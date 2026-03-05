Перхоть — не шутка: как она может повлечь за собой серьёзные проблемы с волосами и кожей

Весенний ветер разносит по улицам запах мокрых листьев, а на плечах у многих внезапно появляются белые хлопья — перхоть, которую списывают на смену погоды или неудачный шампунь. В реальности это не просто косметический дефект: свежие данные фиксируют 53-процентный рост себорейного дерматита за последние три десятилетия. Китайские исследователи связывают всплеск с сдвигами в микробах кожи головы, где привычный грибок Malassezia выходит из-под контроля.

Шелушение плеч — это сигнал: клетки обновляются хаотично, воспаление набирает обороты, а за этим может скрываться угроза для волос. Если игнорировать, чешуйки забьют фолликулы, лишив луковицы кислорода и питания. Не зря трихологи бьют тревогу: перхоть часто предвещает очаговое облысение, особенно когда зуд сочетается с истончением прядей.

"Перхоть — это не сухость, а воспаление от грибка Malassezia, который питается салом на коже головы. В 70% случаев себорейный дерматит провоцирует выпадение, если не скорректировать уход: ищите шампуни с кетоконазолом, но без агрессивного спирта, который усугубит барьер." Косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Механизм перхоти: от грибка к шелушению

Перхоть — младшая сестра себорейного дерматита, где грибок Malassezia расцветает на сале кожи головы. Он есть у всех, но при дисбалансе размножается, вызывая воспаление. Клетки эпидермиса отшелушиваются втрое быстрее нормы, образуя хлопья, которые осыпают плечи. Исследования показывают: за 30 лет случаев дерматита прибавилось на 53%, partly из-за сдвигов в микробиоме.

Не путайте с сухостью — здесь жирность в разгаре. Грибок перерабатывает сало в раздражающие кислоты, зуд заставляет чесать, усугубляя цикл. Если шелушение ушло за виски или брови — это уже псориаз или экзема, требующие врача, а не шампуня с "волшебными травами".

Китайские ученые винят в росте микробные изменения: городская пыль, санитайзеры и зимняя влажность нарушают баланс, как в лаборатории, где пробирки с дерматитом множатся быстрее.

Как перхоть душит фолликулы

Чешуйки смешиваются с салом, закупоривая поры фолликулов — классический сценарий гипоксии. Луковица недополучает кислород и питание, воспаление сдавливает корень, волосы переходят в телогеновую фазу. Результат: не по волоску, а очагами, с зудом и редением. У 40% с тяжелой перхотью выпадение останавливается после лечения грибка.

Красный плоский лишай добавляет драматизма: разрушает сам фолликул. Инфекции кожи вроде этой — цепная реакция, где микробы крадут молодость не только головы.

"Зуд и шелушение — маркер для трихолога. Если анализы чисты, перхоть душит корни: используйте цинк-пиритион, но чередуйте, чтобы микробиом не взбунтовался." Косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей Марина Кравцова

Провокаторы: от еды до климата

Стресс, недосып и сахарный перегруз меняют микробиом, как удобрения — грибок. Переработанные продукты кормят Malassezia, усиливая шелушение. Климат добавляет: влажный холод зимой — идеал для дерматита.

Микробы рта тоже в деле — налет на зубах мигрирует, ускоряя старение кожи головы.

Стратегия: уход и системный подход

Шампунь с кетоконазолом 2 раза в неделю, масло чайного дерева для барьера. Внутри: сократите сахар, добавьте бюджетную рыбу для омега. Сон в прохладе — приоритет, лучше любых инъекций.

Ирония: "волшебные" сыворотки от перхоти часто с спиртом — усугубляют. Трихолог + анализы — ваш план.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Перхоть всегда ведет к облысению? Нет, но в 40% случаев с зудом — да. Проверьте фолликулы.

Нет, но в 40% случаев с зудом — да. Проверьте фолликулы. Как отличить от сухости? Сухость без жира и зуда; перхоть жирная, с хлопьями.

Сухость без жира и зуда; перхоть жирная, с хлопьями. Домашние средства? Масло чайного дерева 5%, но не чаще 2 раз в неделю.

Масло чайного дерева 5%, но не чаще 2 раз в неделю. Когда к врачу? Если очаги выпадения или за пределами головы.

Проверено экспертом: косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей Марина Кравцова

Читайте также