Один раз посадили — и надолго: какие растения могут стать настоящими агрессорами в саду

На даче такие растения сначала кажутся подарком: посадил и забыл, а клумба вроде бы сама держит форму. Потом проходит сезон, и скромный куст уже лезет в дорожку, под забор и в грядку с клубникой, будто у него свой план участка. У знакомых так одна мята за лето забралась в теплицу через щель у борта, а девичий виноград зацепился за крышу беседки так, что его потом снимали с лестницы и секатором. Именно такие многолетники чаще всего и становятся проблемой, если выбрать их без оглядки на рост, корни и силу разрастания. Иван Трухин

"Если растение быстро расползается, его надо сразу сажать с ограничением по корням. Иначе через пару сезонов оно начнёт вытеснять всё вокруг, а не украшать участок. Для таких культур лучше заранее выбирать место подальше от грядок и плодовых посадок. Особенно это касается видов, которые дают много семян или активно идут корневищами". эксперт по агротехнике и системному подходу к земледелию Иван Трухин

Растения, которые быстро забирают место

Акация сначала радует белым цветением и запахом, который чувствуется даже в стороне от дерева. Но через несколько лет она резко идёт в рост, а усмирить её мешают шипы на ветках. Такую культуру держат только на больших дворах, где земля не занята под огород и плодовые посадки.

Мята тоже выглядит безобидно, пока не начинает расползаться по участку. Обычная мята делает это особенно охотно, и тут уже не до чайной грядки, если рядом растут более слабые растения. Подготовка сада к холодам таких соседей не спасает: их лучше не подпускать к мяте с самого начала.

Вербейник монетчатый в композиции ведёт себя жёстко. Он быстро закрывает соседей и оставляет место только тем, кто сам умеет держать оборону. В одиночной посадке или рядом с тихими многолетниками от него пользы мало — он просто задавит слабых.

Барвинок, если прижился, выводится тяжело. Его убирают гербицидами или полным закрытием почвы плёнкой на целый сезон. Вариегатные формы ведут себя мягче, но и их лучше держать в высоких грядках с ограничителями для корней.

"У агрессивных многолетников всегда есть запас хода. Одни идут семенами, другие расползаются корневищами, третьи делают и то и другое сразу. Если посадить их рядом с культурными растениями, потом придётся тратить время не на уход, а на сдерживание. Гораздо проще заранее отвести им отдельный участок". агроном-практик Иван Трухин

Как сдержать рост без лишней возни

Сныть пестролистная выглядит прилично и потому часто попадает в декоративные посадки. На деле это та же сныть, только с нарядной окраской, и ведёт она себя так же напористо. Если делянка пустит корни, она начнёт теснить культурные посадки без долгих разговоров.

Сумах оленерогий тоже идёт плотной стеной к свету и закрывает всё, что попадается на пути. Растение заметное, спору нет, но растёт оно чересчур активно для тесного сада. Девичий виноград работает не хуже: его часто сажают у беседок и домов, а потом плети пролезают в щели и отверстия, бьют по рамам, крыше и стенам.

Ромашки многим кажутся самым спокойным вариантом, но и у них есть своя неприятная черта. Они быстро разрастаются и притягивают тлю. Если на участке вредителя ещё не было, появление часто совпадает именно с цветением ромашек.

Люпин после цветения оставляет много семян, и большая часть из них обычно всходит. Если не срезать отцветшие части, клумба быстро становится неопрятной. Потом приходится чистить её почти как участок с одуванчиками, у которых корни держатся мёртвой хваткой.

Что лучше не сажать рядом с культурными посадками

Хмель сегодня продают чуть ли не в каждом садовом отделе, и упаковка выглядит очень привлекательно. На этом удобство заканчивается: неопытный дачник приносит на участок агрессора, а потом долго думает, как его вывести. Самый простой способ не воевать с ним — вообще не покупать саженец.

Все перечисленные культуры объединяет одно: они не ждут, пока хозяин участка передумает. Им хватает одного сезона или пары лет, чтобы занять больше места, чем планировалось. Поэтому садоводы, которые хотят декоративный эффект без постоянной борьбы, обычно сразу выбирают растения с мягким ростом и понятными границами.

Если нужен чайный уголок, мяту берут только культурную и сдерживают с самого начала. Если хочется зелёной стены, девичий виноград ставят туда, где ему не за что цепляться в опасной близости от дома. А под многолетники с сильным нравом лучше сразу выделять отдельную зону, иначе потом всё упрётся в секатор и лишнюю работу.

"Если сад нужен для спокойной жизни, агрессивные многолетники лучше держать подальше от основных посадок. Они быстро занимают пространство, и потом вернуть порядок уже сложно. Особенно осторожно стоит обращаться с теми видами, которые хорошо размножаются семенами и корнями одновременно. Тут проще не исправлять ошибку, а не делать её". эксперт по агротехнике и системному подходу к земледелию Иван Трухин

FAQ

Можно ли оставить барвинок без ограничителей?

Можно, если участок большой и рядом нет слабых растений. На обычной клумбе он быстро займёт лишнее место.

Почему мята так быстро расползается?

Обычная мята активно идёт по участку и легко занимает соседние зоны. Если нужен чайный уголок, лучше сразу ставить ей пределы.

Опасен ли девичий виноград для построек?

Да, его плети пролезают в щели и отверстия. Из-за этого страдают рамы, крыша и стены.

Что делать с люпином после цветения?

Срезать отцветшие части. Иначе он оставит много семян, которые потом дружно взойдут.

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