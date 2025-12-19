Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Еда на доске
Еда на доске
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:24

Мозг сказал спасибо: жирные сыры показали эффект, которого не ждали десятилетиями

Жирный сыр снизил риск деменции на 13% — Neurology

Привычные продукты иногда оказываются важнее экзотических суперфудов. То, что годами считалось спорным элементом рациона, может неожиданно сыграть роль в сохранении когнитивного здоровья. Речь идёт о жирных молочных продуктах, в частности о сыре и сливках. Об этом сообщает журнал Neurology.

Что показало крупное исследование

Учёные проанализировали данные масштабного долгосрочного наблюдения, чтобы понять, как разные молочные продукты связаны с риском развития деменции. В центре внимания оказались жирные молочные продукты — продукты, которые часто ограничивают из-за высокого содержания жира. Результаты показали, что у людей, регулярно включавших их в рацион, вероятность столкнуться с деменцией в пожилом возрасте была ниже. При этом исследователи подчёркивают: речь идёт именно о статистической связи, а не о прямом доказательстве защитного эффекта.

К жирным сырам в работе относили продукты с содержанием жира более 20 %. Это хорошо знакомые сорта — чеддер, бри, гауда и другие. Жирные сливки, как правило, содержат от 30 до 40 % жира и продаются в магазинах как "обычные" или "жирные", включая сливки для взбивания и кулинарные варианты.

"На протяжении десятилетий споры о диетах с высоким и низким содержанием жиров влияли на рекомендации по питанию, иногда даже сыр считали продуктом, которого следует избегать", — говорит исследователь Лундского университета Эмили Сонестедт.

Как проходило наблюдение

В исследование вошли 27 670 жителей Швеции. На старте участникам было в среднем около 58 лет, а общее время наблюдения составило примерно 25 лет. За этот период деменция была диагностирована у 3208 человек. Рацион оценивали подробно: участники вели недельные пищевые дневники, отвечали на вопросы о привычках питания за предыдущие годы и обсуждали способы приготовления еды.

Такой подход позволил учесть не только отдельные продукты, но и общий стиль питания. Дополнительно анализ корректировали с учётом возраста, пола, уровня образования и других факторов, которые могли влиять на риск когнитивных нарушений.

Сыр, сливки и разные формы деменции

Наиболее заметная разница наблюдалась среди тех, кто ел не менее 50 граммов жирного сыра в день. Это примерно два ломтика чеддера или половина стакана тёртого сыра. В этой группе деменция развилась у 10 % участников, тогда как среди людей с минимальным потреблением — у 13 %. После статистической обработки выяснилось, что более высокое потребление сыра связано со снижением риска деменции на 13 %.

Связь оказалась ещё сильнее в случае сосудистой деменции: риск был ниже почти на треть. Отдельно исследователи отметили тенденцию к снижению вероятности болезни Альцгеймера, но только у людей без генетического варианта APOE e4, который считается фактором риска этого заболевания.

Похожая картина наблюдалась и со сливками. Участники, которые ежедневно употребляли не менее 20 граммов жирных сливок — это около одной-двух столовых ложек, — имели на 16 % меньший риск деменции по сравнению с теми, кто полностью исключал этот продукт.

Почему эффект проявился не у всех продуктов

Важно, что аналогичной связи не обнаружили для нежирных версий тех же продуктов. Нежирный сыр, обезжиренные сливки, молоко, сливочное масло и кисломолочные продукты вроде йогурта или кефира не показали влияния на риск деменции. Это подчёркивает, что дело может быть не в молочных продуктах в целом, а в их конкретном составе.

"Наши результаты показывают, что не все молочные продукты одинаково влияют на здоровье мозга, и необходимы дополнительные исследования, чтобы понять возможные механизмы", — отмечает Эмили Сонестедт.

В итоге работа добавляет новые штрихи к дискуссии о роли жиров в питании. Она не призывает менять рацион радикально, но показывает, что привычные продукты могут играть более сложную и интересную роль в поддержании здоровья мозга по мере взросления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голубика поддерживает здоровье зрения при работе за экранами — врач Волкова вчера в 16:56
Добавила голубику в рацион — и поняла, почему её называют ягодой молодости

Голубика всё чаще называют ягодой долголетия: она поддерживает зрение, сердце и мозг, а также помогает организму противостоять возрастным изменениям.

Читать полностью » Участница старше 70 лет поразила судей рельефной формой на President’s Cup — Доктор Питер вчера в 16:17
Пот вместо морщин: как 72-летняя женщина превратила тренировки в сыворотку молодости

72-летняя участница бодибилдинг-чемпионата доказала, что силовые тренировки и активная жизнь могут начинаться даже после 70 лет.

Читать полностью » Москвичка столкнулась с тяжёлой аллергией после процедуры в салоне красоты — Москва Live вчера в 15:36
Села в кресло за цветом — вышла с отёком: чем закончился обычный поход в салон

Поход в салон закончился для москвички сильным отёком головы после окрашивания волос — аллергическая реакция прошла лишь спустя несколько дней.

Читать полностью » Чеснок стимулирует иммунитет и облегчает симптомы простуды — Джош Акс вчера в 14:50
Забыл про лекарства, добавил чеснок в рацион — и выздоровление стало заметно быстрее

Чеснок при простуде может работать эффективнее, чем кажется. Врач объяснил простой способ приёма, который помогает активировать иммунитет и ускорить восстановление.

Читать полностью » Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи вчера в 11:02
Ретинол не подошёл — кожа взбунтовалась: этот актив стал настоящим спасением

Азелаиновая кислота всё чаще заменяет ретинол в уходе за кожей: как она работает, кому подходит и почему считается мягкой, но эффективной альтернативой.

Читать полностью » Гонконгский грипп вызывает температуру до 40 градусов без насморка — Еделев вчера в 8:52
История повторяется: штамм гриппа из 1968 года вернулся, но теперь у медиков есть оружие против него

В России растёт заболеваемость гонконгским гриппом: врачи объясняют, чем опасен штамм H3N2 и какие меры помогают снизить риск осложнений.

Читать полностью » Ремиссия преддиабета вдвое сокращает риск госпитализации с сердечной недостаточностью — The Lancet вчера в 8:40
Ремиссия преддиабета — ваш щит от больницы: риск госпитализации сокращается на 60%

Ремиссия преддиабета оказалась связана с резким снижением сердечных рисков: десятилетия наблюдений показали, что нормальный сахар меняет прогноз.

Читать полностью » Темный шоколад замедляет старение на молекулярном уровне — MX вчера в 8:39
Ваши теломеры скажут вам спасибо: простое лакомство оказалось оружием против старения

Ученые обнаружили связь между веществом из темного шоколада и более молодым биологическим возрастом — что именно замедляет старение?

Читать полностью »

Новости
Экономика
Рынок кредитных карт в ноябре упал до минимума с апреля 2022 года — РИАН
ЮФО
Пожар на полигоне Терра-Н ухудшил качество воздуха в Новороссийске — Роспотребнадзор
Технологии
Google Play временно убрал возможность удаления приложений — Android Police
Наука
В лунном грунте нашли магнетит со следами газов — РАН
Общество
Температура ниже 18°C дает право на перерасчет за отопление — Бондарь
Общество
Студенты МГСУ строят свой новый кампус вместе с Capital Group — пресс-служба НИУ МГСУ
Наука
Апноэ сна ускоряет старение сердца показали на модели — учёные
Авто и мото
Цены на новые авто с АКП начинаются с двух миллионов рублей — Autonews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet