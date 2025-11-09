Дагестан укрепляет вертикаль власти: Меликов назвал имена новых глав муниципалитетов

В Дагестане произошли новые кадровые перестановки в системе исполнительной власти и муниципалитетах. Глава республики Сергей Меликов сообщил о назначениях и переизбраниях руководителей в ключевых районах, подчеркнув, что кадровые решения направлены на укрепление управленческой вертикали и повышение эффективности регионального управления.

Министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана назначен Шамиль Рамазанов. По словам Меликова, Рамазанов имеет опыт руководства Кулинским районом и более десяти лет проработал в Дагестанском государственном аграрном университете.

"Полученные в профильном вузе знания, ориентированном на агропромышленный комплекс, помогут ему в новой должности", — отметил глава региона.

Главой Ботлихского района переизбран Руслан Гамзатов. Меликов напомнил, что он ранее работал в администрации главы и правительства республики и проходит обучение в кадровом резерве "Школа мэров" РАНХиГС при поддержке Администрации Президента РФ.

В Кайтагском районе новым руководителем стал Запир Гасанов. Глава республики подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в муниципалитете, Гасанов выбрал правильное направление развития, которое предстоит продолжить.

Временно исполняющим обязанности главы Кулинского района назначен Ажуб Османов. По оценке Меликова, район стабилен, однако требует решения ряда актуальных проблем.

"Важно сохранить ранее заданный курс и обеспечить поступательное развитие территории", — добавил руководитель региона.

Кроме того, главой Бабаюртовского района избран Шахмурат Истанбулов, ранее служивший в органах прокуратуры. Сергей Меликов отметил, что муниципалитету необходима консолидация усилий, особенно в сфере хозяйственной деятельности, и выразил уверенность, что управленческий опыт нового главы позволит справиться с поставленными задачами.

По словам Меликова, назначения носят системный характер и отражают курс на обновление управленческой команды в районах республики. Цель кадровой политики — укрепить профессионализм власти на местах и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие регионов Дагестана.

Новые руководители, подчеркнул глава республики, должны сосредоточиться на решении вопросов сельского хозяйства, инфраструктуры, социальной сферы и повышении уровня доверия граждан к местной власти.