Марина Кравцова Опубликована вчера в 23:54

Миф о домашнем дне без SPF: почему ультрафиолет достаёт вас даже под крышей

Дерматологи напомнили: окна не защищают от UVA-лучей и синего света экранов

Пропуск солнцезащитного крема кажется безобидным, особенно если весь день вы проводите дома. Но дерматологи уверяют: кожа нуждается в защите даже под крышей — не только из-за солнечных лучей, проходящих через окна, но и из-за излучения от экранов телефона, ноутбука или телевизора.

Почему важно защищать кожу каждый день

Регулярное нанесение солнцезащитного крема — это не просто элемент ухода. Это реальный способ предотвратить фотостарение, гиперпигментацию и снизить риск рака кожи.

"Постоянная защита кожи от ультрафиолетового излучения помогает предотвратить рак кожи и фотоповреждения, включая признаки преждевременного старения — морщины и пигментные пятна", — сказала дерматолог, профессор Университета штата Огайо Сьюзан Мэссик.

По её словам, крем с SPF стоит наносить каждый день, независимо от погоды или сезона. Даже зимой и даже если вы не планируете выходить из дома.

Что такое ультрафиолет и как он действует

Чтобы понять, зачем нужна защита, стоит вспомнить немного школьной физики. Ультрафиолетовое излучение делится на два основных типа: UVA и UVB. Первые проникают глубже, ускоряют старение и вызывают пигментацию, вторые — становятся причиной ожогов и увеличивают риск онкологии.

Обычное оконное стекло действительно задерживает UVB-лучи, но не защищает полностью от UVA. Поэтому даже дома кожа может подвергаться воздействию света.

"Оконное стекло, как правило, блокирует UVB-лучи, но не все UVA-лучи, поэтому даже если вы находитесь в помещении, солнечный свет всё равно проникает внутрь", — пояснила доктор Мэссик.

Сила ультрафиолета зависит от толщины и цвета стекла, а также от его покрытия и расположения окна.

Скрытая опасность синего света

Особое внимание стоит уделить искусственным источникам освещения. Мониторы, смартфоны и телевизоры излучают синий свет — тот самый спектр, который делает небо голубым. Он способен усиливать пигментацию и ускорять разрушение коллагена.

"Высокоэнергетический видимый свет, например синий свет, который делает небо голубым в солнечные дни, также может проникать через окна и способствовать гиперпигментации", — отметила Мэссик.

Учёные всё ещё изучают, как синий свет влияет на кожу, но дерматологи советуют перестраховаться: если вы проводите много времени у экрана, защита с SPF не будет лишней.

Как выбрать правильный SPF

Главное правило — средство должно быть широкого спектра действия (broad spectrum), то есть защищать и от UVA, и от UVB. Оптимальное значение — SPF 30 и выше. Крем нужно наносить не только на лицо, но и на шею, уши, кисти рук — всё, что не прикрыто одеждой.

Чтобы уход не казался лишней рутиной, можно выбрать средство 2-в-1 — увлажняющий крем с SPF.

"Ультрафиолетовые повреждения носят накопительный характер, поэтому защита от UV-излучения должна быть постоянной частью вашего ухода за кожей", — добавила дерматолог Сьюзан Мэссик.

Она советует наносить солнцезащитный крем каждое утро, как чистить зубы — просто по привычке.

Советы шаг за шагом: как сделать SPF привычкой

  1. Поставьте крем с SPF рядом с утренними средствами ухода — это поможет не забыть.

  2. Выбирайте лёгкие флюиды или гели, если не любите плотную текстуру.

  3. Если используете макияж, наносите базу или пудру с SPF поверх основного слоя.

  4. Обновляйте защиту, если сидите у окна или под лампами.

  5. Для сухой кожи подойдут формулы с гиалуроновой кислотой и керамидами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать солнцезащитный крем только летом.
    Последствие: Кожа получает накопительные повреждения, появляются морщины и пятна.
    Альтернатива: Делайте SPF частью ухода круглый год.

  • Ошибка: Наносить слишком мало средства.
    Последствие: Эффективность защиты резко снижается.
    Альтернатива: Используйте не меньше половины чайной ложки на лицо и шею.

  • Ошибка: Пропускать уши, шею и область вокруг глаз.
    Последствие: Риск пигментации и рака кожи повышается.
    Альтернатива: Подбирайте деликатные формулы для чувствительных зон.

А что если я вообще не выхожу из дома?

Даже если вы весь день дома, полностью спрятаться от света невозможно. Лучи проходят через окна, отражаются от стен и поверхностей. Поэтому лучше защититься заранее. К тому же ежедневное нанесение SPF помогает закрепить полезную привычку — не думать "нужно ли сегодня", а просто наносить крем автоматически.

Таблица: плюсы и минусы ежедневного SPF

Плюсы Минусы
Защита от фотостарения и онкологии Требуется регулярное нанесение
Поддерживает ровный тон кожи Некоторые формулы оставляют белый налёт
Предотвращает сухость и тусклость Нужно подбирать по типу кожи
Подходит под макияж Требуется обновление при контакте с водой
Формирует устойчивую привычку ухода Может ощущаться как лишний шаг утром

Мифы и правда о солнцезащите

  • Миф: Зимой SPF не нужен.
    Правда: Ультрафиолет активен круглый год и отражается от снега.

  • Миф: В офисе под лампами кожа не страдает.
    Правда: Искусственный свет содержит синий спектр, влияющий на кожу.

  • Миф: Макияж с SPF полностью защищает.
    Правда: В косметике концентрация фильтров слишком мала для надёжной защиты.

Часто задаваемые вопросы

Какой SPF выбрать для города?
Для ежедневного использования подойдёт SPF 30 с пометкой "broad spectrum”.

Можно ли наносить SPF поверх макияжа?
Да, существуют спреи и пудры с защитными фильтрами, которые не портят макияж.

Нужен ли SPF при жирной коже?
Да, ищите лёгкие гелевые текстуры без масел — они не закупоривают поры.

Нужно ли обновлять SPF дома?
Если сидите у окна или под лампами, да. В других случаях достаточно утреннего слоя.

Интересные факты

  1. Стёкла автомобилей могут пропускать до 50 % UVA-лучей — поэтому у водителей чаще появляются пятна на левой стороне лица.

  2. Первые солнцезащитные фильтры появились в 1930-е годы, но стали популярными лишь после 1970-х.

  3. Учёные установили, что регулярное использование SPF снижает скорость появления морщин примерно на четверть.

