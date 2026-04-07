Праздничный стол может стать ловушкой: обычные краски для яиц превращают белок в ядовитый коктейль

Приближение Пасхи традиционно сопровождается творческим процессом окрашивания яиц, однако далеко не все материалы подходят для этой цели. Молекулярный биолог и биохимик Юлия Дробышева предостерегла от использования канцерогенных веществ и бытовых красок, которые могут проникнуть сквозь пористую структуру скорлупы. Использование токсичных средств для декора пищевых яиц создает серьезный риск аллергических реакций и интоксикации организма. Об этом сообщает EcoSever.

Специалист настоятельно не рекомендует применять гуашь, лаки для ногтей, фломастеры, зеленку, йод или красители для тканей. Эти вещества не предназначены для контакта с продуктами питания, что делает их использование опасным для здоровья при употреблении в пищу.

"Вредные вещества, включая метакрилаты из УФ-гелей, способны проникать через скорлупу в белок, что чревато отравлениями и системными реакциями организма", — пояснила Юлия Дробышева.

По мнению эксперта, украшенные лаками или акриловыми красками яйца должны рассматриваться исключительно как предметы интерьера, а не как праздничное лакомство. При попадании фармацевтических антисептиков вроде марганцовки или йода на белок, потребитель рискует получить химический ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Подобные эксперименты с составами, не имеющими сертификации для пищевой промышленности, являются недопустимыми с точки зрения биохимии безопасности.

В качестве рациональной альтернативы Юлия Дробышева рекомендует использовать исключительно натуральные красители, такие как свекла или луковая шелуха. В случае применения готовых наборов из магазина, необходимо убедиться в наличии соответствующей маркировки, подтверждающей пригодность продукта для окраски пищи. Использование проверенных пищевых пигментов гарантирует эстетическую привлекательность праздничного стола без угрозы для самочувствия близких.