Градусник зашкаливает: 5 предметов, которые превратят ваш автомобиль в пепелище этой ночью

Для многих водителей автомобиль — это не просто средство передвижения, а настоящая вторая жизнь, где проводится едва ли не половина времени. Естественно, любой старается обезопасить себя на любой случай, держа в машине всё самое необходимое. Но мало кто задумывается, что некоторые предметы, оставленные в салоне без присмотра, могут не только оказаться бесполезными, но и создать реальную опасность. Директор автосалона перечислил вещи, которые категорически не стоит оставлять в автомобиле.

Опасные мелочи: зажигалки в летнюю жару

Начнем с малого, но потенциально взрывоопасного. Зажигалки, работающие на сжиженном газе, — настоящее летнее проклятие для автомобиля. Летом салон может прогреваться до экстремальных температур, нередко превышающих 50 градусов Цельсия. Под таким давлением газ в зажигалке расширяется. Известны случаи, когда эти бытовые предметы самопроизвольно воспламенялись под действием прямых солнечных лучей. Ничем хорошим это, естественно, не закончится: от порчи обивки до пожара.

Даже если зажигалка не взорвется, высокая температура может вывести из строя сам механизм, спровоцировав утечку газа. Для автомобиля это может обернуться неприятным запахом, а потенциально — и более серьезными последствиями. В общем, для собственной безопасности лучше держать их подальше от солнечного света и высоких температур, то есть дома.

Сохранение работоспособности автомобиля в длительных поездках требует особого внимания. К примеру, лайфхаки для бодрствования дальнобойщиков могут пригодиться, но они не отменяют базовых правил безопасности.

Аптечка или бомба: лекарства в машине

Медикаменты, которые мы храним в машине "на всякий случай", могут стать бесполезными, а порой и вредными. Резкие перепады температуры, будь то летняя жара или зимний мороз, разрушают структуру многих лекарственных препаратов. Они теряют свою эффективность, а в некоторых случаях могут даже стать токсичными. Для длительного хранения медикаменты однозначно не подходят — отправляйте их домой.

В автомобиле должна быть только специализированная автомобильная аптечка. Её состав регламентирован, и препараты там предназначены для оказания первой помощи в экстренных ситуациях. Оставлять дома дополнительные таблетки или мази — разумное решение, которое оградит вас от ненужных проблем. Да и лишнее внимание со стороны инспекторов ГИБДД, которые могут задать вопросы о хранении аптечки, тоже нежелательно.

"Температурные качели — главный враг для автомобильных жидкостей и многих электронных компонентов. Мы регулярно сталкиваемся с тем, что клиенты привозят на диагностику машины, где в течение нескольких лет хранили в салоне всё подряд — от бутылок с водой до бытовой химии. Это не только портит автомобиль изнутри, но и может стать причиной возгорания. Особенно опасны прозрачные пластиковые бутылки с водой, которые при ярком солнце работают как линза" Инженер-эксперт по эксплуатации и техническому аудиту автомобилей Николай Тихонов

Документы и ценности: магнит для грабителей

Оставлять на виду в салоне автомобиля любые документы, особенно личные, и уж тем более ценные вещи — прямой путь к неприятностям. Даже если вы всего на пять минут оставили машину на парковке, этого времени может хватить злоумышленникам. Нарушители закона не брезгуют ничем, готовые пойти на риск ради чужого имущества. Это классическая приманка, которая всегда работает.

В идеале, машина должна быть пуста. Если вам необходимо что-то перевезти, лучше убрать это в багажник или, если это невозможно, забрать с собой. Даже хорошо спрятанный в салоне предмет может быть обнаружен при более тщательном осмотре. В целом, чем меньше поводов привлекать к себе подозрительное внимание, тем лучше. Своевременная жалоба на нарушителей может помочь, но предотвратить кражу — задача самого автовладельца.

Электроника под прицелом: смартфоны и ноутбуки

Современные гаджеты — смартфоны, планшеты, ноутбуки — оснащены литий-ионными аккумуляторами. Эти батареи, будучи постоянно подвержены перепадам температур, становятся настоящей бомбой замедленного действия. Летом они могут перегреваться, а зимой — замерзать. Оба сценария чреваты последствиями: от быстрой потери емкости до полного выхода устройства из строя.

Самое страшное — это риск взрыва аккумулятора. Истории о том, как смартфоны воспламенялись или взрывались из-за нарушения условий хранения, не единичны. Это может привести к серьезным травмам водителя или пассажиров, а также к пожару в автомобиле. Стоит помнить, что риски связаны не только с батареями, но и с некачественными зарядными устройствами.

Вода и газировка: тихие поджигатели

Казалось бы, что может быть безобиднее бутылки с водой или газировкой? Однако и они таят в себе опасность, особенно в солнечную погоду. Прозрачная пластиковая бутылка с водой, заполненная наполовину, под воздействием прямых солнечных лучей может сработать как увеличительное стекло. Сконцентрированный луч света способен прожечь обивку сидений или другие легковоспламеняющиеся материалы в салоне, вызвав пожар.

Кроме того, температурные колебания влияют на герметичность тары. Газированные напитки под воздействием тепла могут расширяться, увеличивая давление внутри бутылки. Это чревато не только разрывом упаковки и загрязненным салоном, но и потенциально опасными ситуациями, если бутылка взорвется в неподходящий момент. Даже комфорт в машине не должен идти вразрез с безопасностью.

Проверено экспертом: инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

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