

Не пытайтесь развернуться сразу. Следующий съезд обычно через пару километров.

Как безопасно ездить задним ходом во дворах?

Смотрите в зеркала, учитывайте слепые зоны, используйте камеры заднего вида.

Интересные факты

Большинство ДТП с задним ходом происходят не на скоростных трассах, а во дворах. Камеры ЦОДД фиксируют нарушения в автоматическом режиме, что позволяет быстрее выявлять опасные манёвры. С начала года количество таких нарушений выросло, несмотря на штрафы.

Исторический контекст