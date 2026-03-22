Не только море и горы: Дагестан внезапно возглавил рейтинг доступного отдыха в России

В апреле 2026 года Дагестан занял лидирующую позицию в рейтинге самых доступных направлений для внутреннего туризма в России. По данным сервиса "Авито Путешествия", республика вошла в число 15 наиболее востребованных регионов по объему посуточного бронирования жилья. Средний чек на аренду квартир в регионе оказался самым низким среди топовых туристических локаций страны. Аналитики зафиксировали значительный рост интереса путешественников к загородному отдыху, который в годовом выражении составил 77 %.

Ценовая доступность проживания

Стоимость аренды недвижимости остается главным преимуществом Дагестана в текущем сезоне. Средний чек за сутки в квартире составляет 3000 рублей, что делает республику наиболее выгодным вариантом для туристов из топ-15 самых посещаемых субъектов страны. Для сравнения, в соседних регионах, таких как Калмыкия или Ставропольский край, аналогичное размещение обходится гостям в 3700 рублей.

Специалисты отмечают, что ценовая политика региона поддерживает стабильный поток отдыхающих, которые планируют бюджетные поездки. При этом сегмент аренды частных домов также сохраняет привлекательность, хотя средняя стоимость ночи здесь составляет 5800 рублей. В этой нише Дагестан уступает лишь Астраханской области, где аналогичное жилье предлагается в среднем за 3600 рублей.

"Региональное развитие туризма напрямую зависит от гибкости ценового предложения и качества инфраструктуры. Дагестан эффективно использует свой природно-культурный потенциал, предлагая доступные решения для широкого круга путешественников. Подобная динамика помогает не только привлекать краткосрочных туристов, но и формировать долгосрочный имидж региона как гостеприимной территории. Важно поддерживать этот баланс стоимости и сервиса для устойчивого экономического роста муниципальных образований". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Рост интереса к загородным объектам

Помимо спроса на городские квартиры, республика демонстрирует уникальные показатели востребованности загородной недвижимости. Количество бронирований частных домов и загородных комплексов увеличилось на 77 % по сравнению с апрелем 2025 года. Этот показатель стал рекордным среди всех популярных туристических направлений, включенных в аналитический отчет.

Такая высокая динамика объясняется стремлением туристов к уединенному отдыху на природе и развитию новых локаций внутри республики. Увеличение числа предложений от местных арендодателей позволяет удовлетворять растущие запросы путешественников. Сектор загородного размещения становится серьезным драйвером в структуре локальной туриндустрии.

Конкурентное окружение и лидеры рынка

Несмотря на высокую стоимость аренды, лидерство в списке наиболее востребованных направлений апреля сохраняют традиционные туристические центры. В рейтинг по числу забронированных квартир входят Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Также в топе остаются Москва, Московская область, Ставрополье и Мурманская область.

Дагестан успешно конкурирует с российскими гигантами туррынка за счет сочетания природных ресурсов и доступности размещения. Статус "самого бюджетного направления" позволяет республике перераспределять туристические потоки в свою пользу. В условиях жесткой рыночной конкуренции регион сохраняет устойчивые показатели по привлечению внешнего трафика.