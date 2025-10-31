Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:10

Молчаливый убийца на МКАД: как обычный задний ход оборачивается трагедией

Движение задним ходом на МКАД стало причиной 200 ДТП с пострадавшими в 2025 году — Дептранс Москвы

Езда задним ходом остаётся одной из самых опасных привычек водителей в Москве. С начала 2025 года количество нарушений, связанных с этим манёвром, резко возросло, а последствия оказываются порой трагичными. Камеры на столичных дорогах зафиксировали свыше 2,2 тысячи случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено, включая Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).

Почему задний ход так опасен

В 2025 году движение задним ходом стало причиной 200 ДТП с пострадавшими. При этом половина инцидентов произошла во дворах или при выезде из них. На скоростной МКАД подобные нарушения особенно опасны: большинство аварий здесь заканчиваются летально.

В департаменте транспорта напомнили, что движение задним ходом на трассах, где это запрещено, нарушает пункт 16.1 ПДД РФ и карается штрафом в 2 500 рублей.

Как избежать проблем

  1. Если водитель пропустил нужный съезд на МКАД, не стоит пытаться сразу развернуться и ехать назад. Следующий выезд обычно находится всего через пару километров, где безопаснее развернуться.

  2. Во дворах и на парковках важно постоянно проверять зеркала и учитывать слепые зоны, чтобы не попасть в ДТП.

"С начала 2025 года комплексы ЦОДД выявили более 2,2 тысячи случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено правилами. Фиксация таких нарушений необходима, чтобы дисциплинировать водителей и предотвращать аварии", — пояснил глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте маршрут заранее, чтобы не пропускать съезды.

  2. На скоростных трассах не пытайтесь развернуться задним ходом.

  3. Используйте парковочные датчики и камеры заднего вида для безопасного манёвра во дворах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Остановка и движение задним ходом на МКАД → смертельная авария → дождаться следующего съезда.

  • Невнимательное движение во дворе → столкновение с пешеходом → использовать зеркала и камеры заднего вида.

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф за движение задним ходом на МКАД?
Штраф составляет 2 500 рублей.

Что делать, если пропустил съезд?
Не пытайтесь развернуться сразу. Следующий съезд обычно через пару километров.

Как безопасно ездить задним ходом во дворах?
Смотрите в зеркала, учитывайте слепые зоны, используйте камеры заднего вида.

Интересные факты

  1. Большинство ДТП с задним ходом происходят не на скоростных трассах, а во дворах.

  2. Камеры ЦОДД фиксируют нарушения в автоматическом режиме, что позволяет быстрее выявлять опасные манёвры.

  3. С начала года количество таких нарушений выросло, несмотря на штрафы.

Исторический контекст

  • С 2015 года движение задним ходом на скоростных трассах считается одним из самых серьёзных нарушений ПДД РФ.

  • МКАД оборудована камерами для контроля скорости и запрещённых манёвров, чтобы снижать аварийность.

