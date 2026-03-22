Дагестан, Казбековский район
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:08

Не только море и горы: Дагестан внезапно возглавил рейтинг доступного отдыха в России

В апреле 2026 года Дагестан занял лидирующую позицию в рейтинге самых доступных направлений для внутреннего туризма в России. По данным сервиса "Авито Путешествия", республика вошла в число 15 наиболее востребованных регионов по объему посуточного бронирования жилья. Средний чек на аренду квартир в регионе оказался самым низким среди топовых туристических локаций страны. Аналитики зафиксировали значительный рост интереса путешественников к загородному отдыху, который в годовом выражении составил 77 %.

Ценовая доступность проживания

Стоимость аренды недвижимости остается главным преимуществом Дагестана в текущем сезоне. Средний чек за сутки в квартире составляет 3000 рублей, что делает республику наиболее выгодным вариантом для туристов из топ-15 самых посещаемых субъектов страны. Для сравнения, в соседних регионах, таких как Калмыкия или Ставропольский край, аналогичное размещение обходится гостям в 3700 рублей.

Специалисты отмечают, что ценовая политика региона поддерживает стабильный поток отдыхающих, которые планируют бюджетные поездки. При этом сегмент аренды частных домов также сохраняет привлекательность, хотя средняя стоимость ночи здесь составляет 5800 рублей. В этой нише Дагестан уступает лишь Астраханской области, где аналогичное жилье предлагается в среднем за 3600 рублей.

"Региональное развитие туризма напрямую зависит от гибкости ценового предложения и качества инфраструктуры. Дагестан эффективно использует свой природно-культурный потенциал, предлагая доступные решения для широкого круга путешественников. Подобная динамика помогает не только привлекать краткосрочных туристов, но и формировать долгосрочный имидж региона как гостеприимной территории. Важно поддерживать этот баланс стоимости и сервиса для устойчивого экономического роста муниципальных образований".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Рост интереса к загородным объектам

Помимо спроса на городские квартиры, республика демонстрирует уникальные показатели востребованности загородной недвижимости. Количество бронирований частных домов и загородных комплексов увеличилось на 77 % по сравнению с апрелем 2025 года. Этот показатель стал рекордным среди всех популярных туристических направлений, включенных в аналитический отчет.

Такая высокая динамика объясняется стремлением туристов к уединенному отдыху на природе и развитию новых локаций внутри республики. Увеличение числа предложений от местных арендодателей позволяет удовлетворять растущие запросы путешественников. Сектор загородного размещения становится серьезным драйвером в структуре локальной туриндустрии.

Конкурентное окружение и лидеры рынка

Несмотря на высокую стоимость аренды, лидерство в списке наиболее востребованных направлений апреля сохраняют традиционные туристические центры. В рейтинг по числу забронированных квартир входят Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Также в топе остаются Москва, Московская область, Ставрополье и Мурманская область.

Дагестан успешно конкурирует с российскими гигантами туррынка за счет сочетания природных ресурсов и доступности размещения. Статус "самого бюджетного направления" позволяет республике перераспределять туристические потоки в свою пользу. В условиях жесткой рыночной конкуренции регион сохраняет устойчивые показатели по привлечению внешнего трафика.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Свет гаснет — искусство просыпается: Пятигорск готовится к большой премьере в непривычное время 19.03.2026 в 13:55

В городе-курорте развернется масштабное культурное действо с бесплатным входом, где классические постановки встретятся с мастер-классами по актерскому мастерству.

Читать полностью » Школьная смета выросла почти вдвое: высокопоставленный управленец попал под стражу в Дагестане 18.03.2026 в 21:17

В Махачкале принято громкое судебное решение в отношении бывшего высокопоставленного управленца, которого подозревают в получении скрытых услуг от бизнеса.

Читать полностью » Инвентаризация пенсионных дел: в Ингушетии массово пересчитали выплаты для многодетных семей 18.03.2026 в 21:15

В пенсионном законодательстве произошли тихие, но масштабные перемены, которые напрямую затронули женщин, посвятивших себя воспитанию пятерых и более детей.

Читать полностью » Кавказские курорты обретут смысл: фестивали и технологии меняют лицо туризма в России 17.03.2026 в 20:55

В Москве прошла выставка, где обсуждали будущее туризма с акцентом на культуру и технологии.

Читать полностью » Билет в страну за копейки: подпольный бизнес по продаже легального статуса накрыли в Пятигорске 17.03.2026 в 20:49

Сотрудники ведомств в курортном регионе пресекли деятельность опытного дельца, который превратил оформление документов для иностранцев в прибыльный промысел.

Читать полностью » Спортивная ловушка для стресса: Пятигорск внедряет культуру массового здоровья прямо на улицах 17.03.2026 в 20:46

В Пятигорске запустили проект для любителей активного образа жизни, позволяющий совмещать занятия на открытом воздухе и в профессиональных залах совершенно даром.

Читать полностью » Родной язык на грани тишины: школьная программа Северной Осетии готовится к масштабным переменам 17.03.2026 в 14:13

В регионе готовят масштабные изменения системы обучения, чтобы остановить утрату навыков общения на родном языке среди подрастающего поколения учащихся.

Читать полностью » Чат, который заменил офис: как Дагестан установил рекорды по активным чатовым сообщениям в MAX 16.03.2026 в 21:47

Республика Дагестан занимает первую строчку по числу активных чатов в мессенджере, откроет новые горизонты.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Электрический рывок из Калининграда: завод подвел итоги выпуска новой модели для дорог страны
СКФО
Мошенники вышли на охоту: рост атак под видом налоговых инспекторов пугает жителей Дагестана
ЮФО
Второе рождение классики: как родители в Ростовской области решили проблему выбора имени для чада
ЮФО
Моторы заглохли до старта: громкое открытие мотосезона в Краснодаре внезапно отменили
ЮФО
Запрет на вылов — не помеха: астраханские рынки переполнены деликатесами вопреки закону
СФО
Электрические мечты становятся реальностью: цены на электромобили в Новосибирске сократились до минимума
СФО
Сладкая иллюзия или вредный капкан: бабл-ти таит угрозу для здоровья молодежи в Хакасии
УрФО
Мегаполисы наступают на пятки: Екатеринбург обошел мировые столицы в глобальном рейтинге жизни
