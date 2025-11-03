Звезда “Звёздных войн” пошла в октагон: Дейзи Ридли сыграет женщину, которая лечит днём и дерётся ночью
Дейзи Ридли вновь примерит на себя роль сильной женщины — но теперь не в фантастическом мире, а в реальной истории. Актриса, прославившаяся благодаря "Звёздным войнам", сыграет главную роль в фильме "Killa Bee", посвящённом жизни британской спортсменки Бриони Тирелл. Это не просто биографическая лента, а вдохновляющая драма о человеке, сумевшем изменить свою судьбу, сочетая медицину и спорт.
От медсестры к рингу
Фильм расскажет о женщине, которая долгие годы работала в больнице, ухаживая за пациентами, а затем неожиданно открыла для себя кикбоксинг. Увлечение постепенно переросло в профессиональную карьеру бойца ММА. История Тирелл, прозванной "Killa Bee", поражает не только спортивными достижениями, но и внутренней силой, с которой она смогла справиться с трудностями.
Режиссёром картины станет Кентон Оксли, а сценарий напишет Рут Сьюэлл. Производством займутся студии Knockout Productions, Picture Perfect и Moviehouse Entertainment.
Съёмки запланированы на второй квартал 2026 года.
Сюжет, основанный на реальных событиях
Бриони Тирелл — мать двоих детей, получившая степень магистра в области сестринского дела и диплом по молекулярной биологии. Её путь начался в университете, где она впервые попробовала себя в кикбоксинге. Получив чёрный пояс, Тирелл решила перейти в смешанные единоборства и вскоре стала выступать на любительском уровне. После нескольких успешных поединков она перешла в профессионалы, не оставив при этом основную работу в отделении интенсивной терапии для пациентов с лейкемией.
Как создавался фильм
Производственная команда подчёркивает, что проект создавался при непосредственном участии самой Бриони Тирелл.
"Бриони Тирелл участвовала в проекте вместе с Кентоном Оксли с самого начала и поддерживает экранизацию своей вдохновляющей истории. Она активно консультирует проект. Процесс написания сценария формировался в тесном диалоге с семьёй Бриони, что гарантировало эмоциональную правдивость и творческую целостность на каждом этапе. Режиссёр Кентон, давний друг Бриони ещё со школьных времён, привносит в историю глубоко личный взгляд", — отметили продюсеры.
Шаг за шагом: путь от любителя к профессионалу
-
Первые тренировки по кикбоксингу в университете.
-
Получение чёрного пояса и участие в любительских боях.
-
Решение перейти в ММА и изучение техник борьбы.
-
Баланс между медицинской карьерой и подготовкой к турнирам.
-
Переход в профессионалы и участие в международных соревнованиях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка времени на восстановление после тренировок.
→ Последствие: физическое истощение и травмы.
→ Альтернатива: использование программ восстановления, массаж, спортивное питание.
-
Ошибка: пренебрежение медицинским образованием ради спорта.
→ Последствие: потеря профессиональных навыков.
→ Альтернатива: совмещение профессий, как это сделала Тирелл.
-
Ошибка: работа без психологической поддержки.
→ Последствие: выгорание.
→ Альтернатива: консультации с тренерами, ментальная подготовка, йога.
А что если бы Тирелл осталась медсестрой?
Если бы она не решилась на перемены, её жизнь, вероятно, была бы спокойнее, но менее насыщенной. Работа в больнице — это стабильность, но не всегда путь к самореализации. История Тирелл напоминает, что перемены, даже рискованные, могут привести к гармонии и уверенности в себе.
FAQ
Как долго длилась подготовка Тирелл к дебютному бою?
Около двух лет регулярных тренировок и участия в любительских соревнованиях.
Сколько стоит обучение ММА в Великобритании?
Средняя стоимость — около 50 фунтов в неделю при индивидуальных занятиях.
Что помогло ей совмещать спорт и медицину?
Грамотное планирование времени и поддержка семьи.
Мифы и правда
Миф: бойцы ММА не могут иметь гуманную профессию.
Правда: Тирелл доказала, что можно совмещать сострадание и боевой дух.
Миф: женщины не добиваются успеха в ММА.
Правда: всё больше спортсменок показывают блестящие результаты, вдохновляя других.
Миф: биопики редко отражают правду.
Правда: в случае "Killa Bee" сценарий создавался при участии героини и её близких.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru