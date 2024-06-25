После терактов в Махачкале и Дербенте Россиинеобходимо провести мониторинг бандподпольных организаций и уничтожить их. Такое мнение высказал в беседе с NewsInfo.Ru ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов.

Теракты в Дагестане должны стать стимулом для России решить эту проблему, отметил эксперт, предложив перенять опыт борьбы с терроризмом в арабских странах.

"Решение этой проблемы лежит на поверхности. Были периоды в истории арабских стран (это и Алжир, и Египет, и Сирия), когда действовали радикальные исламисты. Но действия властей по обузданию, по подавлению этих группировок были успешными. И здесь у нас есть примеры того, как нужно действовать. Прежде всего — провести мониторинг "бандподполья" и ликвидировать эти организации", — предложил Долгов.

Востоковед привёл в пример Алжир, где были созданы судебные инстанции, которые при теракте или захвате боевиков должны были в течение 24 часов рассмотреть обвинения против террористов и их пособников, вынести приговор и привести его в исполнение.

"А приговор был один — это смертная казнь. У нас нет смертной казни. Поэтому первое, что нужно сделать, — это разморозить запрет на высшую меру наказания. Это очевидно, это требование всего общества", — рассказал эксперт.

Долгов отметил, что мораторий на смертную казнь не отменяют, так как есть заинтересованные в его сохранении люди, в том часть российской элиты, которая хочет вновь пойти на соглашения с Западом.

Ещё одним фактором борьбы с терроризмом эксперт назвал наличие рабочих мест в мусульманских республиках и достаточное образование.

"Там же большое количество молодежи. То есть нужна социальная направленность, чтобы люди занимались какой-то работой. Ведь это было в советское время. Это были республики, которые давали и сельхозпродукцию, и промышленную продукцию, и молодые люди шли в высшие учебные заведения. Сейчас эта социально-экономическая часть испытывает проблемы", — подчеркнул он.

Наконец, в мусульманских республиках необходима активная работа религиозных деятелей, добавил Долгов. По его словам, в Алжире и других арабских странах полностью запрещена пропаганда радикального исламизма в мечетях и других молельных домах, а имамы перед пятничной (главной) молитвой обязаны предъявлять текст этой молитвы государственным органам. Те могут одобрить или запретить её к чтению, если обнаружат там призывы к экстремизму, отметил востоковед. По его словам, это делается на Востоке уже давно и "даёт свои результаты".

"То есть сами мусульманские деятели должны пропагандировать подлинный, классический ислам, который призывает к добру, к справедливости, к уважению других религий. Это все есть в Коране. Вот это должно быть", — подчеркнул Долгов.

По словам эксперта, в России эти меры пока не реализуются ни на федеральном, ни на республиканском уровнях.

"Для этого нужен специальный орган, который бы этим занимался. Номинально он есть, но его действия пока что не очень эффективны", — резюмировал собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: dvidshub.net/Александр Кук.