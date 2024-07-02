Духовное управление мусульман Дагестана провело тщательный анализ вопроса о запрете никаба и пришло к заключению, что для введения повсеместного запрета на этот вид женской одежды нет достаточных оснований. Тем не менее, муфтият признал возможность временных ограничений в отдельных случаях, если этого требуют соображения общественной безопасности.
Специалисты отдела фетв муфтията изучили религиозные тексты различных исламских школ и направлений. В результате этого исследования было установлено, что шариат не предоставляет однозначных аргументов в пользу полного запрета никаба. Однако религиозные деятели подчеркнули, что в исламе безопасность общества имеет первостепенное значение.
В связи с этим муфтият допускает возможность введения локальных и временных ограничений на ношение никаба в определенных ситуациях, когда это продиктовано внешними факторами и необходимостью обеспечения безопасности. При этом подчеркивается, что такие меры должны носить исключительно временный характер.
Стоит отметить, что ранее глава Дагестана Сергей Меликов высказывался против ношения никаба, аргументируя свою позицию соображениями безопасности после произошедшего в республике теракта. Однако он также подчеркнул, что не рассматривает ношение этого предмета одежды как признак радикального исламизма. Несмотря на заявление администрации республики о планируемом запрете никаба, муфтият принял более взвешенное решение, основанное на тщательном анализе религиозных текстов и учете различных факторов.
Фото: From Wikimedia Commons/ Zaminamina (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Патрик Райдер завил, что считает допустимыми удары Украины по Крыму
Представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер на недавнем брифинге озвучил позицию Вашингтона относительно применения американского вооружения на территории Крымского полуострова. Согласно его заявлению, США не возражают против использования переданного Украине оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку рассматривают этот регион как часть украинской территории.
Лукашенко объявил амнистию для заключенных в 2020 году оппозиционеров, больных раком
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко анонсировал скорое освобождение группы заключенных, страдающих онкологическими заболеваниями, которые были осуждены за участие в беспорядках 2020 года. Это заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня независимости Беларуси.
В Канаде выяснили, что австралийские креветки уязвимы к пеплу от лесных пожаров
Австралийские пресноводные креветки Macrobrachium australiense оказались особенно уязвимы к пеплу от лесных пожаров, в отличие от раков Cherax destructor, которые могут выдержать большие его количества.
Астроном Кошман: 5 июля Земля достигнет своей афелийной точки
Астрономический эксперт и руководитель методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман поделилась, что в пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на максимальном удалении от Солнца в этом году — 52 094 000 километров.