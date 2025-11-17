Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Буланова
© commons.wikimedia.org by Harbin harbin is licensed under CC0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 1:58

В TikTok все смеются над движениями Булановой, но за кулисами — настоящее предательство

Буланова заявила о предательстве танцоров и обновила подтанцовку — StarHit

Татьяна Буланова в очередной раз оказалась в центре обсуждений после того, как сообщила о расставании сразу с несколькими танцорами, прославившимися благодаря своим необычным, подчеркнуто экономным движениям. Артистка призналась, что не планирует возвращать их в коллектив и предпочла не раскрывать деталей конфликта, но подчеркнула, что чувствует себя преданной. История всколыхнула фанатов, ведь момент расставания совпал с повышенным интересом к подтанцовке, ставшей мемом в соцсетях.

Как развивалась ситуация

По словам певицы, первым коллектив покинул Дмитрий Берегуля — он ушёл ещё в начале осени, сославшись на сильные боли в спине. Этот шаг восприняли спокойно: с ним, как уточнила артистка, отношения сохранились тёплыми. Однако позже из команды ушли супруги Максим и Алёна Алалыкины, которые и стали главными героями обсуждений.

Буланова не стала скрывать разочарование.

"Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло", — сказала певица Татьяна Буланова.

Она подчеркнула, что расставание произошло не по её инициативе, и даже если супруги захотят вернуться, она их в группу не примет.

"Я на них не злюсь, я с ними буду здороваться, но работать уже не буду. Там есть определенные моменты. Это просто предательство настоящее", — добавила певица Татьяна Буланова.

Сами Алалыкины ситуацию не комментируют. Дмитрий Берегуля отметил лишь, что его отношения с ними нормальные и он не знает, какие у них дальнейшие планы.

Почему подтанцовка стала вирусной

Летом танцоры Булановой неожиданно стали героями TikTok. Их необычные перевоплощения, медленные движения и намеренная минималистичность хореографии завоевали популярность. Пользователи шутили, что танцоры будто экономят энергию или изображают родителей на выпускном. Такой всплеск внимания увеличил интерес к коллективу, концертным номерам и реквизиту — от сценических костюмов до светового оборудования.

Что изменилось после ухода танцоров

Певица уточнила, что около месяца выступает с новой командой. Некоторые номера были обновлены, включая одну из самых заметных песен.

"Какие-то танцы поставила Алла Духова. В "Один день" другая хореография теперь. Да там и танцев-то не было", — отметила певица Татьяна Буланова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: отсутствие чёткого распределения ролей в команде.
• Последствие: падение дисциплины и напряжённость.
• Альтернатива: использование сервисов для управления графиком.

• Ошибка: игнорирование репетиционного процесса из-за плотных гастролей.
• Последствие: нестабильные выступления.
• Альтернатива: аренда танцевальных залов с гибким расписанием.

• Ошибка: отсутствие контракта с танцорами.
• Последствие: резкие уходы и трудности с заменой.
• Альтернатива: формализованные договоры с прописанными обязанностями.

А что если танцоры вернутся?

Даже если супруги захотят восстановить сотрудничество, певица уже дала понять: этого не случится. При этом она подчёркивает, что не держит на них зла. Для артистов подобные разрывы — обычная часть профессии: коллективы обновляются, меняются подходы к постановкам, появляются новые стили и запросы.

Плюсы и минусы обновления танцевальной команды

Плюсы Минусы
Новая энергия и свежий взгляд на хореографию Потеря сформировавшегося стиля
Возможность обновить репертуар Риск снижения узнаваемости
Профессиональные танцоры с опытом сцены Адаптация зрителей может занять время
Новые творческие эксперименты Финансовые вложения в новые постановки

FAQ

Сколько стоит работа подтанцовки?
Цена зависит от количества танцоров, сложности постановки, уровня артистов и региона. Средний диапазон — от нескольких десятков тысяч рублей за концерт.

Что лучше: минималистичная или динамичная хореография?
Всё зависит от жанра, образа артиста и площадки. Минимализм подходит к лирике, динамика — к танцевальным номерам.

Мифы и правда

Миф: вирусная популярность всегда улучшает атмосферу в коллективе.
Правда: внезапная известность может создать напряжение и усиливать конкуренцию.

Миф: танцоры — второстепенная часть шоу.
Правда: современная сцена держится на визуальном эффекте, и подтанцовка играет ключевую роль.

Миф: замена нескольких участников не влияет на стиль.
Правда: любая смена состава меняет пластику и общий ритм номера.

Интересные факты

  1. Некоторые артисты используют подтанцовку как отдельный бренд, создавая мерч и сувениры.

  2. В TikTok часто появляются челленджи, вдохновлённые подтанцовкой звёзд.

  3. Минималистичные танцы нередко становятся популярнее технически сложных постановок.

