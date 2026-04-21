Собака в наморднике
Собака в наморднике
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:42

Штраф за прогулку без намордника: вот какие породы попали в список опасных по закону

Вечерняя прогулка с собакой, которая вдвое крупнее вас и обладает характером, выкованным поколениями бойцовых псов, — это всегда проверка на прочность. Когда на поводке оказывается мощный зверь, любой резкий звук или неосторожный жест прохожего превращается в потенциальную угрозу. В прошлом месяце знакомый едва не оказался в эпицентре скандала, когда его мощный пес отреагировал на шум проезжающей машины. Законодательство в таких вопросах не оставляет места для догадок: список потенциально опасных пород существует, и требования к владельцам жестко прописаны.

"Выгул собак из списка потенциально опасных пород требует от владельца не просто дисциплины, но и полной физической готовности контролировать животное. Важно понимать, что в силу генетических особенностей такие псы обладают моментальной реакцией на раздражители. Намордник в данном случае — это не способ ущемить права питомца, а инструмент обеспечения безопасности социума и самого хозяина. Игнорирование этих предписаний часто приводит к ситуациям, которые невозможно разрешить без участия правоохранительных органов".

Врач-ветеринар Марина Черкасова

Двенадцать пород под прицелом закона

Российское законодательство четко перечислило виды собак, требующие особого внимания при нахождении в общественных местах. В этот перечень входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский и алапахский бульдоги, булли кутта, гуль-донг, питбульмастиф и северокавказская собака. Особую категорию занимают волкособы и прочие гибриды, скрещенные с дикими предками, чьи инстинкты далеки от типичных домашних питомцев. Даже если вы считаете своего любимца "нежным гигантом", закон не делает исключений на основе частного мнения.

Важно помнить, что в список попадают не только чистокровные представители пород, но и любые метисы этих групп. Когда мы говорим о породах вроде гуль-донга, выведенного когда-то для собачьих боев, любая оплошность превращается в риск. Это не просто вопрос воспитания, как бывает при неправильном уходе, а вопрос врожденной этологии, которую невозможно купировать только добрым словом.

Многие владельцы ошибочно полагают, что если собака прошла курс дрессировки, намордник носить не обязательно. Тем не менее, правовые нормы в отношении гибридов диких зверей — таких, как волкособы — максимально строги. Сбежавший из вольера предок может доставить немало хлопот городским службам, как это случается при проникновении даже мелких диких особей в городские кварталы.

Последствия игнорирования правил

Нарушение установленных норм влечет за собой административное наказание, которое может варьироваться от штрафа до иных мер воздействия. Депутат Государственной думы Владимир Бурматов подчеркнул, что требования по использованию намордника и поводка в общественных местах носят императивный характер. В случае, если питомец причинит ущерб имуществу граждан или — что гораздо хуже — их здоровью, владелец несет полную юридическую ответственность.

Современное правовое поле становится жестче: хозяева теперь отвечают за любые действия питомца, включая порчу чужого имущества при парковке во дворе. Ситуация осложняется, если вы не соблюдали базовые требования безопасности. Игнорирование мер контроля — это не только риск получить квитанцию на оплату штрафа, но и реальная угроза изъятия животного, если будет доказана неспособность владельца обеспечить безопасность окружающих.

Закон не разделяет собак на "злых" или "добрых" в субъективном смысле, он работает с фактами. Если собака входит в перечень потенциально опасных пород, отсутствие намордника во время прогулки — это прямое нарушение постановления правительства. Об этом сообщает известный новостной портал, подчеркивая, что подобные меры приняты ради предотвращения серьезных инцидентов.

Эмоциональный фон и контроль

Взаимодействие человека и мощной собаки — это всегда процесс обмена сигналами. Собаки, обладающие сложной психикой, моментально считывают стресс владельца и реагируют на него. Если хозяин нервничает, находясь в толпе, животное интерпретирует это как угрозу, что в сочетании с отсутствием намордника у собаки опасной породы становится критическим фактором.

Биология поведения таких псов нередко включает вспышки агрессии, продиктованные территориальным инстинктом или защитой "своего" человека. Мы часто наблюдаем искаженную картину мира у питомцев, когда обычное кормление птиц в парке может вызвать у них неадекватную реакцию, если собака не готова к городской среде. Даже штрафы за кормление пернатых косвенно указывают на необходимость соблюдения правил общественного порядка, в которые входит и дисциплина владельцев псов.

