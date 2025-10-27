Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 18:01

Вот почему эти собаки стали любимцами монархов и звёзд — история таксы

Такса стала одной из самых популярных пород собак в мире

Такса — одна из самых узнаваемых пород в мире. Эти собаки с длинным телом, короткими лапами и выразительным взглядом давно завоевали сердца любителей животных. Они не только преданные компаньоны, но и прирождённые охотники, отличающиеся смелостью, умом и сильным характером. Разберёмся, чем уникальна эта порода, как за ней ухаживать и кому подойдёт такса в качестве домашнего питомца.

История породы

История такс уходит корнями в Средние века, хотя предков породы можно найти и в более древние времена. Учёные полагают, что подобные собаки существовали ещё во времена фараонов — об этом свидетельствуют древние статуэтки, изображающие животных с удлинённым телом и короткими лапами.
В Европе таксы активно использовались в Германии для охоты на барсуков и других норных зверей. Именно отсюда происходит само название породы — от немецкого слова Dachs ("барсук"). В Россию таксы пришли в XVIII веке, а популярность приобрели уже к началу XX столетия, когда их начали разводить как охотничьих и декоративных собак.

Внешность и разновидности

Таксу невозможно перепутать с другой породой: её длинное тело и короткие крепкие лапы создают характерный "приземистый" силуэт. Несмотря на компактность, это сильная и выносливая собака с развитой мускулатурой и гордой осанкой.

Существует несколько разновидностей:

  • По размеру: стандартная, миниатюрная и кроличья.

  • По типу шерсти: гладкошёрстная, длинношёрстная и жёсткошёрстная.

Окрас может быть однотонным (рыжим, чёрным, шоколадным), двухцветным или мраморным. Жёсткошёрстные разновидности часто имеют бородку и густые брови, придающие морде особое выражение.

Характер и поведение

Такса — собака с сильным темпераментом. Несмотря на небольшой рост, в ней живёт настоящий охотник. Она смелая, любопытная, активная и в то же время упрямая. Такса очень привязывается к хозяину и любит быть в центре внимания.

Главные черты характера:

  • Ум и сообразительность. Таксы быстро понимают команды, но часто действуют по-своему.

  • Преданность. Они ориентированы на человека, плохо переносят одиночество.

  • Энергичность. Обожают прогулки, подвижные игры и новые впечатления.

  • Настороженность. Хорошо чувствуют настроение людей и всегда предупреждают о приближении незнакомцев громким лаем.

  • Независимость. При всей любви к хозяину ценят личное пространство.

"Главное в воспитании таксы — терпение и последовательность. Это умная, но упрямая собака, которая не подчиняется приказам, а сотрудничает с человеком", — отмечает заводчик Мария Яковлева, владелица питомника "Миднайт Бис".

Уход и содержание

Такса отлично подходит для жизни в квартире. Она чистоплотна, мало линяет и не требует сложного ухода. Однако есть нюансы, зависящие от типа шерсти:

  • гладкошёрстных достаточно протирать влажной тканью;

  • длинношёрстных — регулярно расчёсывать;

  • жёсткошёрстных — тримминговать 2-3 раза в год.

Из-за коротких лап таксы чувствительны к холоду, поэтому зимой им нужны комбинезоны и тёплые лежанки. Также важно следить, чтобы собака не прыгала с высоты — это может привести к травме спины.

Кормление

Таксы склонны к набору веса, поэтому питание должно быть сбалансированным. Лучше использовать готовые корма премиум-класса, рассчитанные на мелкие породы. Если выбираете натуральное питание, основу должны составлять:

  • постное мясо и субпродукты;

  • рыба без костей;

  • овощи и крупы.

"Рацион должен быть простым и полезным. Лучше посоветоваться с ветеринаром, чтобы подобрать идеальное соотношение белков и жиров", — советует Мария Яковлева.

Воспитание и дрессировка

Таксы умны, но требуют терпения. Они не терпят грубости и лучше реагируют на похвалу и лакомства. Начинать воспитание стоит с раннего возраста, иначе питомец быстро почувствует своё лидерство. Команды "ко мне", "нельзя", "рядом" — обязательный минимум, который нужно закрепить. Важно чередовать тренировки с играми: такса быстро теряет интерес к однообразным упражнениям.

Здоровье

Порода отличается хорошим иммунитетом, но из-за особенностей строения тела имеет предрасположенность к проблемам со спиной. Основные заболевания, встречающиеся у такс:

  • межпозвоночная грыжа;

  • дископатия;

  • артрит;

  • ушные воспаления;

  • ожирение.

Для профилактики нужно избегать прыжков, поднимать собаку, поддерживая под грудью и животом, и не перекармливать. Продолжительность жизни таксы — от 12 до 15 лет, при хорошем уходе — до 17 лет.

Как выбрать щенка

При выборе щенка обращайте внимание на:

  1. Документы — родословную и ветеринарный паспорт.

  2. Условия содержания — чистоту и активность малышей.

  3. Внешний вид — блестящая шерсть, ясные глаза, крепкие лапы.

  4. Характер — щенок должен быть любопытным и дружелюбным.

Покупать щенка лучше в проверенном питомнике — там проводят вакцинацию и генетические тесты. Средняя цена в России — от 60 000 ₽. Самые дорогие — мраморные окрасы, редкие и эффектные.

Плюсы и минусы породы

Плюсы:

  • компактность — идеальна для квартиры;
  • дружелюбие и преданность;
  • выносливость и энергичность;
  • сторожевая интуиция — громко лают при опасности;
  • хороший контакт с детьми и другими животными.

Минусы:

  • склонность к ожирению и заболеваниям позвоночника;
  • упрямство и независимость;
  • могут копать землю и гнаться за мелкими животными;
  • тяжело переносят одиночество;
  • длинношёрстные разновидности требуют регулярного ухода.

Сравнение разновидностей

Разновидность Особенности Кому подходит
Гладкошёрстная Короткая шерсть, минимум ухода Для занятых владельцев
Длинношёрстная Эффектная внешность, требует расчёсывания Для любителей ухода и выставок
Жёсткошёрстная Характерный "бородатый" вид, охотничий темперамент Для активных людей и дачников

FAQ

Сколько живёт такса?
В среднем 12-15 лет, но при хорошем уходе доживает до 17.

Можно ли держать таксу в квартире?
Да, порода прекрасно чувствует себя в небольших помещениях при условии ежедневных прогулок.

Нужна ли одежда зимой?
Гладкошёрстные и миниатюрные таксы нуждаются в защите от холода.

Мифы и правда

Миф: таксы — злые и агрессивные.
Правда: это активные и преданные собаки, которые защищают хозяина, но не проявляют агрессии без причины.

Миф: упрямая такса не поддаётся дрессировке.
Правда: при правильной мотивации она с радостью выполняет команды.

Миф: маленькая собака не требует физических нагрузок.
Правда: таксе нужны прогулки и игры не меньше, чем крупным породам.

3 интересных факта

  1. Таксы участвовали в Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене — их образ стал символом соревнований.

  2. В XIX веке таксы были любимыми собаками немецких королей.

  3. В США существует праздник — Парад такс, где сотни питомцев шагают в костюмах по улицам.

Исторический контекст

Такса стала символом Германии, а позже — любимицей по всему миру. Благодаря уму, смелости и обаянию эта собака сумела покорить не только охотников, но и горожан. Сегодня таксы живут в квартирах, на дачах и даже в загородных домах, сохраняя при этом свои охотничьи инстинкты и весёлый нрав.

