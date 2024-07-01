Экстремисты, совершившие нападения на религиозные объекты в Дербенте, планировали также атаковать шиитскую мечеть. Эти радикалы придерживаются ваххабитского течения в исламе, которое относится к суннитской ветви и имеет определенные разногласия с шиитами по ряду религиозных вопросов.

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что те же лица, которые осквернили синагогу и церковь в Дербенте, намеревались совершить аналогичные действия в отношении шиитской мечети. Однако их планы не осуществились из-за ряда обстоятельств, в том числе присутствия в мечети женщин и детей.

В результате атак на религиозные объекты в Дербенте и Махачкале погибли 22 человека, около 50 получили ранения. Среди жертв — настоятель Покровской церкви, охранник и сотрудники правоохранительных органов. Синагога Келе-Нумаз была полностью уничтожена пожаром. Пятеро нападавших были ликвидированы.

По информации Верховного суда республики, организатором преступной группы являлся О. М. Омаров, чьи имя и инициалы совпадают с данными сына бывшего главы Сергокалинского района Дагестана. Сообщается также об участии его брата Адиля в нападениях. Отец и пятеро других сыновей были арестованы по обвинению в мелком хулиганстве.

Участие выходцев из Сергокалы в этих нападениях стало шоком для местных жителей. Некоторые сельчане отмечали, что семья Омаровых была известна своей религиозностью и принадлежностью к ваххабитскому течению, однако никто не подозревал об их связях с экстремистскими группировками. Местные жители также упоминали о мечети, построенной Османом Омаровым, которую они называли "ваххабитской".

Эти события подчеркивают сложность религиозной ситуации в регионе и необходимость усиления мер по предотвращению радикализации и экстремизма.﻿

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