Помните, что даже если ваш питомец выглядит спокойно, гормональный фон и внешние факторы вроде сезонных паразитов могут влиять на его поведение. Например, в южных регионах активность клещей порой заставляет животных проявлять скрытое беспокойство, что в сочетании с неподходящим уходом за здоровьем (не только защитой от клещей) делает животное более уязвимым к нервным реакциям.

"При работе с собаками опасных пород крайне важно сохранять хладнокровие. Любая слабина в поводке или отсутствие намордника дает животному сигнал к принятию самостоятельных решений. Мы часто сталкиваемся с тем, что люди не осознают физической силы своих питомцев, пока не случается непредвиденное. Ответственность владельца — это осознанное ограничение свободы собаки в угоду безопасности всех участников городской среды".

Врач-ветеринар Сергей Ермаков

FAQ

Обязательно ли надевать намордник на щенка потенциально опасной породы?
Закон не делает исключений по возрасту, требования распространяются на всех особей, отнесенных к списку потенциально опасных пород.

Что будет, если на меня составят протокол?
Вы будете обязаны уплатить административный штраф, а в худшем случае — компенсировать ущерб при возникновении жалоб от окружающих.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Сергей Ермаков

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Он мог выстрелить, но не стал: владелец сафари-парка сдержал обещание ценой жизни сегодня в 10:39

Владелец заповедника в Африке предпочел следовать своим гуманным принципам, когда столкнулся с агрессией дикого животного во время визита туристической группы.

Читать полностью » Весна идет, медведям дорогу: на Камчатке начался массовый выход косолапых из спячки 19.04.2026 в 17:13

Весеннее тепло меняет привычный ритм жизни лесных обитателей региона, запуская сложные процессы адаптации, которые зависят от состояния окружающей среды.

Читать полностью » Халатность авиакомпании: собака загрызла кошку в самолете, суд обязал выплатить 100 тысяч 19.04.2026 в 13:04

Длительный перелет обернулся для владельца питомца потерей верного друга из-за серьезного нарушения логистических регламентов в багажном отсеке лайнера.

Читать полностью » Анатомический кошмар: как 15 тонн живого веса превращают спасение в смертельный квест 19.04.2026 в 8:16

В прибрежных водах Европы разворачивается масштабная спасательная работа, направленная на возвращение крупного млекопитающего в естественную стихию.

Читать полностью » За выброс питомцев готовят новое наказание: мера рискует оказаться бесполезной 16.04.2026 в 13:09

Зоозащитник Сергей Марченко объяснил NewsInfo, почему рост штрафов за выброс домашних животных на улицу не решит проблему.

Читать полностью » Италия юридически закрепила право сотрудников на оплачиваемый отпуск по уходу за питомцем 15.04.2026 в 17:29

Новые законодательные нормы позволяют не выбирать между рабочим графиком и здоровьем питомца, легализуя отсутствие на службе ради спасения любимого друга.

Читать полностью » В 16 регионах России зафиксированы очаги бешенства: статистика отказов от вакцинации 15.04.2026 в 8:14

Контакт с внешне безобидным зверем в парке может стать фатальной ошибкой, если вовремя не предпринять меры после укуса или ослюнения кожных покровов.

Читать полностью » Хвостатый сапер с золотой медалью: как грызун стал национальным героем в Камбодже 14.04.2026 в 15:41

В туристическом центре Камбоджи появился необычный монумент, посвященный неприметному специалисту, чья работа позволила сделать земли страны безопаснее.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Роботы вышли на марафонскую дистанцию: что теперь будет со спортом
Садоводство
Когда сад не просыпается: как отличить зимний стресс от гибели любимых культур
Наука
Ледяной дождь отменяется: Москву в ближайшие дни ждет совсем другой погодный сценарий
Туризм
Магия легкого путешествия: как переосмысление багажа поможет сэкономить деньги и время
Красота и здоровье
Эксперименты с пептидами приводят к опасным осложнениям: скрытая угроза инъекций
Россия
Загадочные 10 000 рублей от государства: кто получит их автоматически по особому списку
Еда
Хлеб из замороженного теста удивил составом: главное преимущество многие упускают
Россия
Технический сбой в центре Москвы привел к полной остановке движения на красной ветке
