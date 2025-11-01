Боитесь, что георгины замерзнут? Вот как правильно укрыть их на зиму

Георгины — одно из самых эффектных украшений сада в конце сезона. Эти роскошные цветы радуют глаз до первых заморозков, но с наступлением холодов садоводу предстоит важная задача — правильно подготовить растения к зиме. От того, насколько грамотно вы проведёте осенние процедуры, зависит, смогут ли ваши георгины вновь зацвести весной.

Когда начинать подготовку

Как только цветение заканчивается, не спешите выкапывать клубни. Осенью георгины продолжают накапливать питательные вещества, и преждевременное вмешательство может повредить их. Лучше подождать, пока листья и стебли почернеют от первых заморозков — это сигнал, что растения готовы к зимней обработке.

Уход до обрезки

До момента обрезки важно поддерживать растения в хорошем состоянии:

регулярно удаляйте нижние листья, чтобы улучшить вентиляцию;

следите, чтобы кусты не были поражены грибком;

при необходимости обработайте листву фунгицидом;

не допускайте переувлажнения почвы.

Эти меры помогают укрепить корневую систему и сохранить клубни здоровыми.

Как правильно обрезать георгины

После первых заморозков стебли обрезают, оставляя около 10-15 см над уровнем почвы. Это помогает защитить клубни и облегчает их выкапывание. Работу лучше проводить в сухую погоду, чтобы клубни не получили лишней влаги.

Выкапывание и сушка клубней

Когда верхняя часть растения полностью увяла, можно приступать к извлечению клубней:

Аккуратно обкопайте куст на расстоянии 20-25 см. Осторожно поднимите корневище вместе с комом земли. Стряхните землю и промойте клубни водой. Просушите их несколько дней в тёплом, хорошо проветриваемом помещении.

Важно помнить, что клубни очень хрупкие, поэтому обращаться с ними нужно бережно.

Как сохранить клубни зимой

Хранить георгины лучше всего в ящиках, пересыпав их сухими опилками, торфом или песком. Подходящая температура — от +3 до +7 °C. Место должно быть сухим и защищённым от сквозняков. Периодически проверяйте клубни: при первых признаках гнили повреждённые части нужно удалить.

Что делать в тёплом климате

Если вы живёте в регионе с мягкими зимами, где температура не опускается ниже нуля, клубни можно не выкапывать. В этом случае растения достаточно обрезать и укрыть толстым слоем мульчи — опавшими листьями, торфом или соломой. Такой способ поможет сохранить георгины до весны прямо в грунте.

Таблица сравнения: уход за георгинами по климатическим зонам

Климатическая зона Необходимость выкапывания Способ зимовки Холодная (до -15 °C) Обязательно Хранение клубней в помещении Умеренная (до -5 °C) Желательно Выкапывание или укрытие толстым слоем мульчи Тёплая (не ниже 0 °C) Необязательно Мульчирование и защита от влаги

Советы шаг за шагом

Дождитесь первых заморозков. Обрежьте стебли до 15 см. Аккуратно выкопайте клубни. Промойте и просушите. Разделите крупные клубни, если нужно. Обработайте их золой или фунгицидом. Уложите в ящики и поставьте в прохладное место.

Ошибка. Последствие. Альтернатива

Ошибка: выкапывание клубней до первых заморозков.

Последствие: недостаток питательных веществ — клубни ослабеют.

Альтернатива: подождите, пока ботва полностью почернеет.

Ошибка: хранение в слишком тёплом месте.

Последствие: клубни начнут прорастать или загниют.

Альтернатива: держите температуру не выше +7 °C.

Ошибка: отсутствие обработки фунгицидом.

Последствие: появление плесени.

Альтернатива: перед хранением обработайте клубни специальным раствором.

А что если оставить георгины в земле?

Такой вариант возможен лишь в мягком климате. Важно хорошо замульчировать участок и следить, чтобы не было застоя влаги. Весной мульчу снимают, почву рыхлят, а растения подкармливают органикой.

FAQ

Как часто проверять клубни зимой?

Раз в месяц. Это поможет вовремя заметить гниль или пересушивание.

Можно ли делить клубни осенью?

Можно, но лучше весной перед посадкой, чтобы уменьшить риск загнивания.

Чем обработать клубни перед хранением?

Подойдут древесная зола или слабый раствор марганцовки.

Мифы и правда

Миф: георгины не переносят пересадку.

Правда: они отлично адаптируются, если клубни здоровы.

Миф: чем больше клубень, тем лучше цветение.

Правда: крупные клубни нужно делить, чтобы растение не истощалось.

Миф: хранить можно в полиэтиленовом пакете.

Правда: без доступа воздуха клубни быстро загнивают.

