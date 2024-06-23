Устроившие стрельбу в Дербенте и Махачкале боевики являются приверженцами международной террористической организации, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Напомним, что в воскресенье в двух городах Республики Дагестан неизвестными были совершены вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате атак погибли священник и шестеро полицейских, ещё 12 получили ранения. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье о теракте.
В республике введён режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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