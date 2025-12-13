Этот уголок Турции не афишируют, но впечатлений он даёт больше, чем "всё включено"

Дальян редко попадает в списки самых очевидных курортов Турции, но именно это делает его особенно притягательным для внимательных путешественников. Здесь за один день можно оказаться сразу в нескольких мирах: древнем, природном и почти сказочном. Прогулка по реке, античные руины, черепаший пляж и термальные источники складываются в маршрут, который запоминается надолго. Об этом рассказали "Яндекс Путешествия".

Почему Дальян считают одним из самых необычных уголков Турции

Небольшой городок Дальян расположен вдали от шумных курортных зон и массовых пляжей. Его главная особенность — удивительная концентрация природных и исторических объектов на компактной территории. За короткое время здесь можно сменить лодку на пешую прогулку, античные руины — на дикий пляж, а морскую воду — на горячие термальные источники. Такой формат часто выбирают те, кто ценит осенний курорт с мягкой погодой без суеты и переполненных отелей.

Экскурсионный день обычно начинается с прогулки по реке Дальян. Она извивается среди камышей и болотистых берегов, соединяя озеро Кёйджегиз с пляжем Изтузу. По пути открываются виды на скальные гробницы, вырубленные в отвесных утёсах, а сама река напоминает живой заповедник с птицами, черепахами и голубыми крабами.

Отдельное удовольствие — атмосфера самого Дальяна. Это тихий, почти камерный город, где вместо высотных отелей — пансионаты, вместо шумных баров — рестораны у воды. Здесь легко замедлиться и почувствовать ритм местной жизни, похожий на тот, который ценят путешественники, выбирающие комфортный зимний отдых в Стамбуле.

Античный Каунос и легенда о реке Дальян

История этих мест тесно связана с античными мифами. Согласно древнему преданию, когда-то здесь существовало государство Кария, которым правил Милетос — сын Аполлона. У него было двое детей-близнецов: Каунос и Библос. С возрастом их связь перестала быть лишь родственной, и юноша, опасаясь кровосмешения, покинул родные земли.

Каунос отправился в неизведанные края и основал город, названный своим именем. Библос, не выдержав разлуки, последовала за братом. Не зная, что до цели остались считаные шаги, она в отчаянии бросилась со скалы. По легенде, её слёзы образовали реку Дальян, которая и сегодня течёт через эти земли.

Античный город Каунос долгое время был важным портом и торговым центром. Он пережил персидское, македонское, византийское и османское владычество, но постепенно утратил своё значение. Море отступало, гавань мелела, а болотистая местность способствовала распространению малярии. К XV веку город окончательно опустел.

Что можно увидеть в Кауносе сегодня

Современный Каунос — это археологическая зона, где сохранились ключевые элементы древнего города. Здесь можно увидеть агору, руины храмов, римские бани, театр и остатки портовой инфраструктуры. Большая часть находок — результат раскопок, начавшихся ещё в XIX веке.

Каунос расположен на противоположном берегу реки от Дальяна, поэтому чаще всего туристов доставляют сюда на лодке. После переправы предстоит небольшая прогулка до входа на территорию комплекса. Альтернативный вариант — автомобиль и паромная переправа. Такой маршрут выбирают те, кто путешествует самостоятельно и планирует гибкий график.

Река Дальян и Ликийские гробницы

Река Дальян — не просто транспортная артерия, а полноценная часть экскурсионного маршрута. Именно с воды открываются самые эффектные виды на Ликийские гробницы, высеченные в скалах. В древности здесь хоронили знатных людей, считая, что чем выше расположена усыпальница, тем ближе душа к богам.

Берега реки густо заросли камышом. В этом природном коридоре обитают птицы, черепахи, рыба и голубые крабы. Иногда удаётся заметить зимородка — редкую удачу для любителей природы. Вдоль воды работают рестораны и отели с собственными пирсами, куда лодки причаливают прямо во время прогулки.

Отдельной остановкой часто становятся грязевые ванны. Это скорее развлекательный, чем лечебный опыт, но он добавляет поездке лёгкости и юмора.

Пляж Изтузу — территория под защитой природы

Пляж Изтузу протянулся почти на пять километров между морем и рекой. С первого взгляда в сезон он может показаться обычным, но стоит отойти подальше от инфраструктуры — и открывается почти нетронутая полоса песка.

Изтузу известен как Черепаший пляж. Именно здесь откладывают яйца морские черепахи каретта-каретта, занесённые в Красную книгу. Весной на берегу появляются кладки, а осенью маленькие черепашата устремляются к морю. Волонтёры ограждают места гнездования, вечером пляж закрывают, а доступ с животными запрещён.

Рядом с пляжем работает госпиталь, где лечат пострадавших черепах. Для туристов предусмотрен отдельный заезд на автомобиле, парковка и минимальная плата за вход. На территории есть кафе, прокат шезлонгов и зонтов.

Озеро Кёйджегиз и источники Султание

Озеро Кёйджегиз часто остаётся за пределами стандартных маршрутов, хотя по масштабам это один из крупнейших водоёмов Турции. Его площадь превышает 5000 гектаров, а берега служат домом для птиц и рыбы.

На одном берегу находится одноимённый посёлок, на другом — термальные источники Султание. Здесь оборудованы открытые и закрытые бассейны с горячей минеральной водой, а также большая грязевая ванна. Цены ориентированы в первую очередь на местных жителей, что делает посещение особенно привлекательным.

Добраться сюда можно на автомобиле, объехав озеро, но лодка остаётся самым быстрым и живописным вариантом.

Сравнение: Дальян и классические курорты Турции

Дальян часто сравнивают с более известными направлениями вроде Мармариса или Фетхие. Главное отличие — атмосфера. Здесь меньше шума, ночной жизни и массовых развлечений, но больше природы, истории и спокойствия. В то время как курорты делают ставку на пляжный отдых и отели "всё включено", Дальян предлагает формат осознанного путешествия с акцентом на экотуризм, античные памятники и локальную кухню.

Плюсы и минусы отдыха в Дальяне

У этого направления есть свои особенности, которые стоит учитывать заранее.

К плюсам можно отнести близость сразу нескольких природных и исторических объектов, возможность увидеть редких животных в естественной среде, спокойную атмосферу и развитую лодочную инфраструктуру.

Среди минусов — ограниченное количество развлечений, удалённость от крупных курортов и не всегда идеальные дороги к смотровым площадкам и пляжам.

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку в Дальян

Продумайте маршрут заранее: решите, что важнее — групповая экскурсия или самостоятельное путешествие.

Выберите жильё у реки: пансионаты с пирсами экономят время на дорогу к пляжу Изтузу.

Запланируйте лодочную прогулку на утро или ближе к закату, когда меньше туристов и мягче свет.

Возьмите удобную обувь для прогулок по Кауносу и смотровым площадкам.

Популярные вопросы о Дальяне

Как добраться до Дальяна из аэропорта Даламан?

Город находится примерно в 27 километрах от аэропорта. Можно воспользоваться общественным транспортом, трансфером или арендовать автомобиль.

Сколько стоит аренда лодки в Дальяне?

Аренда лодки с капитаном на целый день для компании обычно обходится примерно в 500 долларов, что выгодно при поездке большой группой.

Что лучше выбрать: Дальян или Фетхие?

Дальян подойдёт тем, кто ищет тишину, природу и историю. Фетхие больше ориентирован на активный курортный отдых и пляжную инфраструктуру.