Безопасность выше гор: система экстренного реагирования Дагестана признана одной из лучших в России

В Махачкале под председательством главы Дагестана Сергея Меликова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На встрече присутствовали руководители профильных ведомств, министерств и главы муниципальных образований республики. Участники обсудили итоги пожароопасного сезона 2025 года, грядущий паводок, вопросы безопасности летнего отдыха детей и состояние дежурных служб региона. Одной из центральных тем стало признание эффективности системы Единой дежурной диспетчерской службы Дагестана на всероссийском уровне.

Федеральное признание службы

Сергей Меликов сообщил, что работа дагестанской Единой дежурной диспетчерской службы получила высокую оценку федерального центра. В рамках селекторного совещания, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, республику включили в число четырех регионов с наиболее эффективной организацией круглосуточного мониторинга.

По словам главы региона, системный подход к обработке поступающих сигналов позволяет республике находиться в авангарде обеспечения общественной безопасности. Четкая координация служб стала фундаментом для подобных отраслевых достижений.

"Эффективное функционирование муниципальных служб напрямую зависит от качества их интеграции в общую систему управления регионом. Единая дежурная диспетчерская служба выступает тем самым звеном, которое связывает экстренное реагирование с аналитикой рисков на местах. Успех Дагестана в этом направлении демонстрирует готовность кадров к решению сложных управленческих задач в режиме реального времени. Такая оценка на федеральном уровне — это не просто показатель, а стимул к дальнейшему развитию автоматизации и совершенствованию алгоритмов действий в кризисных ситуациях", — сказал управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Паводки и пожарная безопасность

В ходе совещания также подвели итоги 2025 года в части борьбы с огнем. Особое внимание уделили прохождению паводковых вод, которые требуют от коммунальных и надзорных служб превентивных действий до начала активного таяния снегов.

"Благодаря качественной работе дежурных служб мы имеем возможность оперативно отслеживать потенциальные риски и своевременно предотвращать развитие чрезвычайных ситуаций", — подчеркнул Сергей Меликов.

Помимо сезонных угроз, участники заседания обсудили задачи на ближайшие месяцы. Ключевым требованием к муниципалитетам остается поддержание готовности всех резервных систем к внезапным изменениям гидрологической обстановки.

Летняя оздоровительная кампания

Вопрос летнего отдыха детей обсудили с акцентом на комплексную безопасность. В Дагестане планируется задействовать триста восемьдесят четыре учреждения, которые должны принять не менее сорока тысяч детей в течение летнего сезона.

Регламенты подготовки включают жесткие требования антитеррористической защиты и пожарной дисциплины. Администрации лагерей обязаны обеспечить полную готовность объектов, включая санитарно-эпидемиологический контроль и проверку безопасности на водных участках.

Организаторы подчеркнули, что создание условий для качественного отдыха в текущих условиях требует слаженности действий всех уровней власти. Каждый оздоровительный центр проходит проверку перед открытием, чтобы исключить риски для здоровья и жизни отдыхающих детей.