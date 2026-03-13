Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пицца
Пицца
© https://unsplash.com by Quin Engle
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:38

Резкий рост доставки в Дагестане поражает своими темпами и меняет лицо городского питания региона

Республика Дагестан показала рост малых и средних предприятий в сфере доставки и питания навынос на 59% за год. Это позволило региону войти в тройку лидеров России по динамике сегмента. Общий прирост в этой нише составил 15%, что в 1,7 раза обогнало темпы развития всего общепита — 9%. Информацию обнародовала пресс-служба Корпорации МСП. Дагестан уступил лишь Ненецкому автономному округу с 67% и Костромской области с 53%.

Динамика рынка

Малый и средний бизнес в доставке еды и питании навынос прибавил 15% за год. Такой скачок в 1,7 раза перекрыл общий рост общепита, который составил 9%. Сегмент реагирует на спрос: люди хватают еду на ходу, а биохимия голода подгоняет — глюкоза в крови падает через пару часов после еды, и мозг требует быстрого топлива.

Физика очередей здесь ни при чём: навынос экономит время, а антропология толпы объясняет, почему в плотных городах предпочитают уносить заказ. Корпорация МСП фиксирует тренд в отчётах. Бизнесы множатся, где ритм жизни ускоряется.

Рост подпитывает экономику: новые точки создают рабочие места, крутят локальные цепочки поставок. Еда навынос меняет привычки — от семейных ужинов к индивидуальным перекусам. Антропологи отмечают сдвиг в социальных связях через еду.

Региональные лидеры

Ненецкий автономный округ лидирует с 67% прироста. За ним Дагестан с 59%, Костромская область — 53%. Луганская Народная Республика прибавила 52%, Тыва — 51%, Карачаево-Черкесская Республика — 46%.

Десятка отражает разнообразие: от арктических земель до южных республик. В каждом случае местные факторы — туризм, миграция, инфраструктура — толкают бизнес вперёд. Физика логистики играет роль: короткие расстояния упрощают доставку.

Биохимия вкусов адаптируется к региону — острые специи в Дагестане держат спрос высоким. Антропология еды показывает, как локальные традиции сливаются с трендом навынос. Рейтинг подчёркивает потенциал периферии.

Что это значит для Дагестана

59% роста выводит республику в топ-3. Малые предприятия множатся, отвечая на нужды жителей. Горный рельеф усложняет кафе, но навынос решает задачу — еда доезжает быстро.

"Рост точек питания навынос в Дагестане связан с развитием городской инфраструктуры и ускорением повседневной жизни. Жители южных регионов всё чаще выбирают удобство, что оживает малый бизнес и создаёт рабочие места. Муниципалитеты должны поддерживать тренд программами по логистике и гигиене. В итоге экономика территорий становится устойчивее."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Тренд усиливает локальную кухню: хинкали и шашлык улетают в пакетах. Антропология подтверждает — еда навынос усиливает культурные связи на расстоянии. Регион фиксирует устойчивый подъём.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

