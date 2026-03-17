© freepik.com by user18526052 is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:02

Ловушка для красоты: привычное выдавливание прыщей может обернуться серьезной угрозой

Самостоятельное выдавливание прыщей часто становится фатальной ошибкой в уходе, провоцируя появление стойкой пигментации и масштабное распространение инфекции. Биохимический отклик дермы на механическое давление мгновенно усиливает воспалительные реакции, превращая микроповреждение в серьезную дерматологическую угрозу. Анатомическая близость лицевых сосудов к церебральной сети делает подобные эксперименты недопустимым риском для общего здоровья человека. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Дерматолог, косметолог Лариса Сафонова объяснила, что выраженная васкуляризация тканей в области лица выступает проводником для патогенных микроорганизмов, способных проникать в более глубокие слои эпидермиса. При попытке механически удалить воспалительный элемент происходит травматизация кожного покрова, что открывает прямой путь для бактериальной флоры.

"Выдавливать прыщи на лице ни в коем случае нельзя. В некоторых зонах кровообращение устроено так, что сосуды лица напрямую связаны с сосудистой сетью, которая идет в сторону головного мозга. Когда человек сдавливает воспаление, происходит травматизация тканей и инфекция может распространяться дальше. В отдельных случаях она может попасть и в более глубокие структуры. Поэтому такие действия могут быть опасны", — сказала Лариса Сафонова.

Согласно заявлению Ларисы Сафоновой, любые профессиональные чистки категорически противопоказаны в острой фазе акне, так как первичной задачей косметолога является купирование воспалительного процесса. По словам эксперта, в сложных ситуациях, когда высыпания затрагивают не только лицо, но и тело, врачи прибегают к комплексной стратегии, включая системную медикаментозную терапию. По мнению дерматолога, терапевтический протокол должен строго подбираться профильным специалистом, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей.

Таким образом, попытки домашнего удаления высыпаний неизбежно приводят к рецидивам и эстетическим дефектам, таким как постакне. Как подчеркнула врач, травмирование структур кожи лишь усугубляет тяжесть заболевания, делая его более резистентным к традиционным методам коррекции. Эксперт настоятельно рекомендует отказаться от самолечения в пользу консультации, которая позволит выявить первопричину высыпаний и составить грамотный план восстановления целостности кожи.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Скелет не просто арматура: живая ткань постоянно дышит и требует особого питания для прочности вчера в 5:06

Наш скелет постоянно обновляется, но скрытые дефициты и гормональные качели могут превратить его в хрупкое депо, которое буквально тает без правильной нагрузки.

Читать полностью » Гармония или визуальная катастрофа: как выбрать идеальную одежду без ущерба для стиля вчера в 3:03

Изучите основные ошибки при выборе одежды: как детали могут разрушить гармоничный образ и что стоит избегать.

Читать полностью » Горькая правда о седине: эти привычки заставляют волосы терять цвет на десятилетия раньше 15.03.2026 в 15:03

Появление серебристых прядей часто становится неожиданным ударом, вызывая массу домыслов о причинах. Разбираемся, что происходит в фолликулах на самом деле.

Читать полностью » Проверенная природа или лаборатория: натуральные средства могут оказаться опаснее синтетики 15.03.2026 в 12:10

Косметические средства с природными составляющими могут казаться безопасными, но так ли это? Разбираемся в мифах и реальности.

Читать полностью » Формула возвращения в форму: простые привычки помогают победить гормональные отеки и сухость 15.03.2026 в 4:02

Когда лицо внезапно меняет привычные очертания и покрывается отеками без явных причин, разгадка может скрываться в работе надпочечников и жизненном ритме.

Читать полностью » Ногти не говорят о дефиците: почему самодиагностика может ввести в заблуждение 14.03.2026 в 21:48

Мифы о здоровье часто основываются на неверных интерпретациях внешнего вида ногтей, что требует разъяснения.

Читать полностью » Откровенность как искусство: как родителям построить мост общения с подростком без давления 14.03.2026 в 15:03

Как родительское поведение влияет на общение с детьми в подростковом возрасте и как наладить контакт.

Читать полностью » Самая яркая улыбка обманчиво белая: как обычные зубные пасты не способны к настоящему отбеливанию 14.03.2026 в 14:58

Честные откровения об отбеливающих пастах, которые лишь удаляют налет, но не освещают зубы.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Деньги на привязи: годовые вклады в апреле стали ловушкой для накоплений россиян
ЦФО
Юридический фантом крадет доходы: статус многоквартирного дома ставит под удар шесть кафе в центре Владимира
Мир
Нефтяная артерия пульсирует ровно: Иран держит темп перед угрозами захвата острова Харк
ПФО
Глаза города превратились в суперагентов: ИИ-камеры в Пензенской области начали ловить нарушителей на лету
Общество
Сеть рухнула — стул зашатался: удалёнщики в России оказались в риске увольнения из-за перебоев с интернетом
ЦФО
Морозный затор у амбулатории: очереди за сдачей крови под Ярославлем выявили просчеты в планировании графика
ЦФО
Реки вот-вот взбунтуются: во Владимирской области запасаются едой и водой для десятков рискованных сёл
ЦФО
Зерновые поля ловят финансовый ветер: в Ивановской области открыли прием заявок на компенсацию затрат фермерам
