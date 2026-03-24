Пшеница
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:46

Морской шелковый путь: как дагестанский порт стал главным выходом для урожая в Иран

В период с 1 по 22 марта 2026 года через Махачкалинский морской торговый порт в Иран было отправлено около 50 тысяч тонн зерновой продукции. Мониторинг экспортных партий обеспечивало управление Россельхознадзора по Республике Дагестан. Данная отгрузка стала частью реализации стратегии по расширению торгово-экономических связей с исламской республикой через единственный глубоководный незамерзающий порт России в Каспийском бассейне.

Структура поставок и логистика

Основной объем экспортированной продукции в марте текущего года составила кукуруза, на долю которой пришлось 44,9 тысячи тонн. Остальная часть грузопотока была сформирована 2,8 тысячи тонн продовольственной сои и 1,9 тысячи тонн ячменя, направленного на кормовые нужды.

Зерновые культуры поступали в логистический узел Дагестана из различных субъектов Северного Кавказа, включая Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию. Расширение географии поставщиков свидетельствует о растущей значимости порта как экспортного канала для сельскохозяйственных предприятий юга России.

Региональные власти и профильные ведомства подчеркивают, что стабильная работа порта обеспечивает надежную связь с рынками Средней Азии и Закавказья. Рост экспортных показателей является логичным следствием географического расположения Махачкалы на морских торговых маршрутах.

Качество и фитосанитарный контроль

Все партии прошли процедуру документарного контроля и обязательного досмотра специалистами профильных ведомств. Нарушений требований безопасности при проверке выявлено не было, а процедура обеззараживания зерна проводилась строго по международным фитосанитарным протоколам страны-импортера.

Для легального вывоза грузов были оформлены фитосанитарные сертификаты на 19 судовых партий. Основанием для выдачи документов послужили результаты лабораторных исследований Дагестанского филиала центра оценки качества зерна и соответствующее заключение о карантинном состоянии товаров.

"Региональное развитие напрямую зависит от способности портовой инфраструктуры быстро масштабировать подобные логистические цепочки. Успешный экспорт зерна в Иран демонстрирует высокую готовность наших транспортных узлов к работе с растущими объемами. Важно продолжать совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия для ускорения прохождения всех бюрократических процедур. Это позволяет сохранять конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции на мировых рынках, даже в условиях сложной логистики"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие портовых мощностей

Предприятие планомерно наращивает свои возможности в сегменте сухих грузов, что является приоритетным направлением сотрудничества с зарубежными партнерами. В рамках долгосрочной стратегии ведется строительство зернового терминала, расчетная мощность которого составит 1,5 миллиона тонн ежегодно.

Ввод нового объекта в эксплуатацию и достижение целевых показателей ожидается к 2028 году. Это позволит значительно увеличить долю зернового экспорта в общем обороте, который по итогам 2025 года уже прибавил 15 процентов, достигнув значения в 3,22 миллиона тонн.

На начало 2025 года суммарная мощность всех 12 причалов и терминалов порта оценивалась в 7,28 миллиона тонн. Инвестиции в сухую перевалку остаются ключевым драйвером модернизации, учитывая роль порта как единственного незамерзающего окна России на Каспий.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

