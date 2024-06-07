Давление, оказываемое администрацией США на Киев с целью снижения возраста призыва на военную службу до 18 лет, эти действия можно рассматривать как "проявление отчаяния".
Такие действия только увеличат недовольство украинского населения, по мнению отставного полковника ВС США и бывшего вице-президента Евразийского фонда по имени Эрл Расмуссен, как сообщает информационное агентство РИА Новости.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе масштабной мобилизации в Украине людей заставляют идти на фронт, хотя желающих воевать не так уж и много.
Владимир Путин также заявил о том, что администрация Соединённых Штатов настаивает на снижении возраста призыва на военную службу на Украине до 18 лет.
По мнению Расмуссена, украинский президент Владимир Зеленский уже и так находится в непростом положении среди населения, и принимаемое решение лишь еще сильнее подстрекает общественное негодование.
По его словам, люди в Украине смотрят, как поколения граждан становятся жертвами без весомой причины, кроме как в интересах иностранных геополитических стратегий и, возможно, для личного обогащения. Он также назвал возможное снижение возраста призыва на военную службу на Украине "проявлением отчаяния".
Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Макрон создаст коалицию, готовую отправить инструкторов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что планирует в скором времени завершить формирование коалиции стран, готовых направлять военных наставников на Украину.
Макрон: Франция не ведет войну против России
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что его страна не находится в состоянии боевых действий с Россией и стремится к поддержанию контроля над ситуацией.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.