Давление, оказываемое администрацией США на Киев с целью снижения возраста призыва на военную службу до 18 лет, эти действия можно рассматривать как "проявление отчаяния".



Такие действия только увеличат недовольство украинского населения, по мнению отставного полковника ВС США и бывшего вице-президента Евразийского фонда по имени Эрл Расмуссен, как сообщает информационное агентство РИА Новости.



Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе масштабной мобилизации в Украине людей заставляют идти на фронт, хотя желающих воевать не так уж и много.



Владимир Путин также заявил о том, что администрация Соединённых Штатов настаивает на снижении возраста призыва на военную службу на Украине до 18 лет.



По мнению Расмуссена, украинский президент Владимир Зеленский уже и так находится в непростом положении среди населения, и принимаемое решение лишь еще сильнее подстрекает общественное негодование.



По его словам, люди в Украине смотрят, как поколения граждан становятся жертвами без весомой причины, кроме как в интересах иностранных геополитических стратегий и, возможно, для личного обогащения. Он также назвал возможное снижение возраста призыва на военную службу на Украине "проявлением отчаяния".

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