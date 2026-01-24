Льёте на глаз — платите сердцем: ошибка на сковороде, которая годами ведёт к катастрофе

Жареная еда прочно вошла в повседневный рацион россиян и часто воспринимается как безобидное удовольствие. Однако именно из-за неё организм регулярно получает избыток жиров, который со временем начинает сказываться на состоянии сосудов и работе сердца. Контроль количества масла в приготовлении пищи становится одним из ключевых факторов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание LiveMint.

Почему в России редко считают количество масла

В российской кухне масло используют щедро — для жарки картофеля, котлет, блинов, оладий и приготовления зажарок для супов. Такие блюда ассоциируются с домашним уютом, сытностью и традициями, поэтому точный объём добавленного жира обычно никто не измеряет. На праздниках и семейных застольях жареная еда появляется особенно часто, а порции становятся больше. Разовое переедание не представляет серьёзной угрозы, но регулярное превышение нормы постепенно формирует проблемы, которые долго остаются незаметными. В итоге повышается уровень холестерина, увеличивается масса тела и растёт нагрузка на сердце, особенно если в рационе мало овощей, клетчатки и продуктов из цельных зёрен.

Как избыток масла влияет на сердце и сосуды

Постоянное употребление большого количества растительных масел, особенно при жарке на высоких температурах, способствует росту уровня "плохого" холестерина и снижению "хорошего". Это приводит к постепенному сужению сосудов, ухудшению кровотока и формированию атеросклеротических бляшек. Со временем повышается риск гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта. Дополнительную нагрузку создают сопутствующие состояния — ожирение и сахарный диабет, которые всё чаще диагностируются и у относительно молодых людей. Жареные блюда легко накапливают лишние калории и тяжело перевариваются при регулярном употреблении, усиливая общий метаболический стресс для организма.

Какие масла предпочтительнее в повседневной кухне

Для ежедневного приготовления пищи специалисты рекомендуют выбирать масла с преобладанием ненасыщенных жиров — подсолнечное, рапсовое, оливковое или горчичное. Они лучше подходят для умеренного использования и меньше нагружают сосуды при правильной термической обработке. Важно не использовать одно и то же масло повторно для жарки, поскольку при повторном нагревании в нём образуются соединения, неблагоприятно влияющие на состояние сосудистой стенки. Даже полезные жиры требуют баланса и разумного сочетания с другими источниками жиров, включая продукты, богатые омега-3 жирными кислотами.

Сколько масла считается безопасным

Для здорового взрослого человека оптимальной считается норма около 3-4 чайных ложек масла в день. В этот объём входят не только масла, добавленные при готовке дома, но и скрытые жиры в полуфабрикатах, выпечке и блюдах из кафе и ресторанов. Контроль порций, отказ от привычки "доливать на глаз" и выбор альтернативных способов приготовления — запекания, тушения или готовки на пару — помогают снизить нагрузку на сердце без резкого отказа от привычных блюд.

Даже небольшие изменения в пищевых привычках способны заметно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Масло остаётся важной частью рациона, но именно умеренность, качество продукта и осознанный подход к приготовлению пищи делают питание безопасным и полезным для сердца в долгосрочной перспективе.