Марина Черкасова Опубликована сегодня в 10:00

Изюм в рационе кошки оборачивается экстренной поездкой к ветеринару — симптомы появляются внезапно

Домашняя кошка может выглядеть независимой и разборчивой в еде, но это не защищает её от пищевых рисков. Привычка делиться лакомствами со стола кажется безобидной, однако некоторые продукты представляют реальную угрозу для здоровья питомца. Причина кроется в особенностях кошачьего обмена веществ и работе пищеварительной системы. Об этом сообщает iEidiseis.

Опасные продукты из повседневного рациона

Организм кошки иначе перерабатывает ряд веществ, привычных для человека. Некоторые компоненты она не способна эффективно метаболизировать, из-за чего даже небольшие дозы могут вызвать серьёзные последствия.

К числу наиболее опасных относятся лук, чеснок и лук-порей. Эти овощи токсичны как в сыром, так и в приготовленном виде. Они содержат соединения, повреждающие эритроциты и способные привести к развитию анемии. Регулярное употребление даже малых количеств увеличивает риск осложнений.

Шоколад и какао также находятся под строгим запретом. В их составе присутствуют теобромин и кофеин — вещества, которые кошачий организм перерабатывает крайне медленно. Это может спровоцировать учащённое сердцебиение, тремор, рвоту и судороги. Особенно опасен тёмный шоколад из-за более высокой концентрации активных компонентов.

Молоко, виноград и скрытые угрозы

Распространённый образ кошки с блюдцем молока не соответствует физиологии взрослых животных. У большинства из них развивается непереносимость лактозы, поэтому молоко и молочные продукты способны вызвать диарею, вздутие и боли в животе. Если владелец всё же хочет предложить питомцу подобное угощение, следует выбирать специализированные безлактозные продукты для кошек.

Отдельную опасность представляют виноград и изюм. Точный механизм их воздействия до конца не изучен, однако зафиксированы случаи острой почечной недостаточности у домашних животных после употребления даже небольшого количества этих продуктов.

Приготовленные кости и жирная пища тоже несут риски. Термически обработанные кости становятся хрупкими, легко раскалываются и могут травмировать пищеварительный тракт или вызвать удушье. Избыточно жирная еда повышает вероятность развития панкреатита — воспаления поджелудочной железы, которое требует срочного ветеринарного вмешательства.

Кофеин и ксилитол: особенно опасные вещества

Кофе, чай и энергетические напитки содержат кофеин, который для кошек токсичен. Даже небольшие дозы могут привести к гипервозбуждению, тахикардии и судорогам. В подобных ситуациях необходимо немедленно обращаться к ветеринару.

Серьёзную угрозу представляет и ксилитол — искусственный подсластитель, используемый в жевательной резинке и продуктах без сахара. Он способен вызвать резкое снижение уровня глюкозы в крови, что опасно для жизни животного.

Если кошка всё же съела подозрительный продукт, важно действовать без промедления:

  1. Немедленно связаться с ветеринаром.
  2. Не дожидаться появления симптомов.
  3. Точно сообщить специалисту, что и в каком количестве было съедено.

Профилактика остаётся самым надёжным способом защиты. Полнорационный корм, разработанный с учётом потребностей кошек, обеспечивает баланс питательных веществ и снижает вероятность осложнений. Внимательное отношение к рациону помогает сохранить здоровье питомца и избежать ситуаций, которые могут потребовать экстренной помощи.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

