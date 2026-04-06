Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:42

Небо словно открыло шлюзы: весенние ливни спровоцировали рекордное затопление в Дагестане

В Дагестане продолжается масштабная ликвидация последствий экстремального наводнения, обрушившегося на регион в конце марта — начале апреля 2026 года. Аномальные ливни, признанные метеорологами самыми сильными за последнее столетие, спровоцировали затопление более двух тысяч жилых домов и прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. В зоне бедствия оказались девять населенных пунктов в семи муниципальных образованиях республики, а также существенно повреждена транспортная инфраструктура. Спасательные службы сообщают о гибели двух человек в результате мощных потоков воды, в то время как эвакуационные мероприятия охватили уже более четырех тысяч жителей.

Масштабы разрушений и текущая обстановка

Стихия нанесла ощутимый урон жилому фонду и привычному укладу жизни в Дагестане. По официальным данным, под водой оказались 2 075 частных строений, а также пострадали 1 817 приусадебных участков. Разрушительная сила воды не пощадила и дорожную сеть: повреждены 173 участка автодорог, включая стратегически важный мост на федеральной трассе "Кавказ", что серьезно ограничило логистические возможности региона.

Помимо жилого сектора, серьезной проблемой остается нарушение электроснабжения в десятках поселений, где оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Инфраструктурные повреждения требуют не только экстренного ремонта, но и долгосрочного анализа состояния защитных сооружений после того, как вода отступит. Местные власти фокусируются на восстановлении доступа к наиболее пострадавшим территориям для своевременного оказания медицинской помощи.

Ситуация осложняется необходимостью ликвидации последствий прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что стало дополнительным катализатором затопления окрестных земель. Специалисты отмечают, что текущее состояние дамбы требует тщательной технической экспертизы для предотвращения повторных инцидентов. Усиление муниципального контроля за исправностью гидротехнических объектов в таких условиях становится приоритетной задачей для региональных властей.

"Ликвидация последствий подобных масштабных природных катастроф требует предельной концентрации ресурсов и безупречной координации между муниципальными органами и службами спасения. Мы наблюдаем ситуацию, где критическая инфраструктура сталкивается с колоссальной нагрузкой, превышающей расчетные показатели. Первоочередное внимание должно быть уделено не только спасению имущества, но и восстановлению базовых условий проживания для эвакуированных граждан. Необходимо тщательно оценить состояние всех пострадавших гидротехнических сооружений для обеспечения будущей безопасности территорий. На данном этапе важно не допустить паники и гарантировать людям доступ к оперативному информированию по вопросам социальной поддержки".

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Эвакуация и меры безопасности

В Дербентском и пригороде властями организована масштабная эвакуация населения, находящегося в зоне потенциальной угрозы новых подтоплений. Более четырех тысяч человек, среди которых сотни детей, временно перемещены в безопасные районы. Причиной такой резкой меры стали не только затопления, но и начавшиеся оползневые процессы, вызванные переувлажнением почвы.

Спасательные группы продолжают мониторинг обстановки в зоне трассы между посёлками Мамедкала и Геджух, где была зафиксирована гибель людей из-за стремительного течения. Поисково-спасательные работы осложнены высокой интенсивностью осадков и нестабильным состоянием грунта. Сотрудники чрезвычайных служб настоятельно рекомендуют местным жителям не покидать безопасные зоны и незамедлительно реагировать на оповещения об эвакуации.

Система поддержки перемещенных граждан организована таким образом, чтобы обеспечить базовыми потребностями всех пострадавших. Власти разворачивают пункты временного размещения и обеспечивают снабжение продовольствием и предметами первой необходимости. Координация действий между различными ведомствами позволяет ускорить процесс оказания помощи и минимизировать риски для жизни населения в условиях стихийного бедствия.

Прогноз погоды и риски

Согласно данным синоптиков, метеорологическая обстановка в республике остается сложной и требует повышенного внимания органов безопасности. В ближайшее время в Дагестане сохраняются интенсивные ливни, сопровождающиеся порывистым ветром до 20 м/с. Прогнозируемые погодные условия могут привести к усугублению текущей паводковой ситуации в низинах.

Отдельное внимание уделяется горным районам республики, где существует высокая вероятность схода селевых потоков и камнепадов. Сочетание переувлажненной почвы и новых осадков создает реальную угрозу для горных дорог и расположенных рядом поселений. Эксперты призывают к бдительности при перемещении в указанных зонах и рекомендуют воздержаться от любых поездок в горы до установления стабильно ясной погоды.

Службы МЧС и дорожные ведомства переведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на новые вызовы погоды. Несмотря на принимаемые меры, риск возникновения локальных чрезвычайных ситуаций остается высоким из-за нестабильности природных факторов. Вся актуальная информация о состоянии дорог и эвакуации регулярно доводится до населения через официальные каналы связи местных администраций.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet