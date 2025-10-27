Вот почему эти собаки стали любимцами монархов и звёзд — история таксы
Такса — одна из самых узнаваемых пород в мире. Эти собаки с длинным телом, короткими лапами и выразительным взглядом давно завоевали сердца любителей животных. Они не только преданные компаньоны, но и прирождённые охотники, отличающиеся смелостью, умом и сильным характером. Разберёмся, чем уникальна эта порода, как за ней ухаживать и кому подойдёт такса в качестве домашнего питомца.
История породы
История такс уходит корнями в Средние века, хотя предков породы можно найти и в более древние времена. Учёные полагают, что подобные собаки существовали ещё во времена фараонов — об этом свидетельствуют древние статуэтки, изображающие животных с удлинённым телом и короткими лапами.
В Европе таксы активно использовались в Германии для охоты на барсуков и других норных зверей. Именно отсюда происходит само название породы — от немецкого слова Dachs ("барсук"). В Россию таксы пришли в XVIII веке, а популярность приобрели уже к началу XX столетия, когда их начали разводить как охотничьих и декоративных собак.
Внешность и разновидности
Таксу невозможно перепутать с другой породой: её длинное тело и короткие крепкие лапы создают характерный "приземистый" силуэт. Несмотря на компактность, это сильная и выносливая собака с развитой мускулатурой и гордой осанкой.
Существует несколько разновидностей:
-
По размеру: стандартная, миниатюрная и кроличья.
-
По типу шерсти: гладкошёрстная, длинношёрстная и жёсткошёрстная.
Окрас может быть однотонным (рыжим, чёрным, шоколадным), двухцветным или мраморным. Жёсткошёрстные разновидности часто имеют бородку и густые брови, придающие морде особое выражение.
Характер и поведение
Такса — собака с сильным темпераментом. Несмотря на небольшой рост, в ней живёт настоящий охотник. Она смелая, любопытная, активная и в то же время упрямая. Такса очень привязывается к хозяину и любит быть в центре внимания.
Главные черты характера:
-
Ум и сообразительность. Таксы быстро понимают команды, но часто действуют по-своему.
-
Преданность. Они ориентированы на человека, плохо переносят одиночество.
-
Энергичность. Обожают прогулки, подвижные игры и новые впечатления.
-
Настороженность. Хорошо чувствуют настроение людей и всегда предупреждают о приближении незнакомцев громким лаем.
-
Независимость. При всей любви к хозяину ценят личное пространство.
"Главное в воспитании таксы — терпение и последовательность. Это умная, но упрямая собака, которая не подчиняется приказам, а сотрудничает с человеком", — отмечает заводчик Мария Яковлева, владелица питомника "Миднайт Бис".
Уход и содержание
Такса отлично подходит для жизни в квартире. Она чистоплотна, мало линяет и не требует сложного ухода. Однако есть нюансы, зависящие от типа шерсти:
-
гладкошёрстных достаточно протирать влажной тканью;
-
длинношёрстных — регулярно расчёсывать;
-
жёсткошёрстных — тримминговать 2-3 раза в год.
Из-за коротких лап таксы чувствительны к холоду, поэтому зимой им нужны комбинезоны и тёплые лежанки. Также важно следить, чтобы собака не прыгала с высоты — это может привести к травме спины.
Кормление
Таксы склонны к набору веса, поэтому питание должно быть сбалансированным. Лучше использовать готовые корма премиум-класса, рассчитанные на мелкие породы. Если выбираете натуральное питание, основу должны составлять:
-
постное мясо и субпродукты;
-
рыба без костей;
-
овощи и крупы.
"Рацион должен быть простым и полезным. Лучше посоветоваться с ветеринаром, чтобы подобрать идеальное соотношение белков и жиров", — советует Мария Яковлева.
Воспитание и дрессировка
Таксы умны, но требуют терпения. Они не терпят грубости и лучше реагируют на похвалу и лакомства. Начинать воспитание стоит с раннего возраста, иначе питомец быстро почувствует своё лидерство. Команды "ко мне", "нельзя", "рядом" — обязательный минимум, который нужно закрепить. Важно чередовать тренировки с играми: такса быстро теряет интерес к однообразным упражнениям.
Здоровье
Порода отличается хорошим иммунитетом, но из-за особенностей строения тела имеет предрасположенность к проблемам со спиной. Основные заболевания, встречающиеся у такс:
-
межпозвоночная грыжа;
-
дископатия;
-
артрит;
-
ушные воспаления;
-
ожирение.
Для профилактики нужно избегать прыжков, поднимать собаку, поддерживая под грудью и животом, и не перекармливать. Продолжительность жизни таксы — от 12 до 15 лет, при хорошем уходе — до 17 лет.
Как выбрать щенка
При выборе щенка обращайте внимание на:
-
Документы — родословную и ветеринарный паспорт.
-
Условия содержания — чистоту и активность малышей.
-
Внешний вид — блестящая шерсть, ясные глаза, крепкие лапы.
-
Характер — щенок должен быть любопытным и дружелюбным.
Покупать щенка лучше в проверенном питомнике — там проводят вакцинацию и генетические тесты. Средняя цена в России — от 60 000 ₽. Самые дорогие — мраморные окрасы, редкие и эффектные.
Плюсы и минусы породы
Плюсы:
- компактность — идеальна для квартиры;
- дружелюбие и преданность;
- выносливость и энергичность;
- сторожевая интуиция — громко лают при опасности;
- хороший контакт с детьми и другими животными.
Минусы:
- склонность к ожирению и заболеваниям позвоночника;
- упрямство и независимость;
- могут копать землю и гнаться за мелкими животными;
- тяжело переносят одиночество;
- длинношёрстные разновидности требуют регулярного ухода.
Сравнение разновидностей
|Разновидность
|Особенности
|Кому подходит
|Гладкошёрстная
|Короткая шерсть, минимум ухода
|Для занятых владельцев
|Длинношёрстная
|Эффектная внешность, требует расчёсывания
|Для любителей ухода и выставок
|Жёсткошёрстная
|Характерный "бородатый" вид, охотничий темперамент
|Для активных людей и дачников
FAQ
Сколько живёт такса?
В среднем 12-15 лет, но при хорошем уходе доживает до 17.
Можно ли держать таксу в квартире?
Да, порода прекрасно чувствует себя в небольших помещениях при условии ежедневных прогулок.
Нужна ли одежда зимой?
Гладкошёрстные и миниатюрные таксы нуждаются в защите от холода.
Мифы и правда
Миф: таксы — злые и агрессивные.
Правда: это активные и преданные собаки, которые защищают хозяина, но не проявляют агрессии без причины.
Миф: упрямая такса не поддаётся дрессировке.
Правда: при правильной мотивации она с радостью выполняет команды.
Миф: маленькая собака не требует физических нагрузок.
Правда: таксе нужны прогулки и игры не меньше, чем крупным породам.
3 интересных факта
-
Таксы участвовали в Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене — их образ стал символом соревнований.
-
В XIX веке таксы были любимыми собаками немецких королей.
-
В США существует праздник — Парад такс, где сотни питомцев шагают в костюмах по улицам.
Исторический контекст
Такса стала символом Германии, а позже — любимицей по всему миру. Благодаря уму, смелости и обаянию эта собака сумела покорить не только охотников, но и горожан. Сегодня таксы живут в квартирах, на дачах и даже в загородных домах, сохраняя при этом свои охотничьи инстинкты и весёлый нрав.
