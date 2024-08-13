Меликов предложил жителям Дагестана отдать зарплату за день на помощь Курской области

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям Дагестана финансово помочь Курской области, отдав свою зарплату за один день.
Он заявил, что среди жителей Дагестана нет равнодушных к происходящему. Однодневный заработок люди могут перечислить через региональный фонд "Все вместе".
По словам Меликова, в Дагестане уже отдыхают дети из Курской области. Ранее ЦБ РФ пообещал беженцам из Курской области до шести месяцев отсрочки по кредитам. Банки обязаны рассматривать такие заявки в упрощенном порядке, сообщает газета.ru.
Фото: commons. wikimedia.org/Баламутов Александр Васильевич (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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