Дамба не выдержала, но виновата не стихия: в Орске вскрылись ошибки, о которых молчали годами

Весенний паводок в Орске обернулся аварией регионального масштаба: прорыв дамбы 5 апреля 2024 года выявил целый комплекс нарушений, лежащих в основе работы гидротехнических сооружений. Итоги технического расследования опубликованы Ростехнадзором, и выводы ведомства указывают на системные ошибки, допущенные задолго до чрезвычайной ситуации.

Ошибки проектирования и нарушения при строительстве

Специалисты комиссии пришли к выводу, что исходная проектная база содержала некорректные расчёты, в том числе данные по ожидаемому расходу воды в период половодья. Эти неточности стали фундаментальной причиной слабой устойчивости сооружения. Ведомство уточняет, что нарушения были выявлены и на строительных этапах: отдельные решения не соответствовали требованиям безопасности и не обеспечивали должного уровня защиты при резком повышении уровня реки.

В публикации Ростехнадзора подчёркивается:

"Комиссией установлены основные причины аварии: неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья, допущенные нарушения при строительстве дамб, неточности прогноза весеннего половодья, ненадлежащая организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод, несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС".

Эта оценка показывает масштаб технологических и организационных просчётов, которые в итоге привели к аварии.

Последствия для городских служб и ответственность

По итогам проверки к административной ответственности привлечено управление ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры Орска. Основанием стало нарушение правил эксплуатации гидротехнических сооружений, установленных российским законодательством. Речь идёт о требованиях, призванных обеспечить безопасное прохождение паводковых вод и снизить риски для населённых пунктов, находящихся в зоне потенциального подтопления.

Нарушения, выявленные Ростехнадзором, касались как организационных аспектов, так и контроля за состоянием дамб. Комиссия зафиксировала недостаточную подготовку сооружений к весеннему сезону, что стало критическим фактором при резком подъёме уровня воды. Решение о привлечении ведомства к ответственности стало одним из первых шагов после завершения расследования.

План восстановления и дальнейшие действия

Западно-Уральское управление Ростехнадзора сформировало перечень мероприятий, направленных на устранение причин аварии. В него включены действия по корректировке проектных параметров, усилению контроля эксплуатации, обновлению методов прогнозирования половодья и организации подготовки водохранилищ. Реализация этих пунктов поставлена на постоянный надзор специалистов, чтобы исключить повторение подобных событий.

Материалы расследования будут направлены в органы прокуратуры, что открывает дальнейший этап правовой оценки ситуации. Ожидается, что следственные структуры дадут оценку действиям должностных лиц и определят степень их ответственности. Для Орска, пережившего масштабную эвакуацию, выводы комиссии становятся основой будущих решений по модернизации всей системы защиты от паводков.