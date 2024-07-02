Духовное управление мусульман Дагестана провело тщательный анализ вопроса о запрете никаба и пришло к заключению, что для введения повсеместного запрета на этот вид женской одежды нет достаточных оснований. Тем не менее, муфтият признал возможность временных ограничений в отдельных случаях, если этого требуют соображения общественной безопасности.

Специалисты отдела фетв муфтията изучили религиозные тексты различных исламских школ и направлений. В результате этого исследования было установлено, что шариат не предоставляет однозначных аргументов в пользу полного запрета никаба. Однако религиозные деятели подчеркнули, что в исламе безопасность общества имеет первостепенное значение.

В связи с этим муфтият допускает возможность введения локальных и временных ограничений на ношение никаба в определенных ситуациях, когда это продиктовано внешними факторами и необходимостью обеспечения безопасности. При этом подчеркивается, что такие меры должны носить исключительно временный характер.

Стоит отметить, что ранее глава Дагестана Сергей Меликов высказывался против ношения никаба, аргументируя свою позицию соображениями безопасности после произошедшего в республике теракта. Однако он также подчеркнул, что не рассматривает ношение этого предмета одежды как признак радикального исламизма. Несмотря на заявление администрации республики о планируемом запрете никаба, муфтият принял более взвешенное решение, основанное на тщательном анализе религиозных текстов и учете различных факторов.

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