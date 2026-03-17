Ловушка для красоты: привычное выдавливание прыщей может обернуться серьезной угрозой

Самостоятельное выдавливание прыщей часто становится фатальной ошибкой в уходе, провоцируя появление стойкой пигментации и масштабное распространение инфекции. Биохимический отклик дермы на механическое давление мгновенно усиливает воспалительные реакции, превращая микроповреждение в серьезную дерматологическую угрозу. Анатомическая близость лицевых сосудов к церебральной сети делает подобные эксперименты недопустимым риском для общего здоровья человека. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Дерматолог, косметолог Лариса Сафонова объяснила, что выраженная васкуляризация тканей в области лица выступает проводником для патогенных микроорганизмов, способных проникать в более глубокие слои эпидермиса. При попытке механически удалить воспалительный элемент происходит травматизация кожного покрова, что открывает прямой путь для бактериальной флоры.

"Выдавливать прыщи на лице ни в коем случае нельзя. В некоторых зонах кровообращение устроено так, что сосуды лица напрямую связаны с сосудистой сетью, которая идет в сторону головного мозга. Когда человек сдавливает воспаление, происходит травматизация тканей и инфекция может распространяться дальше. В отдельных случаях она может попасть и в более глубокие структуры. Поэтому такие действия могут быть опасны", — сказала Лариса Сафонова.

Согласно заявлению Ларисы Сафоновой, любые профессиональные чистки категорически противопоказаны в острой фазе акне, так как первичной задачей косметолога является купирование воспалительного процесса. По словам эксперта, в сложных ситуациях, когда высыпания затрагивают не только лицо, но и тело, врачи прибегают к комплексной стратегии, включая системную медикаментозную терапию. По мнению дерматолога, терапевтический протокол должен строго подбираться профильным специалистом, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей.

Таким образом, попытки домашнего удаления высыпаний неизбежно приводят к рецидивам и эстетическим дефектам, таким как постакне. Как подчеркнула врач, травмирование структур кожи лишь усугубляет тяжесть заболевания, делая его более резистентным к традиционным методам коррекции. Эксперт настоятельно рекомендует отказаться от самолечения в пользу консультации, которая позволит выявить первопричину высыпаний и составить грамотный план восстановления целостности кожи.