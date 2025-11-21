Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 21:09

Дамба не выдержала, но виновата не стихия: в Орске вскрылись ошибки, о которых молчали годами

Авария дамбы в Орске произошла из-за просчётов проектировщиков — Ростехнадзор

Весенний паводок в Орске обернулся аварией регионального масштаба: прорыв дамбы 5 апреля 2024 года выявил целый комплекс нарушений, лежащих в основе работы гидротехнических сооружений. Итоги технического расследования опубликованы Ростехнадзором, и выводы ведомства указывают на системные ошибки, допущенные задолго до чрезвычайной ситуации.

Ошибки проектирования и нарушения при строительстве

Специалисты комиссии пришли к выводу, что исходная проектная база содержала некорректные расчёты, в том числе данные по ожидаемому расходу воды в период половодья. Эти неточности стали фундаментальной причиной слабой устойчивости сооружения. Ведомство уточняет, что нарушения были выявлены и на строительных этапах: отдельные решения не соответствовали требованиям безопасности и не обеспечивали должного уровня защиты при резком повышении уровня реки.

В публикации Ростехнадзора подчёркивается:

"Комиссией установлены основные причины аварии: неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья, допущенные нарушения при строительстве дамб, неточности прогноза весеннего половодья, ненадлежащая организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод, несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС".

Эта оценка показывает масштаб технологических и организационных просчётов, которые в итоге привели к аварии.

Последствия для городских служб и ответственность

По итогам проверки к административной ответственности привлечено управление ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры Орска. Основанием стало нарушение правил эксплуатации гидротехнических сооружений, установленных российским законодательством. Речь идёт о требованиях, призванных обеспечить безопасное прохождение паводковых вод и снизить риски для населённых пунктов, находящихся в зоне потенциального подтопления.

Нарушения, выявленные Ростехнадзором, касались как организационных аспектов, так и контроля за состоянием дамб. Комиссия зафиксировала недостаточную подготовку сооружений к весеннему сезону, что стало критическим фактором при резком подъёме уровня воды. Решение о привлечении ведомства к ответственности стало одним из первых шагов после завершения расследования.

План восстановления и дальнейшие действия

Западно-Уральское управление Ростехнадзора сформировало перечень мероприятий, направленных на устранение причин аварии. В него включены действия по корректировке проектных параметров, усилению контроля эксплуатации, обновлению методов прогнозирования половодья и организации подготовки водохранилищ. Реализация этих пунктов поставлена на постоянный надзор специалистов, чтобы исключить повторение подобных событий.

Материалы расследования будут направлены в органы прокуратуры, что открывает дальнейший этап правовой оценки ситуации. Ожидается, что следственные структуры дадут оценку действиям должностных лиц и определят степень их ответственности. Для Орска, пережившего масштабную эвакуацию, выводы комиссии становятся основой будущих решений по модернизации всей системы защиты от паводков.

Читайте также

В Уфе прокуратура проверит жалобы на условия содержания животных в передвижном зоопарке вчера в 15:49
Львы и тигры в грязных клетках: прокуратура Уфы выходит на след загадочного зоопарка

В Уфе вновь вспыхнули споры вокруг передвижного зоопарка: хищников заметили в антисанитарных условиях, и прокуратура начала проверку законности его работы.

Читать полностью » В Саратове урезали доплаты к пенсиям экс-чиновникам с недвижимостью за рубежом вчера в 9:13
Бьют по пенсии: Саратов вводит жесткие ограничения для обладателей вилл за рубежом

Саратовские депутаты пересмотрели правила доплат к пенсиям бывших чиновников: новые ограничения затронут владельцев зарубежной недвижимости и осужденных по уголовным статьям.

Читать полностью » Реконструкция аэропорта Чебоксары завершена в полном объёме — глава региона Николаев вчера в 2:26
Чувашия показала прорыв: обновлённый аэропорт, троллейбусы и "Валдаи" на крыльях

Чувашия представила результаты модернизации транспорта на федеральном форуме, показав, как обновление авиации, электротранспорта и речных маршрутов меняет регион.

Читать полностью » В сети показали вчера в 1:16
Город как игрушка: нейросети создали «вязаную» Пензу, и это покорило соцсети

Нейросети превращают российские города в «вязаные» миниатюры, и мягкие образы Пензы неожиданно нашли эмоциональный отклик у зрителей.

Читать полностью » В Оренбуржье открыты два новых месторождения нефти — пресс-служба Оренбургнефть вчера в 0:54
В недрах Оренбуржья нашли новые запасы месторождений: геологи объявили о важных открытиях

В Оренбургской области обнаружены два новых нефтяных месторождения, и данные разведки подтверждают высокий потенциал местных участков.

Читать полностью » Зампред Авилова: В Хабаровском крае открыли 25 километров горнолыжных трасс 19.11.2025 в 21:13
Сезон начался: на востоке страны заработали трассы с рекордным количеством снега и новыми сервисами

В Хабаровском крае неожиданно рано открыли первый горнолыжный курорт сезона 2025–2026. Масштабная подготовка и новые вложения обещают региону насыщенную зиму.

Читать полностью » В Оренбуржье открыли два новых нефтяных месторождения 19.11.2025 в 17:22
Новые точки на карте: геологи нашли в регионе нефть промышленного качества

В Оренбуржье подтвердили промышленный потенциал двух новых месторождений нефти. Геологи получили притоки на поисковых скважинах и оценили ресурсную базу участков.

Читать полностью » ИИ активно применяется в Башкирии в видеонаблюдении, здравоохранении и безопасности — Андрей Назаров 19.11.2025 в 3:36
Башкирия с искусственным интеллектом: как 1 ИИ заменит 60% работы чиновников

Башкирия усиливает внедрение искусственного интеллекта в управление, что позволит ускорить решение задач и повысить эффективность работы госструктур. Как ИИ меняет работу республики?

Читать полностью »

