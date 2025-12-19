Мозг сказал спасибо: жирные сыры показали эффект, которого не ждали десятилетиями

Привычные продукты иногда оказываются важнее экзотических суперфудов. То, что годами считалось спорным элементом рациона, может неожиданно сыграть роль в сохранении когнитивного здоровья. Речь идёт о жирных молочных продуктах, в частности о сыре и сливках. Об этом сообщает журнал Neurology.

Что показало крупное исследование

Учёные проанализировали данные масштабного долгосрочного наблюдения, чтобы понять, как разные молочные продукты связаны с риском развития деменции. В центре внимания оказались жирные молочные продукты — продукты, которые часто ограничивают из-за высокого содержания жира. Результаты показали, что у людей, регулярно включавших их в рацион, вероятность столкнуться с деменцией в пожилом возрасте была ниже. При этом исследователи подчёркивают: речь идёт именно о статистической связи, а не о прямом доказательстве защитного эффекта.

К жирным сырам в работе относили продукты с содержанием жира более 20 %. Это хорошо знакомые сорта — чеддер, бри, гауда и другие. Жирные сливки, как правило, содержат от 30 до 40 % жира и продаются в магазинах как "обычные" или "жирные", включая сливки для взбивания и кулинарные варианты.

"На протяжении десятилетий споры о диетах с высоким и низким содержанием жиров влияли на рекомендации по питанию, иногда даже сыр считали продуктом, которого следует избегать", — говорит исследователь Лундского университета Эмили Сонестедт.

Как проходило наблюдение

В исследование вошли 27 670 жителей Швеции. На старте участникам было в среднем около 58 лет, а общее время наблюдения составило примерно 25 лет. За этот период деменция была диагностирована у 3208 человек. Рацион оценивали подробно: участники вели недельные пищевые дневники, отвечали на вопросы о привычках питания за предыдущие годы и обсуждали способы приготовления еды.

Такой подход позволил учесть не только отдельные продукты, но и общий стиль питания. Дополнительно анализ корректировали с учётом возраста, пола, уровня образования и других факторов, которые могли влиять на риск когнитивных нарушений.

Сыр, сливки и разные формы деменции

Наиболее заметная разница наблюдалась среди тех, кто ел не менее 50 граммов жирного сыра в день. Это примерно два ломтика чеддера или половина стакана тёртого сыра. В этой группе деменция развилась у 10 % участников, тогда как среди людей с минимальным потреблением — у 13 %. После статистической обработки выяснилось, что более высокое потребление сыра связано со снижением риска деменции на 13 %.

Связь оказалась ещё сильнее в случае сосудистой деменции: риск был ниже почти на треть. Отдельно исследователи отметили тенденцию к снижению вероятности болезни Альцгеймера, но только у людей без генетического варианта APOE e4, который считается фактором риска этого заболевания.

Похожая картина наблюдалась и со сливками. Участники, которые ежедневно употребляли не менее 20 граммов жирных сливок — это около одной-двух столовых ложек, — имели на 16 % меньший риск деменции по сравнению с теми, кто полностью исключал этот продукт.

Почему эффект проявился не у всех продуктов

Важно, что аналогичной связи не обнаружили для нежирных версий тех же продуктов. Нежирный сыр, обезжиренные сливки, молоко, сливочное масло и кисломолочные продукты вроде йогурта или кефира не показали влияния на риск деменции. Это подчёркивает, что дело может быть не в молочных продуктах в целом, а в их конкретном составе.

"Наши результаты показывают, что не все молочные продукты одинаково влияют на здоровье мозга, и необходимы дополнительные исследования, чтобы понять возможные механизмы", — отмечает Эмили Сонестедт.

В итоге работа добавляет новые штрихи к дискуссии о роли жиров в питании. Она не призывает менять рацион радикально, но показывает, что привычные продукты могут играть более сложную и интересную роль в поддержании здоровья мозга по мере взросления.