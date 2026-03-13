Кавказский колорит и новые перспективы: Дагестан становится стратегическим туристическим регионом

Республика Дагестан завоевала награду в номинации "Стратегический туристический регион" на международной туристической выставке MITT-2026. Событие проходит в Москве эти дни. Церемония награждения стартовала с яркого выступления художественного ансамбля "Лезгинка Дэнс", который показал национальный колорит в концертной программе. В министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики назвали это признанием системной работы по развитию отрасли и продвижению потенциала на федеральном и международном уровнях.

Награда на MITT-2026

Выставка MITT-2026 собрала участников из разных стран в Москве. Дагестан выделился среди регионов и взял приз в ключевой номинации. Это событие подчеркивает успехи республики в привлечении внимания к своим возможностям. Организаторы отметили вклад в общую картину российского туризма.

Награда пришла после тщательной оценки жюри. Эксперты анализировали проекты, инфраструктуру и маркетинг. Дагестан представил комплексный подход к развитию. Такой результат укрепляет позиции на рынке.

Министерство туризма республики подготовило стенд с акцентом на уникальные локации. Посетители увидели видео и фото гор, морей и традиций. Это помогло завоевать симпатии. Выставка продолжается, и дагестанцы ведут переговоры с партнерами.

Артистическое начало

Церемония награждения запомнилась динамичным номером ансамбля "Лезгинка Дэнс". Танцоры исполнили программу с яркими костюмами и ритмами. Зрители аплодировали стоя, ощущая энергию Кавказа. Такое открытие создало праздничную атмосферу.

Ансамбль сочетает традиции с современными элементами. Каждый шаг передает историю народа через движение. Это не просто шоу, а мост между культурой и туризмом. Дагестан использует такие выступления для продвижения бренда.

"Такие награды подтверждают, что инвестиции в туристическую инфраструктуру окупаются. Дагестан правильно развивает территории, сочетая природные богатства с культурным наследием. Рост потока гостей стимулирует экономику и создает рабочие места. Нужно продолжать работу над дорогами и сервисом, чтобы удерживать лидерство." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

После выступления вручили дипломы. Представители Дагестана поблагодарили команду. Это событие транслировали в сети, усиливая эффект.

Рост туристического потока

В министерстве отметили устойчивый прирост гостей в последние годы. Регион входит в число перспективных направлений России. Награда мотивирует на новые проекты. Туристы приезжают за горами, морем и гостеприимством.

"В последние годы Дагестан демонстрирует устойчивый рост туристического потока и укрепляет позиции одного из наиболее перспективных туристских направлений страны", — подчеркнули в ведомстве.

Работа ведется системно. Партнеры видят потенциал в сотрудничестве.

Развитие отрасли влияет на всю экономику. Создаются отели, маршруты и фестивали. Жители отмечают изменения в повседневной жизни. Будущие планы включают цифровизацию и экотуризм.