Аметистовые пасхальные яйца
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:50

Праздничный стол может стать ловушкой: обычные краски для яиц превращают белок в ядовитый коктейль

Приближение Пасхи традиционно сопровождается творческим процессом окрашивания яиц, однако далеко не все материалы подходят для этой цели. Молекулярный биолог и биохимик Юлия Дробышева предостерегла от использования канцерогенных веществ и бытовых красок, которые могут проникнуть сквозь пористую структуру скорлупы. Использование токсичных средств для декора пищевых яиц создает серьезный риск аллергических реакций и интоксикации организма. Об этом сообщает EcoSever.

Специалист настоятельно не рекомендует применять гуашь, лаки для ногтей, фломастеры, зеленку, йод или красители для тканей. Эти вещества не предназначены для контакта с продуктами питания, что делает их использование опасным для здоровья при употреблении в пищу.

"Вредные вещества, включая метакрилаты из УФ-гелей, способны проникать через скорлупу в белок, что чревато отравлениями и системными реакциями организма", — пояснила Юлия Дробышева.

По мнению эксперта, украшенные лаками или акриловыми красками яйца должны рассматриваться исключительно как предметы интерьера, а не как праздничное лакомство. При попадании фармацевтических антисептиков вроде марганцовки или йода на белок, потребитель рискует получить химический ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Подобные эксперименты с составами, не имеющими сертификации для пищевой промышленности, являются недопустимыми с точки зрения биохимии безопасности.

В качестве рациональной альтернативы Юлия Дробышева рекомендует использовать исключительно натуральные красители, такие как свекла или луковая шелуха. В случае применения готовых наборов из магазина, необходимо убедиться в наличии соответствующей маркировки, подтверждающей пригодность продукта для окраски пищи. Использование проверенных пищевых пигментов гарантирует эстетическую привлекательность праздничного стола без угрозы для самочувствия близких.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Косметика притворяется натуральной: этот значок спасет от пустой траты денег вчера в 12:54

Биолог Юлия Дробышева рассказала NewsInfo как отличить настоящую экокосметику от подделки/

Читать полностью » Микродозы тяжёлых металлов на завтрак: привычка детей грызть одежду ведёт к скрытым рискам вчера в 11:24

Яркие обновки из популярных магазинов могут нести скрытую химическую угрозу, которая проявляется при обычном контакте ткани со слизистой оболочкой ребенка.

Читать полностью » Бодрость с секретным смыслом: привычный напиток заставляет клетки тела обновляться быстрее 05.04.2026 в 14:45

Уникальные органические соединения в составе популярного горячего напитка способны существенно замедлить биологические часы и защитить важные системы организма.

Читать полностью » Желудок требует помощи: как реабилитация после агрессивных лекарств помогает вернуть силы 05.04.2026 в 8:49

После приема сильных препаратов организм часто оказывается в уязвимом состоянии, требуя особого внимания к восстановлению внутреннего баланса сил.

Читать полностью » Седина бьёт точно в цель: связь между цветом волос и нервной системой оказалась намного глубже 05.04.2026 в 5:34

Биохимия нашего тела работает тоньше, чем кажется, превращая каждый фолликул в высокочувствительный датчик скрытых внутренних метаболических потрясений.

Читать полностью » Очередь за отравой: как административные запреты на покупку спиртного меняют спрос на рынке 04.04.2026 в 19:37

Попытки фильтровать покупателей у прилавка приводят к непредсказуемым последствиям, которые могут обернуться серьезной угрозой для персонала розничных точек.

Читать полностью » Гемоглобин в норме, а сил нет: как вычислить нехватку микроэлемента до начала болезни 04.04.2026 в 18:29

Постоянная вялость и ухудшение внешности могут указывать на проблему, которую не всегда удается заметить на начальном этапе стандартного обследования.

Читать полностью » Лицо выдает паспорт без слов: правила ухода, которые тормозят появление первых морщин 04.04.2026 в 11:42

Появление первых признаков увядания часто становится сюрпризом, однако предотвратить потерю эластичности можно при правильной корректировке привычек уже сейчас.

Читать полностью »

Новости
Наука
Космические сигналы из центра планеты: человечество наконец-то расшифровало шум подземного колодца
Экономика
Не айтишники и не рабочие: кто неожиданно рискует остаться без работы из-за Telegram
Питомцы
Стены дома лечат или пугают: резкая смена привычек любимца предвещает серьёзные испытания
Общество
Минус балл за списывание: что будет считаться допустимым поведением в школе
УрФО
Детский бонус за трудолюбие: бюджет Курганской области готовит переводы для семей с двумя и более детьми
УрФО
Земля уходит под воду, а небо открывает двери: глухие деревни Сибири получили связь с цивилизацией
УрФО
Лес проснулся — и он голоден: количество пострадавших от укусов клещей в Тюменской области быстро растёт
УрФО
Мука и масло ставят рекорды: стоимость домашнего кулича в Екатеринбурге преодолела новый рубеж
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

