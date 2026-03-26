Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ветряки
Ветряки
© unsplash.com by Bruno Miguel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:06

Горный воздух работает на розетку: как в Дагестане научились добывать электричество из пустоты

Республика Дагестан заняла лидирующие позиции в секторе возобновляемой энергетики, продемонстрировав кратный рост генеральных мощностей за последние пять лет. В ходе ежегодного отчета перед республиканским парламентом председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил ключевые показатели развития отрасли. Общая мощность объектов, использующих возобновляемые источники, достигла 270 мегаватт, что стало возможным благодаря запуску масштабных солнечных и ветровых электростанций. Доля "зеленой" энергии в общем балансе региона выросла со скромных 0,1% в 2020 году до 12% на текущий момент.

Рост мощностей и "зеленый" баланс

Переход к альтернативным источникам энергии стал одним из главных достижений республики в промышленном секторе. Развитие инфраструктуры позволило за короткий срок изменить энергетическую карту региона, сделав ее более современной и экологичной.

Запуск первой очереди крупного ветропарка и строительство современной солнечной электростанции обеспечили необходимый скачок показателей. Эти объекты стали фундаментом, на котором базируется нынешний прогресс в обеспечении региона светом с помощью природных ресурсов.

Эффективное освоение потенциала региона требует системного подхода к управлению, где каждый проект учитывает как экономическую выгоду, так и потребности населения. Интеграция таких инноваций в существующую энергосистему демонстрирует готовность территории к масштабным изменениям.

"Реализация проектов в области возобновляемой энергетики открывает новые горизонты для устойчивого развития территорий. Увеличение мощностей напрямую влияет на качество жизни граждан и инвестиционную привлекательность региона. Системная работа правительства позволяет решать застарелые инфраструктурные проблемы через инновационные решения. Такой подход формирует надежный фундамент для будущих поколений, обеспечивая технологическую независимость и экономический рост."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Стратегические планы до 2030 года

Правительство региона не планирует останавливаться на достигнутых цифрах. В ближайшие годы основной задачей станет кратное увеличение доли возобновляемых источников в общем энергобалансе.

К 2030 году целевой показатель установлен на отметке в 25%. Для достижения этой цели республика разработала дорожную карту, включающую проектирование и запуск еще шести крупных энергетических объектов.

Такое последовательное развитие позволяет привлекать дополнительные ресурсы и формировать новые рабочие места в высокотехнологичных отраслях. Реализация стратегии требует постоянного мониторинга и точного соблюдения установленных сроков строительства.

Модернизация распределительных сетей

Помимо наращивания генерации, серьезное внимание уделяется физическому состоянию сетей. Надежность электроснабжения напрямую зависела от пропускной способности трансформаторных подстанций по всей республике.

За отчетный период общая мощность инфраструктурных элементов распределительной сети была увеличена более чем на 700 мегавольт-ампер. Это позволило снизить риск аварийных отключений и обеспечить стабильную подачу ресурса конечным потребителям.

Комплексное обновление оборудования создает запас прочности для всей энергосистемы Дагестана. В условиях растущего спроса такая модернизация является обязательным условием для дальнейшего социально-экономического развития территорий.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet