Взяла привычное средство — и пожалела: микроволновку этим чистить нельзя

Микроволновка часто выглядит чистой лишь снаружи, тогда как внутри накапливаются жир, брызги и запахи. В попытке быстро навести порядок многие берут первое попавшееся средство и тем самым рискуют повредить технику. Некоторые привычные чистящие продукты способны испортить защитное покрытие и даже создать опасную ситуацию. Об этом сообщает House Digest.

Почему к чистке микроволновки нужен особый подход

Внутренняя камера микроволновой печи покрыта специальным защитным слоем, который обеспечивает безопасность при нагреве пищи и корректную работу прибора. Кроме того, внутри есть пластиковые и резиновые элементы, чувствительные к агрессивной химии и механическому воздействию. Если использовать неподходящие средства, покрытие может поцарапаться, начать отслаиваться или ржаветь, а сама техника — быстрее выйти из строя. Именно поэтому микроволновку лучше чистить регулярно, но максимально щадящими способами.

Средства, которые могут навредить технике

Существует ряд популярных чистящих продуктов, от которых при уходе за микроволновкой лучше отказаться.

Абразивные губки и стальная вата. Они царапают внутреннюю поверхность, обнажая металл и создавая условия для ржавчины и искр. Отбеливатель. Агрессивен для металла и пластика, может оставлять опасные пары и при нагреве становиться токсичным. Очистители на основе аммиака. Коррозийны и способны выделять вредные испарения при последующем использовании микроволновки. Металлические скребки и фольга. Даже мелкие частицы металла внутри камеры могут стать причиной искрения и пожара. Средства для чистки духовок. Слишком "жёсткая" химия, не рассчитанная на замкнутое пространство микроволновки и контакт с пищей. Спреи на спиртовой основе. Легковоспламеняющиеся и способные оставлять стойкий химический запах. Неразбавленный уксус или лимонный сок. В чистом виде они слишком кислые и при регулярном применении разрушают защитный слой. Сухие бумажные полотенца и тряпки. При трении могут оставлять микроповреждения, которые со временем приводят к сколам покрытия.

Чем чистить безопасно и эффективно

Для регулярного ухода достаточно мягкой микрофибры или бумажного полотенца, слегка смоченного водой. Хорошо работает и раствор воды с небольшим количеством уксуса или лимонного сока — именно в разбавленном виде. Такой подход позволяет размягчить загрязнения, не повреждая поверхность. Если чистить микроволновку раз в неделю, жир и брызги не успевают накапливаться, и необходимость в "тяжёлой артиллерии" просто отпадает.

Почему регулярность важнее силы средства

Когда микроволновку запускают до состояния, в котором требуется долго оттирать засохший жир, возрастает соблазн использовать агрессивные методы. Регулярная лёгкая уборка занимает всего несколько минут и помогает сохранить внутреннее покрытие целым. Это не только продлевает срок службы прибора, но и снижает риски искр, неприятных запахов и попадания химических остатков в пищу.