Махачкала, южная часть города
© commons.wikimedia.org by Suleymannabiev is licensed under CC BY-SA 4.0
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:54

Вода отступает — проблемы остаются: подвалы десятков домов в Дагестане освобождают от плена стихии

В Махачкале сотрудники коммунальных служб завершили откачку воды из подвалов и подъездов более чем 80 многоквартирных домов, пострадавших от масштабного паводка в конце марта. По данным городской администрации на 31 марта, спасательные и восстановительные работы продолжаются в частном секторе и на ключевых транспортных магистралях республики. В связи с последствиями стихии, вызванной экстремальными осадками, в пяти городах и трёх районах Дагестана продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На текущий момент число эвакуированных жителей превысило 360 человек, а дорожные службы устраняют завалы после камнепадов в горных районах.

Ликвидация последствий в жилом фонде

Основной удар стихии пришелся на спальные районы Махачкалы, где ливневые потоки заблокировали выходы из жилых зданий. Муниципальные власти сосредоточили усилия на осушении цокольных этажей и технических помещений, чтобы восстановить подачу тепла и электроэнергии. К работам привлечены дополнительные расчеты спецтехники, которые в круглосуточном режиме устраняют скопления воды в наиболее низинных частях города.

Параллельно с техническими мероприятиями организована адресная поддержка населения. Сотрудники мэрии проводят обходы в частном секторе, фиксируя степень повреждения имущества и помогая жителям справиться с заносами ила. Многие семьи остаются в пунктах временного размещения, пока эксперты оценивают безопасность возвращения в дома после длительного подтопления.

"При ликвидации последствий таких паводков крайне важна координация между муниципальными службами и структурами МЧС. Основной вызов сейчас заключается не столько в самой откачке воды, сколько в оперативной очистке ливневых коллекторов от нанесенного мусора и грунта. Важно обеспечить бесперебойную работу штаба для оказания адресной помощи жильцам частных домов, оказавшихся в изоляции. Последующий мониторинг состояния фундаментов зданий станет следующим критическим этапом работы властей".

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Очистка городских территорий от мусора и наносов идет одновременно с работами в жилом секторе. Дорожные службы освобождают проезжую часть от веток и камней, которые принесло потоками воды с предгорных массивов. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда машин скорой помощи и аварийных бригад энергосетей.

Инфраструктурный коллапс и режим ЧС

Ситуация в республике резко обострилась после затяжных дождей, прошедших в выходные дни. Интенсивные осадки спровоцировали критические перебои в работе жизненно важных систем: отключалось электроснабжение целых кварталов, возникали дефициты в сетях водопровода. Из-за высокого риска повторных затоплений и разрушений зданий власти приняли решение о массовой эвакуации граждан из наиболее опасных зон.

Введение режима чрезвычайной ситуации регионального характера в понедельник позволило привлечь дополнительные ресурсы для борьбы со стихией. Под действие особого режима попали пять городов и три района Дагестана, где ущерб инфраструктуре оказался наиболее значительным. Это решение упрощает выделение средств из резервного фонда на восстановительные работы и компенсации пострадавшим.

Как отметили в администрации главы региона, основной акцент сейчас сделан на обеспечении безопасности людей и предотвращении мародерства в брошенных домах. Полицейские патрули дежурят в районах, откуда были вывезены жители, пока спасатели ликвидируют последствия схода селей. Ситуация осложняется тем, что в некоторых муниципалитетах паводковые воды продолжают стоять на уровне первых этажей.

Восстановление коммуникаций и дорог

Горные районы республики столкнулись с иным типом угроз — камнепадами и движением селевых масс. Сходы грунта заблокировали транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами, повредив при этом мостовые переходы и участки асфальтового покрытия. Дорожники приступили к расчистке завалов, однако нестабильность почвы в условиях влажности замедляет процесс применения тяжелой техники.

Коммунальные службы города работают над дезинфекцией подтопленных территорий, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний. После откачки воды из подвалов специалисты проверяют целостность инженерных узлов и щитовых. В жилых домах города ситуация стабилизируется: "В более чем 80 многоквартирных домах уже произведена откачка воды. Сотрудники мэрии также работают в частном секторе", — официально сообщили в Telegram-канале мэрии Махачкалы.

На текущий момент главной задачей остается полное восстановление подачи питьевой воды, качество которой пострадало из-за попадания сточных масс в водозаборные узлы. Органы местной власти координируют подвоз цистерн с чистой водой в пострадавшие районы. Ожидается, что переход к плановым ремонтным работам начнется сразу после окончательного ухода воды с городских окраин.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

