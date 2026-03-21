Дагестан
© commons.wikimedia.org by Sofi Kaveller is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:27

Каменные осадки становятся проблемой: как Дагестан борется с угрозами на автодорогах

Правительство Республики Дагестан усиливает меры по защите горных автодорог от обвалов и камнепадов. В ответ на обращения жителей власти региона отчитались о проведении плановых работ по принудительному спуску неустойчивых скальных масс и очистке склонов. В мероприятиях задействованы специализированные подразделения МЧС и дорожные службы. Профилактические работы стали обязательной частью проектов по реконструкции дорожной инфраструктуры, включая участки с повышенным риском природных сдвигов.

Практика предотвращения обвалов

Для предотвращения сходов породы специализированные бригады МЧС проводят регулярную оборку склонов и принудительный спуск опасных фрагментов скал. Такие операции требуют участия высотников с профессиональным скальным снаряжением. Контроль состояния грунтов и мониторинг трещин ведутся на наиболее сложных участках, включая Буйнакский перевал и дороги в Цумадинском и Гунибском районах.

За последние годы усиленные меры превентивной безопасности затронули такие важные направления, как трассы "Буйнакск — Гимры — Чирката" и "Махачкала — Буйнакск — Леваши — Гуниб". На данных маршрутах специалисты не только устраняют угрозы, но и устанавливают предупреждающие знаки, а также ограничивают стоянку транспорта в местах, подверженных наибольшему риску обрушения.

В текущем году дорожники приступают к подготовке проектно-сметной документации для укрепления откосов на шестом километре Буйнакского перевала. Интеграция подобных работ в общую сеть дорожного строительства позволяет системно снижать вероятность происшествий, связанных с естественными процессами эрозии горных пород.

"Эффективное управление дорожной инфраструктурой в сложных горных условиях требует комплексного подхода к безопасности территорий. Мониторинг геологических процессов на потенциально опасных склонах позволяет заблаговременно выявлять зоны риска, где необходимо проведение регламентных работ. Мы стремимся к тому, чтобы все инженерные решения, применяемые на спусках и перевалах, опирались на актуальные данные о состоянии горных массивов. Мероприятия по укреплению откосов являются необходимым инструментом для повышения надежности транспортных связей в республике".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Технические и финансовые сложности

Применение защитных сеток или дропирование склонов зачастую сталкивается с объективными экономическими и геологическими ограничениями. Стоимость защиты участка длиной всего 200 метров может достигать 80 миллионов рублей из-за дороговизны необходимых материалов. Основные параметры этих работ основываются на аналитических данных обследований, проводимых в 2022–2023 годах.

Специалисты отмечают, что установка удерживающих конструкций оправдана лишь на трассах с высокой интенсивностью движения, относящихся к верхним категориям. Большинство дорог Дагестана, имеющих IV и V категории, характеризуются низкой или средней транспортной загрузкой. В таких условиях масштабные капитальные вложения в укрепление каждого склона становятся экономически труднореализуемыми.

Серьезной помехой выступает и крутизна рельефа в республике. Нередко зоны отрыва камней располагаются далеко за пределами полосы отвода, примерно в 50 метрах и более от проезжей части. В этих случаях удерживающие сетки оказываются физически неэффективными против крупных скальных массивов, приходящих в движение из-за эрозии и обильных дождей.

Приоритеты дорожной безопасности

Трагические случаи, подобные обвалу на автодороге "Агвали — Шаури — Кидеро", наглядно демонстрируют непредсказуемость природных факторов. Проверка показала, что причиной инцидента стала скрытая тектоническая трещина, расположенная на расстоянии около 100 метров от дорожного полотна. Такой сдвиг массива невозможно было предвидеть при плановом дорожном контроле.

Правительство региона подтверждает, что обеспечение жизни и здоровья граждан остается базовым приоритетом в работе региональных властей. Мониторинг склонов и минимизация рисков на всех этапах обслуживания дорожной сети продолжаются в плановом режиме. Усилия направлены на то, чтобы максимально снизить воздействие неконтролируемых факторов на безопасность участников дорожного движения.

Власти призывают водителей сохранять бдительность при проезде через горные участки, особенно в периоды сильных осадков, способствующих разрушению скальных пород. Дальнейшие действия органов управления будут сосредоточены на сочетании оперативных мер по очистке и долгосрочного инженерного планирования там, где это технически достижимо.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

