Мигалка
© commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:17

Школьная смета выросла почти вдвое: высокопоставленный управленец попал под стражу в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы 18 марта 2026 года постановил заключить под стражу бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Артура Сулейманова. Чиновник арестован сроком на два месяца, до 16 мая включительно. Следствие подозревает экс-главу ведомства в получении взятки в виде незаконных услуг имущественного характера. Информация о принятом решении была официально подтверждена объединенной пресс-службой судов Дагестана.

Обстоятельства коррупционного дела

Следственные органы полагают, что коррупционная схема была реализована в конце 2023 года, в период с октября по ноябрь. По версии следствия, Артур Сулейманов принял от заместителя директора организации "Баварский дом" взятку в виде ремонта жилого помещения, принадлежащего родителям чиновника.

Общая стоимость строительных работ, а также приобретенной мебели оценивается в 2 миллиона рублей. Взамен экс-министр обеспечил компании особые условия при распределении государственных заказов. В частности, фирма получила контракт на возведение общеобразовательной школы в селе Новососитли Хасавюртовского района, будучи оформленной в качестве единственного поставщика.

Помимо выбора подрядчика без проведения торгов, чиновник, как утверждается, активно содействовал увеличению бюджета проекта. Финансирование строительства учебного заведения на 420 мест было пересмотрено с 490 миллионов до 850 миллионов рублей, что стало предметом пристального внимания правоохранителей.

Позиция защиты и дальнейший процесс

На данный момент постановление Советского районного суда Махачкалы не вступило в законную силу. У защиты бывшего регионального министра остается право на подачу апелляционной жалобы в Верховный суд Республики Дагестан для пересмотра меры пресечения.

"Подобные резонансные дела неизбежно привлекают внимание к прозрачности работы муниципальных и региональных структур. Ситуация демонстрирует, как тесное взаимодействие между чиновниками и частным сектором в строительной сфере требует постоянного контроля со стороны надзорных органов. Правосудие должно оценить каждый факт, чтобы исключить влияние коррупционных рисков на развитие инфраструктуры территории. Окончательное решение по мере пресечения или обвинению будет зависеть от собранной доказательной базы в ходе разбирательства".

Судебное разбирательство находится на начальной стадии, и следствие продолжает собирать материалы, подтверждающие связь между оказанными услугами и принятыми административными решениями. Процессуальный статус Артура Сулейманова на ближайшие два месяца остается определенным судом в виде нахождения в следственном изоляторе.

Ситуация в региональной системе управления

Данный арест происходит на фоне серии антикоррупционных мер, предпринимаемых правоохранительными органами в разных субъектах страны. Ранее в марте стало известно об уголовных делах, возбужденных в отношении ряда судей, в том числе из Ставрополья.

Расследование деятельности бывших высокопоставленных должностных лиц остается одним из приоритетных направлений работы Следственного комитета России. Как сообщил ранее представитель ведомства, борьба с неправомерными действиями чиновников и представителей судебной власти ведется системно, основываясь на данных оперативных проверок.

Эксперты отмечают, что текущая практика контроля за расходованием бюджетных средств в регионах становится всё более жесткой. Дела, подобные ситуации с экс-министром ЖКХ Дагестана, подчеркивают сложности, возникающие при распределении крупных государственных контрактов в строительном секторе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

