Сулакский каньон. Горный серпантин
Сулакский каньон. Горный серпантин
© commons.wikimedia.org by Александр Байдуков is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:12

Миллиарды на асфальт и новые цеха: власти Дагестана подвели итоги масштабной перестройки края

В Народном Собрании Республики Дагестан подвели итоги социально-экономического развития за минувший период. Вице-премьер республики Ризван Газимагомедов представил отчет, охватывающий ключевые достижения в дорожном строительстве, промышленном секторе и расширении международного сотрудничества. Республика демонстрирует рост показателей в условиях активного обновления инфраструктуры и реализации крупных производственных проектов. Объем инвестиций в транспортную отрасль составил 23,7 миллиарда рублей, а промышленный отгруз продукции вырос на 11%.

Масштабное развитие транспортного каркаса

Транспортный сегмент региона получил значительный импульс благодаря вложениям в размере 23,7 млрд рублей. В рамках восстановительных и строительных работ приведено в порядок более 443 км дорожного полотна, а также завершена реконструкция 11 мостовых переходов. Национальные проекты, включая инициативу "Инфраструктура для жизни", стали фундаментом для обновления 142,5 км ключевых магистралей.

Аэропорт "Махачкала" продолжает поэтапное развитие, в центре которого стоит строительство новой взлетно-посадочной полосы. Параллельно с этим морская логистика демонстрирует стабильную динамику: грузооборот местного порта вырос на 12,7% по сравнению с предыдущими отчетными периодами.

Системная модернизация логистических узлов позволяет республике эффективнее интегрироваться в транспортные коридоры. Развитие этих направлений напрямую влияет на внутреннюю связность территорий и удобство грузоперевозок для местных производителей.

Промышленные показатели и новые рабочие места

Индустриальный сектор республики продемонстрировал рост объема отгруженных товаров на 11%, достигнув показателя в 108,7 млрд рублей. Особую роль в этом процессе сыграл оборонно-промышленный комплекс, продемонстрировавший прирост производства на уровне 20,8%. Инвестиционная активность в реальном секторе составила 7,4 млрд рублей.

Финансовые вливания позволили запустить новые линии по производству строительных материалов и высококачественной стеклотары. Создание 1033 рабочих мест стало ощутимым результатом реализации инвестиционных соглашений, направленных на расширение производственных мощностей региона.

"Динамика промышленного сектора, которую мы наблюдаем, говорит о серьезном потенциале дагестанских предприятий. Рост в оборонной отрасли и создание рабочих мест в сфере стройматериалов создают прочную базу для экономической устойчивости. Инвестиции в производство всегда дают мультипликативный эффект для социально-экономического климата региона. Работу по модернизации нужно продолжать, обеспечивая поддержку как крупным заводам, так и представителям малого бизнеса"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Внедрение цифровых решений в производственные процессы стало очередным шагом к повышению общей эффективности экономики. Использование автоматизации помогает предприятиям оптимизировать издержки и наращивать выпуск конкурентоспособной продукции.

Внешнеэкономический курс и международные связи

Дагестан последовательно наращивает присутствие на внешних рынках, укрепляя как международные, так и межрегиональные контакты. Презентация экономического потенциала в Министерстве иностранных дел РФ, прошедшая при участии более 80 дипломатических представителей, стала инструментом привлечения внимания к возможностям республики.

Знаковым событием стал Второй международный форум, посвященный устойчивому развитию горных территорий, на котором собрались делегаты из 12 стран. Подобные площадки позволяют локальным предприятиям выходить на прямые диалоги с зарубежными партнерами и расширять географию поставок.

Активное участие экспортеров в международных бизнес-миссиях и профильных выставках подтверждает намерение республики диверсифицировать внешнеторговые связи. Системная работа в этом направлении способствует росту инвестиционной привлекательности региона на федеральном и мировом уровне.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

