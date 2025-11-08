Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована вчера в 23:26

8 часов сна, 5 часов стоя, 4 часа в движении: день, после которого тело скажет спасибо

Учёные из Австралии назвали идеальное соотношение сна, движения и отдыха в сутки

Каждый день мы делим между сном, работой, движением и отдыхом, но далеко не всегда этот баланс складывается в пользу здоровья. Мы знаем, что сон важен, движение необходимо, а сидячий образ жизни вреден, но сколько времени стоит уделять каждому виду активности, чтобы организм работал на максимум? Учёные из Австралии предложили точную формулу.

Исследование, которое поставило всё по местам

Работа, опубликованная в журнале Springer Nature, охватила 2388 человек в возрасте от 40 до 75 лет. В течение недели участники носили специальные сенсоры, фиксирующие их физическую активность и позы. Это позволило исследователям буквально "расписать" каждый день участников по минутам — от сна до малейшего движения.

Главный автор исследования, Кристиан Брекенридж, постдокторант-исследователь из Университета Суинберна (Австралия), отмечает:

"Мы впервые смогли измерить не просто объём активности, а её структуру и влияние на здоровье в течение суток. Выяснилось, что важен не только объём движений, но и то, как именно распределено время между разными формами поведения".

Идеальный баланс 24 часов

По итогам анализа данных учёные определили оптимальное распределение суток для поддержания здоровья сердца, сосудов и обмена веществ:

Вид активности Оптимальное время в сутки
Сон 8,3 часа
Сидячее положение 6 часов
Стояние 5,2 часа
Умеренно интенсивная активность (ходьба, йога, лёгкие силовые упражнения) 2,2 часа
Лёгкая активность (домашние дела, прогулки, растяжка) 2,2 часа

Итоговая формула выглядит удивительно сбалансированной: почти треть дня — сон, треть — лёгкое движение, и лишь четверть — сидячее положение.

Почему это важно

Учёные подчёркивают, что не только количество, но и разнообразие активности влияет на здоровье.

  • Сон восстанавливает гормональный баланс и работу нервной системы.

  • Стояние и лёгкое движение улучшают кровообращение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Умеренная активность помогает контролировать вес, уровень сахара и холестерина.

  • Чередование поз (сидя-стоя-движение) снижает нагрузку на позвоночник и суставы.

Даже если не получается строго придерживаться пропорций, стремление к балансу уже приносит пользу. Например, замените 30 минут сидения на лёгкую прогулку или растяжку — и это уже улучшит метаболизм и настроение.

Как внедрить баланс активности в повседневную жизнь

  1. Делайте короткие перерывы каждые 30-40 минут за рабочим столом — встаньте, пройдитесь, потянитесь.

  2. Используйте "активные" паузы: совмещайте разговоры по телефону с ходьбой.

  3. Следите за сном. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время — качество сна не менее важно, чем его длительность.

  4. Добавьте умеренные нагрузки. Быстрая ходьба, плавание или велосипед по 20-30 минут в день — достаточно для укрепления сердечно-сосудистой системы.

  5. Стоячие привычки: попробуйте рабочие станции с регулируемой высотой стола или проводите часть совещаний стоя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком много сидите Замедление обмена веществ, боли в спине Вставайте каждые 30 минут
Пропускаете сон ради тренировок Нарушение гормонального фона Перенесите тренировку на утро или обед
Слишком интенсивные тренировки ежедневно Усталость, выгорание Чередуйте интенсивность нагрузок

Мнение экспертов

Исследователи отмечают, что строгие рамки (например, 10 тысяч шагов в день) не всегда применимы для всех. Главное — регулярность и распределение активности. Даже простые изменения, такие как короткие прогулки после еды, заметно снижают уровень сахара в крови и улучшают самочувствие.

Итог:
Чтобы оптимизировать здоровье, важно не только больше двигаться, но и правильно чередовать периоды сна, активности и отдыха. 8 часов сна, 5 часов стоя, 4 часа движения и минимум сидения — формула, которая делает день по-настоящему сбалансированным.

