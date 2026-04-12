Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Эфиопский волк
Эфиопский волк
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 9:36

Волк сбежал из зоопарка O-World в Тэджоне: идут поиски в черте города

Когда вольер перестает быть крепостью, инстинкты начинают диктовать свои правила в мире бетона. В южнокорейском Тэджоне спокойствие горожан сменилось тревогой: двухлетний волк по кличке Ныкку совершил побег из зоопарка O-World, ловко прорыв подкоп, который сотрудники просто упустили из виду. Пока поисковые отряды из 400 человек прочесывают кварталы под нудным дождем, а тепловизоры ловят каждый шорох в зарослях, остается только гадать, как меняется метаболизм хищника вне привычной среды. Побег из закрытого пространства — это не просто поиск еды, это мощный гормональный всплеск, заставляющий животное видеть угрозу даже в безобидном отражении витрины.

"Любая смена привычной обстановки для дикого зверя, выросшего в неволе, становится мощнейшим триггером. Животное в состоянии стресса может проявлять нетипичное поведение, скрываясь в глубоких тенях, что затрудняет визуальный поиск. Часто резкая смена привычек любимца предвещает серьезные испытания, и дикий хищник здесь не исключение. Организм волка пытается адаптироваться к шуму города, работая на пределе сенсорных возможностей".

Врач-ветеринар Марина Черкасова

Анатомия побега и природный стресс

Волк, привыкший к ограниченному периметру, в условиях мегаполиса испытывает когнитивный перегруз. Исследователи давно отмечают, что за холодным равнодушием хищника всегда кроется тонкая работа инстинктов, которые в момент опасности активируются мгновенно. Ныкку сейчас находится в режиме гиперреактивности: каждый шум города воспринимается им как сигнал к бегству или защите.

Ситуация усугубляется погодными условиями, ведь холодный дождь лишь повышает риск переохлаждения и стресса у животного, чья терморегуляция привыкла к контролируемому климату зоопарка. Иногда владельцы животных забывают, что древний инстинкт превращает даже привычного питомца в безжалостный будильник или охотника при малейшем нарушении стабильности. В поисках укрытия Ныкку может использовать те же стратегии, что и любой другой представитель псовых, стремясь оставаться в слепых зонах человеческого зрения.

Загадка происхождения Ныкку

Скандал вокруг личности волка вскрыл неприятную подноготную: зоопарк O-World долгое время манипулировал фактами. НКО "Проект гималайский медведь" настаивает, что особь была вывезена из Саратовской области. Это вызывает вопросы к этике разведения: ведь скрытая мощь феромонов и территориальных привычек делает невозможным простое замещение одного вида другим без последствий для экосистемы.

Агентство News1, которое подтвердило российские корни зверя, подчеркивает разницу между подвидами. Это не просто бюрократическая ошибка, а серьезный удар по репутации учреждения, пытавшегося оправдать разведение "восстановлением популяции". Впрочем, когда дело касается крупных хищников, истинный враг зачастую скрывается не в рационе, а в окружающей среде, которая абсолютно не приспособлена для нормальной жизни дикого зверя.

Человеческий фактор и цена халатности

История с Ныкку — лишь звено в цепи инцидентов. В 2018 году побег пумы из того же зоопарка завершился трагедией: животное застрелили. Общественность справедливо задается вопросом, почему ошибки прошлого не научили администрацию O-World элементарной безопасности. Как отмечают эксперты, продуманная стратегия хищника всегда направлена на поиск "слабого звена" в заборе или системе охраны, что требует от персонала предельной концентрации.

Опасность для жителей Тэджона сохраняется, несмотря на использование новейших дронов и тепловизоров. Власти надеются обойтись транквилизаторами, но в случае прямой угрозы оружие будет применено — печальный опыт 2018 года говорит о том, что администрация предпочтет самый радикальный выход. Важно понимать, что древний инстинкт оккупации горячих зон может привести волка к коммуникациям или теплотрассам города. Ситуацию освещает портал News1.

"Любая попытка содержать диких животных требует понимания их физиологических потребностей. Когда особь сбегает, она не пытается "атаковать", она пытается выжить в абсолютно враждебной среде. Неправильная идентификация вида также несет риски, так как поведение птиц и зверей в изменившихся условиях может стать непредсказуемым. Профилактика побегов должна строиться на понимании границ, которые животное видит как препятствие, а не как временную помеху".

Врач-ветеринар Сергей Ермаков

FAQ

Что делать жителям, если они увидят волка?
Ни в коем случае не приближаться и не пытаться дразнить зверя, а немедленно позвонить в экстренные службы.
Почему волка не поймали сразу?
Городская инфраструктура, дождь и способность хищника прятаться в темных местах сильно усложняют работу поисковых групп.
Применяют ли летальное оружие?
Власти пытаются использовать транквилизаторы, но применение пуль не исключено, если животное проявит агрессию в людном месте.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Марина Черкасова

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet