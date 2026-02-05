Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв is licensed under public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:25

Мозг включает турборежим — и день складывается сам: скрытый фактор даёт до 40 минут продуктивности

Ясность мышления меняется изо дня в день и незаметно влияет на то, сколько мы успеваем. Иногда задачи даются легко, а иногда даже простые письма требуют усилий. Новые данные показывают, что причина не всегда в мотивации или характере. Об этом сообщает журнал Science Advances со ссылкой на исследование Университета Торонто.

Когда мозг работает лучше — результат растет

Исследователи пришли к выводу, что состояние ума в конкретный день напрямую связано с достижением целей. Повышенная когнитивная острота дает эффект, сопоставимый с дополнительными 40 минутами работы. Этот результат сохранялся даже при учете количества отработанных часов, сна и уровня мотивации. Оказалось, что не устойчивые черты личности определяют успех в конкретный день, а текущее состояние мышления, что перекликается с выводами о том, насколько ограничено влияние мотивации на поведение. Даже дисциплинированные и целеустремленные люди сталкивались с трудностями, когда концентрация снижалась.

Как измеряли когнитивную остроту

В течение 12 недель 184 студента ежедневно выполняли короткие задания на смартфонах. Они запоминали визуальные последовательности, подавляли импульсивные реакции, решали задачи на скорость и игнорировали отвлекающую информацию. Все результаты объединили в единый показатель ежедневной когнитивной остроты. Такой подход позволил отслеживать изменения без лабораторных условий. Выяснилось, что ясность мышления выше после сна, снижается к вечеру и падает после нескольких дней интенсивной работы подряд.

Эмоции и продуктивность: неожиданные связи

Особое внимание привлекла роль эмоций. Подавленность снижала когнитивную остроту, что ожидаемо. Но схожий эффект давало и сильное воодушевление. В то же время умеренная тревога, напротив, усиливала концентрацию. Эти наблюдения согласуются с данными о том, как стресс может вмешиваться в запуск действий через нейронные контуры мотивации. Простые советы "держать позитивный настрой" в таком контексте оказываются слишком упрощёнными и не всегда полезными для продуктивности.

Цели, планы и реальность

Каждый вечер участники формулировали две цели на следующий день, а затем оценивали степень их выполнения. В среднем удавалось реализовать около 62% запланированного, а разрыв между намерениями и действиями составлял почти половину. При этом именно утренняя когнитивная острота лучше всего предсказывала, как пройдет день. Настроение и субъективная мотивация играли меньшую роль, а высокий интеллект в среднем не давал ощутимого преимущества.

Почему сила воли не спасает всегда

Личностные качества, такие как самоконтроль и добросовестность, помогали достигать большего в целом. Но в дни умственного спада они не защищали от снижения продуктивности. Один хороший день усиливал результаты всех, а плохой одинаково мешал даже самым собранным. Это объясняет, почему советы "просто будь дисциплинированнее" часто не работают без учета текущего состояния мозга и накопленной усталости.

В итоге исследование показывает, что управление продуктивностью связано не только с планированием и привычками. Важно учитывать восстановление, сон и характер нагрузки, а также понимать, что эмоции по-разному влияют на внимание и способность действовать. Такой взгляд помогает реалистичнее оценивать свои возможности и выстраивать работу с учетом естественных колебаний ясности мышления.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

