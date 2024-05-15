ВСУ при отступлении с севера Харьковской области планировали подрыв заминированной дамбы, однако их попытка была сорвана российскими сапёрами и бойцами группировки "Север", которые произвели разминирование после штурма села Пыльная. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным Вин.

"Зашли успешно, рассредоточились… противник оставил заряды на дамбе и… наши сапёры успешно предотвратили затопление этого посёлка", — рассказал боец.

По словам Вина, подрывом дамбы ВСУ хотели помешать продвижению российских сил. Если бы украинским боевикам это удалось, ВС РФ не смогли бы зайти в населённый пункт, отметил он. Однако ВСУ не успели произвести подрыв и были вынуждены отступить в сторону села Липцы, сообщил боец.

Российская армия продолжает наступление в Харьковской области. По данным Минобороны, освобождены населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Продвижение российских войск вызвало панику в Киеве, который отчаянно давит на США, пытаясь получить разрешение на удары по России американским оружием.

Фото: сайт Минобороны России/Евгений Половодов (Creative Commons Attribution 4.0).