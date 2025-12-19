Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 1:27

Никакой магии и сложных практик: привычка, которая возвращает спокойствие и ясность мыслей

Короткие прогулки снижают уровень кортизола – Vogue Spain

Когда разговор заходит о стрессе, многие ищут сложные методики и долгие практики, но иногда решение оказывается гораздо проще. Обычная ежедневная привычка может заметно повлиять на самочувствие и помочь снизить уровень кортизола. Речь идёт о ходьбе — действии, которое не требует подготовки, денег или специальных условий. Об этом сообщает Vogue Spain.

Почему тема кортизола стала такой популярной

В последние годы кортизол всё чаще оказывается в центре внимания — от научных публикаций до социальных сетей. Этот гормон известен прежде всего как участник реакции на стресс, однако его роль куда шире. Он напрямую связан с тем, как организм реагирует на напряжение, тревогу и перегрузки, а представление о нём часто формируется на основе упрощённых выводов и страхов, несмотря на то что мифы о гормоне стресса нередко искажают реальную картину.

Бывший терапевт и специалист по женскому здоровью и сну доктор Эйлин Александер подчёркивает, что кортизол жизненно необходим организму и выполняет сразу несколько ключевых функций.

"Важно отметить, что кортизол — не плохой гормон. Он необходим для поддержания жизни, поскольку играет важную роль в обмене веществ, иммунной функции, регулировании уровня сахара в крови и контроле артериального давления", — объясняет доктор Эйлин Александер.

Проблемы начинаются тогда, когда организм надолго застревает в режиме постоянной тревоги. По словам специалиста, хронически повышенный уровень кортизола может быть связан с набором веса, нарушением обмена веществ, повышенным давлением, заболеваниями сердца и депрессивными состояниями.

Как прогулки влияют на эмоциональное состояние

Интерес к ходьбе как к способу справляться со стрессом усилился после выхода подкаста эксперта по личностному росту Мэл Роббинс. В одном из выпусков она заявила, что короткая прогулка способна помочь в большинстве повседневных сложных ситуаций. Эта идея нашла отклик у специалистов по психическому и физическому здоровью.

Лайф-коуч и эксперт по здоровому образу жизни Андреа Климовиц отмечает, что движение напрямую влияет на работу мозга. Во время прогулки человек выходит из замкнутого круга тревожных мыслей, активизирует тело и даёт психике возможность перестроиться.

"Я считаю это провокационным заявлением, но в то же время оно очень верно по сути. Очевидно, что не все проблемы решаются прогулками, но это правда, что прогулка полностью меняет ваше душевное состояние", — говорит Андреа Климовиц.

По её словам, смена обстановки и ритмичное движение помогают взглянуть на ситуацию под другим углом и принимать решения более спокойно.

Почему лучше гулять на свежем воздухе

Дополнительный эффект прогулки дают, если они проходят вне помещений. Исследования показывают, что контакт с природной средой усиливает положительное влияние движения на нервную систему, а контакт с природой снижает кортизол даже без интенсивной физической нагрузки.

Кроме того, во время ходьбы активнее вырабатываются серотонин и эндорфины — вещества, которые отвечают за ощущение спокойствия и удовлетворённости. Отдельные исследования, включая работу учёных Стэнфордского университета, также указывают на рост креативности: движение и усиление кровотока способствуют более свободному мышлению и поиску нестандартных решений.

Сколько времени нужно, чтобы почувствовать эффект

Для заметного результата не требуется длительных тренировок. По словам экспертов, первые изменения в самочувствии могут появиться уже через несколько минут после начала прогулки. Короткие выходы на улицу особенно хорошо подходят для утреннего времени, когда важно задать спокойный тон всему дню.

Андреа Климовиц отмечает, что регулярные прогулки по 15-20 минут в день способны повлиять на уровень энергии и настроение. Более продолжительные маршруты — до 30-45 минут — помогают войти в более медитативное состояние, при котором тело расслабляется, а мысли становятся яснее. Ключевым фактором остаётся регулярность и отсутствие давления на себя.

В итоге простая привычка выходить на прогулку может стать доступным способом поддерживать эмоциональное равновесие, особенно в периоды высокой нагрузки и напряжённого графика.

