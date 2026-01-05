Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка взвешивается
Девушка взвешивается
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 0:35

Вес живёт своей жизнью: цифры на весах меняются каждый день и намекают на скрытые процессы

Задержка воды способна менять массу тела до 5% за сутки — учёные

Вес на весах может удивлять даже тех, кто внимательно следит за питанием и режимом. Сегодня цифра выше, завтра — ниже, и это происходит без видимых причин. На самом деле ежедневные колебания массы тела — обычный физиологический процесс, связанный с работой организма. Об этом сообщает Shape.

Почему вес меняется даже без переедания

Небольшие отклонения в пределах одного-двух килограммов чаще всего не имеют отношения к жиру. Основную роль играет вода, доля которой у взрослого человека достигает 60% массы тела. Ее количество меняется под влиянием соли, углеводов, гормонального фона и даже времени суток. После солёной еды или в определённые фазы цикла организм склонен удерживать жидкость, а при обезвоживании или приёме мочегонных продуктов вес временно снижается. Баланс жидкости особенно важен для тех, кто регулярно занимается спортом и сталкивается с интенсивным потоотделением и восстановлением после нагрузок.

Питание, тренировки и температура

Приём пищи сам по себе увеличивает массу тела — еда и напитки физически находятся в желудочно-кишечном тракте. Углеводы дополнительно связывают воду, усиливая эффект. После переваривания и выведения жидкости показатели обычно возвращаются к исходным значениям, но при запорах или замедленном пищеварении это происходит не сразу.

Физическая активность тоже влияет на цифры. Во время тренировки вес может уменьшаться из-за потери жидкости с потом, но в период восстановления мышцы удерживают воду, и масса временно растёт. Похожий механизм работает и при смене климата: в жару человек теряет больше жидкости, а в прохладных условиях организм склонен сохранять её, что отражается на весах. Специалисты отмечают, что грамотное восстановление после тренировок помогает сгладить такие колебания и снизить ощущение нестабильности показателей.

Гормоны, стресс и образ жизни

Гормональные колебания заметно сказываются на массе тела. У женщин прибавка перед менструацией связана с изменениями уровня эстрогена и прогестерона, а в период менопаузы замедляется обмен веществ. У мужчин с возрастом снижается тестостерон, что влияет на соотношение мышц и жира.

Стресс усиливает выработку кортизола, который повышает аппетит и способствует задержке жидкости. На фоне хронического напряжения люди чаще отказываются от движения и выбирают пассивный отдых, что дополнительно влияет на вес. Исследования показывают, что движение как способ снизить стресс может быть эффективным инструментом не только для психоэмоционального состояния, но и для стабилизации массы тела. Недостаток сна также нарушает баланс гормонов голода и насыщения, повышая риск переедания и краткосрочных скачков веса.

Суточные колебания веса — нормальная часть физиологии. Гораздо важнее не отдельная цифра на весах, а общая динамика и самочувствие. Если масса тела меняется резко и без очевидных причин, особенно на несколько килограммов за короткий срок, это повод обратиться к врачу и оценить состояние здоровья в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чрезмерные тренировки нарушили гормональный баланс — тренеры 03.01.2026 в 13:01
Час в зале — и организм идёт вразнос: как спорт незаметно сбивает гормональный баланс

Тренировки влияют на гормоны, восстановление и сон. Почему чрезмерные нагрузки и недосып могут мешать прогрессу и здоровью.

Читать полностью » Физическая активность усилила ощущение радости после нагрузки — учёные 03.01.2026 в 5:57
После зала накрывает счастье, но ненадолго — простой способ удержать эффект до вечера

Почему тренировки улучшают настроение и как сохранить этот эффект дольше: роль кардио, утренних занятий, психологии и среды.

Читать полностью » Тело стало подтянутым за счет тренировок с собственным весом — Людмила Титова 02.01.2026 в 20:42
Фигура собирается сама: система без тренажёров, которая работает даже у ленивых

Фигура без тренажёров — реальность. Как питание, движение и привычки помогают добиться подтянутости и сохранить мотивацию без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Калистеника улучшила силу и выносливость без оборудования — тренеры 02.01.2026 в 12:09
Фитнес без зала и железа — эффект от этих упражнений оказывается неожиданно серьёзным

Калистеника снова становится актуальной: почему тренировки с собственным весом помогают развить силу, координацию и выносливость без зала и оборудования.

Читать полностью » Природа перевела организм в режим восстановления — Куо, врач и исследователь 02.01.2026 в 4:13
Тело реагирует мгновенно: редкие тренировки на природе запускают скрытые резервы организма

Регулярные прогулки и тренировки на свежем воздухе помогают снизить стресс, укрепить иммунитет и улучшить концентрацию — даже если времени совсем мало.

Читать полностью » Лень сопровождается чувством вины после отказа от тренировки — психологи 01.01.2026 в 19:08
Тело кричит стоп, а диван шепчет останься: как отличить выгорание от обычной лени

Где проходит граница между усталостью, ленью и выгоранием и почему от этого зависит результат тренировок и общее самочувствие — разбор ключевых признаков.

Читать полностью » Упражнения без высокой интенсивности запускают обмен веществ утром — Юркова 01.01.2026 в 11:26
Пока другие заливают сон кофе, эти 6 упражнений мягко включают тело и мозг изнутри

Мягкая утренняя зарядка помогает быстрее проснуться, запустить обмен веществ и войти в день без стресса и перегрузок, сохранив энергию и концентрацию.

Читать полностью » Комплекс для пресса задействует все мышцы кора без оборудования — тренеры 01.01.2026 в 3:53
Этот пресс не для лайков: жёсткая тренировка, которая прокачивает корпус насквозь

Интенсивная тренировка пресса без оборудования бросает вызов даже опытным любителям фитнеса и помогает комплексно укрепить мышцы кора и спины.

Читать полностью »

Новости
Еда
Нерка, запечённая стейками в духовке, сохраняет сочность при температуре 200 °C — повар
Авто и мото
Только 3% россиян игнорируют советы друзей при выборе авто — АВТОСТАТ
Туризм
Туристы из Китая массово выбирают Каппадокию для поездок по Турции — ТурПром
Авто и мото
В конце 1960-х Москвич-412 в Европе стоил дороже базовых Mercedes-Benz — соцсети
Наука
Владение несколькими языками снизило старение мозга на 50% — Nature Aging
Питомцы
Люди расселили свиней по тысячам островов Тихого океана — Science
Авто и мото
Горячий выхлоп помогает отогреть примерзшие колодки — автоэксперт
Еда
Хранение на столе ускоряет высыхание лимонов — Martha Stewart
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet