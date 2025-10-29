Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:46

Удмуртия залила страну молоком: регион ворвался в топ-5 по надоям

Производство молока в Удмуртии выросло на 6,1% и достигло 870 тысяч тонн

В Удмуртии подвели итоги молочного сезона — регион не только сохранил позиции в числе ведущих производителей, но и поднялся в рейтинге.

Почти миллион тонн молока за девять месяцев

"За девять месяцев текущего года мы произвели 870 тысяч тонн молока. Это труд нескольких тысяч жителей, которые работают на земле, производят и перерабатывают молоко. Всем огромное спасибо, низкий поклон и… Пейте удмуртское молоко", — написал глава республики Александр Бречалов в социальных сетях.

По данным Росстата, за период с января по сентябрь сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и личные подворья региона произвели 870,1 тысячи тонн молока, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

Регионы-лидеры

Благодаря этому Удмуртия поднялась на одну строчку вверх в рейтинге самых молочных регионов России.
В пятёрку лидеров вошли:

  • Татарстан,

  • Краснодарский край,

  • Башкортостан,

  • Удмуртия,

  • Воронежская область.

Примечательно, что только Удмуртия из этого списка показала шестипроцентный рост производства.

Как достигают результатов

Рост производства молока стал частью нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализуемого по решению президента Владимира Путина.

Главные направления развития отрасли — генетическое улучшение дойного стада, а также строительство и модернизация животноводческих комплексов. Эти меры позволяют региону не только укреплять продовольственную безопасность, но и создавать новые рабочие места в сельской местности.

