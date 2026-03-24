Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Махачкала
© commons.wikimedia.org by Suleymannabiev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:49

Системный подход к сохранению наследия: достижение Дагестана отметили на уровне Минпросвещения

Республика Дагестан вошла в число лучших регионов России по итогам реализации патриотических инициатив "Парта Героя" и "Лица Героев". Высокую оценку работе регионального отделения дали на федеральном форуме, организованном совместно с Министерством просвещения страны в рамках партпроекта "Новая школа". Вместе с Дагестаном в список лидеров включили Карелию, Луганскую Народную Республику, а также Тульскую и Ростовскую области. Эти мероприятия направлены на сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения на примерах выдающихся соотечественников.

Федеральное признание и итоги форума

Подведение промежуточных результатов стало знаковым событием для системы образования региона. Экспертное сообщество отметило системный подход Дагестана в вопросах патриотического воспитания, что позволило республике оказаться в топ-листе наиболее успешных участников всероссийских акций. Данная оценка подчеркивает слаженную деятельность региональных органов власти и образовательных организаций.

Успех инициатив базируется на глубокой проработке исторического контекста и вовлеченности местных педагогических коллективов. Проекты по сохранению памяти о героях разных эпох находят отклик как у школьников, так и у представителей общественности. Подобное признание на федеральной площадке подтверждает эффективность выбранной стратегии.

Для региона это достижение служит дополнительным стимулом к дальнейшему развитию гуманитарных программ. Работа по увековечиванию памяти выдающихся личностей будет продолжена с привлечением еще большего числа учебных заведений республики.

Организация работы в Дагестане

Ключевую роль в координации проектов взяли на себя региональный куратор Елена Павлюченко и специалисты Министерства образования Дагестана. Именно благодаря тесному взаимодействию между административным аппаратом и директорами школ удалось выстроить логичную цепь мероприятий. Важную задачу по внедрению патриотической повестки в школьную жизнь выполняют непосредственно учителя на местах.

Особое внимание уделяется не только установке мемориальных парт, но и полноценному вовлечению учащихся в процесс изучения биографий героев. Школьники активно принимают участие в сборе информации и подготовке тематических встреч, что делает процесс обучения более личным и осмысленным. Для молодых людей возможность узнать историю из первых уст или через живые примеры становится важным этапом гражданского взросления.

"Реализация подобных инициатив на уровне республики требует не только бюрократической точности, но и искреннего участия всех сторон. Сохранение памяти о героях — это фундамент, на котором строится устойчивое развитие молодежного сообщества в каждом муниципалитете. Поддержка со стороны центра подтверждает, что Дагестан движется в верном направлении. Мы намерены масштабировать этот опыт, вовлекая в работу новые районы и образовательные кластеры республики".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабы всероссийских акций

Общая статистика поражает своими масштабами: начиная с 2018 года, в российских школах появилось более 32 тысяч "Парт Героя". Этот проект затронул 17,5 тысяч учебных заведений по всей стране, став одной из самых массовых инициатив по увековечиванию имен защитников Отечества и выдающихся деятелей науки и культуры. Такая динамика свидетельствует о высоком запросе на наглядные уроки истории.

Параллельно развивается направление "Лица Героев", стартовавшее в 2023 году. На сегодняшний день в рамках этой акции создано свыше 2 тысяч муралов, украшающих школы и молодежные центры. Изображения участников современных боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и выдающихся спортсменов формируют новую визуальную среду в школах.

Перспективы развития данных проектов предполагают расширение географии участия. Организаторы ставят целью охватить как можно больше городских и сельских школ, чтобы каждый учащийся получил доступ к информации о людях, которыми гордится вся страна. Дагестан планирует поддерживать эти показатели, сохраняя высокую планку качества реализации патриотических программ.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet