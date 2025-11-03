Звезда “Звёздных войн” пошла в октагон: Дейзи Ридли сыграет женщину, которая лечит днём и дерётся ночью

Дейзи Ридли вновь примерит на себя роль сильной женщины — но теперь не в фантастическом мире, а в реальной истории. Актриса, прославившаяся благодаря "Звёздным войнам", сыграет главную роль в фильме "Killa Bee", посвящённом жизни британской спортсменки Бриони Тирелл. Это не просто биографическая лента, а вдохновляющая драма о человеке, сумевшем изменить свою судьбу, сочетая медицину и спорт.

От медсестры к рингу

Фильм расскажет о женщине, которая долгие годы работала в больнице, ухаживая за пациентами, а затем неожиданно открыла для себя кикбоксинг. Увлечение постепенно переросло в профессиональную карьеру бойца ММА. История Тирелл, прозванной "Killa Bee", поражает не только спортивными достижениями, но и внутренней силой, с которой она смогла справиться с трудностями.

Режиссёром картины станет Кентон Оксли, а сценарий напишет Рут Сьюэлл. Производством займутся студии Knockout Productions, Picture Perfect и Moviehouse Entertainment.

Съёмки запланированы на второй квартал 2026 года.

Сюжет, основанный на реальных событиях

Бриони Тирелл — мать двоих детей, получившая степень магистра в области сестринского дела и диплом по молекулярной биологии. Её путь начался в университете, где она впервые попробовала себя в кикбоксинге. Получив чёрный пояс, Тирелл решила перейти в смешанные единоборства и вскоре стала выступать на любительском уровне. После нескольких успешных поединков она перешла в профессионалы, не оставив при этом основную работу в отделении интенсивной терапии для пациентов с лейкемией.

Как создавался фильм

Производственная команда подчёркивает, что проект создавался при непосредственном участии самой Бриони Тирелл.

"Бриони Тирелл участвовала в проекте вместе с Кентоном Оксли с самого начала и поддерживает экранизацию своей вдохновляющей истории. Она активно консультирует проект. Процесс написания сценария формировался в тесном диалоге с семьёй Бриони, что гарантировало эмоциональную правдивость и творческую целостность на каждом этапе. Режиссёр Кентон, давний друг Бриони ещё со школьных времён, привносит в историю глубоко личный взгляд", — отметили продюсеры.

Шаг за шагом: путь от любителя к профессионалу

Первые тренировки по кикбоксингу в университете. Получение чёрного пояса и участие в любительских боях. Решение перейти в ММА и изучение техник борьбы. Баланс между медицинской карьерой и подготовкой к турнирам. Переход в профессионалы и участие в международных соревнованиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка времени на восстановление после тренировок.

→ Последствие: физическое истощение и травмы.

→ Альтернатива: использование программ восстановления, массаж, спортивное питание.

Ошибка: пренебрежение медицинским образованием ради спорта.

→ Последствие: потеря профессиональных навыков.

→ Альтернатива: совмещение профессий, как это сделала Тирелл.

Ошибка: работа без психологической поддержки.

→ Последствие: выгорание.

→ Альтернатива: консультации с тренерами, ментальная подготовка, йога.

А что если бы Тирелл осталась медсестрой?

Если бы она не решилась на перемены, её жизнь, вероятно, была бы спокойнее, но менее насыщенной. Работа в больнице — это стабильность, но не всегда путь к самореализации. История Тирелл напоминает, что перемены, даже рискованные, могут привести к гармонии и уверенности в себе.

FAQ

Как долго длилась подготовка Тирелл к дебютному бою?

Около двух лет регулярных тренировок и участия в любительских соревнованиях.

Сколько стоит обучение ММА в Великобритании?

Средняя стоимость — около 50 фунтов в неделю при индивидуальных занятиях.

Что помогло ей совмещать спорт и медицину?

Грамотное планирование времени и поддержка семьи.

Мифы и правда

Миф: бойцы ММА не могут иметь гуманную профессию.

Правда: Тирелл доказала, что можно совмещать сострадание и боевой дух.

Миф: женщины не добиваются успеха в ММА.

Правда: всё больше спортсменок показывают блестящие результаты, вдохновляя других.

Миф: биопики редко отражают правду.

Правда: в случае "Killa Bee" сценарий создавался при участии героини и её близких.